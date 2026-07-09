旅讀共生 書香滿城 聯合出版集團千種新書及文創亮相香港書展

盛夏，共赴 讀之約。第36屆香港書展將於7月15日至21日在香港會議展覽中心啟幕。本屆書展以「文創傳承˙旅悅人生」為主題，邀市民與遊客在字裏行間漫步，在文旅體驗中悅納人生。

是次書展，聯合出版集團攜旗下香港三聯書店、香港中華書局、香港商務印書館、萬里機構、新雅文化、教圖公司、香港中和出版、聯合培進、聯合新零售、聯合電子、集古齋、雲通科技、澳門文化廣場等眾多品牌登場，以超過200個展位打造沉浸式文化空間。

集團呈獻近千種中英文新書和文創新品，內容涵蓋人文社科、歷史地理、商管財經、教材教輔、生活美學、兒童啟蒙等多元領域，兼顧思想深度與大眾讀趣味。同期奉上逾百場文化盛宴，如：名家對談、新書分享、簽書互動等，並推出「旅讀共生」菲林相機作為書展限定紀念品，以文字和創意為橋樑，連接傳統與當代、城市與鄉野、讀與行走，為讀者鋪展一場兼具溫度與深度的文化之旅。

打造沉浸式文化空間 千種新書、百場講座 引領閱讀旅程

是次書展，聯合出版集團以「旅讀共生」為主題，精選一系列中英文佳作，邀讀者開啟一場跨越時空的精神行旅。

知名作家劉震雲新作《鹹的玩笑》由香港三聯書店出版，以幽默荒誕的筆觸解構日常瑣事，在嬉笑間道盡世情百態；英文著作Polo in China梳理馬球運動在中國的歷史淵源與文化演變，為中外讀者提供獨特視角。香港中華書局推出《香港志》經濟部類多冊圖書，作為首部以「香港」冠名的地方志分卷，從經濟維度細筆描摹香港的社會風貌與時代更迭。香港商務印書館帶來《許子東文集》，以文學為鏡，展開一場中國現代化進程的時空漫游；同時推出實用英文圖書Guide to Digital Asset Fund Management，在數碼時代為為投資者剖析數碼資產管理策略與風險管控。香港中和出版《那些憂傷的年輕人》、《一個遊蕩者的世界》記錄知名媒體人許知遠旅途思考及自我探知。萬里機構《嶺南醫脈‧港澳卷》梳理嶺南醫學在港澳的傳承與發展，新雅文化《潛能拓展遊戲繪本：孖辮妹遊香港》則以童趣視角帶孩子認識香港之美。

此外還有眾多佳作薈萃一堂，為愛書人鋪展豐盛而動人的讀行旅。

逾200場文化活動 名家輪番登場

聯合出版集團長期致力於推廣讀，本屆書展舉辦超過200場文化活動，亮點紛呈：除了知名作家劉震雲、知名媒體人許知遠帶來新書講座，還有：TVB 團隊「無窮之路」分享會，講述紀實背後的鄉村脫貧故事；李歐梵、許子東兩位教授對談，串聯上海、成都與香港三座城市的文化煙火；貝淡寧、陳弘毅、汪沛等學者暢談「何謂中國人」，解讀中國獨特的世界觀；陳虎彪教授分享香港行山植物之美，帶領讀者探索郊野自然之趣。此外，粵劇名伶羅家英、香港八和會館前總幹事岑金倩將現身講座，共話粵劇傳承之路。

文創科技薈萃 互動體驗升級

呼應特區政府「無處不旅遊」理念，聯合新零售公司、聯合電子公司打造「書香港味」，集香港特色、文化氣質與書店情懷於一體，推出原創文創禮品。此外，集古齋登陸文化及創意產品區，以深厚文化底蘊融合現代設計美學。雲通科技橙新聞打造「文化士多」，聯合電子帶來「中華文化有意思」元宇宙體驗展與VR大空間，以科技賦能文化。

書展限定禮遇 滿額即領菲林相機

為呼應書展主題，聯合出版集團特別推出「旅讀共生」菲林相機限量滿額贈禮，希望以儀式感定格讀與旅行的美好瞬間。相機採用撞色設計，簡約型格兼具溫潤質感。是次書展期間，讀者於集團旗下子公司展位消費折實滿港幣六百元（單一收據計），並關注集團任一社交媒體平台，即可免費獲贈。每日數量有限，先到先得。

精彩讀物預覽：

《嶺南醫脈︰名醫實踐與傳承（港澳卷）》

主編︰鄭洪、陳永光、游江

本書為嶺南醫學傳承的權威記錄，聚焦了11位嶺南地區具代表性的中醫名家。深入其學醫之路、學術精華，充分展現大醫智慧與嶺南醫學的深厚底蘊。

《那些憂傷的年輕人》

作者：許知遠

知名作家許知遠的成名作，首版於2001年，是一部記錄上世紀七十年代生人青春精神圖譜的經典之作。此次全新版本新增作者「二十五年之後」長文序言。

《文化永續城市：讓文化創造可持續社會》

作者：茹國烈

本書收錄短文30篇，聚焦探討文化如何推動社會的可持續發展。全書結合個人經驗、香港實例與時代思潮，為思考城市文化與可持續發展的關係，提供兼具理論深度與現實關懷的視野。

《漫漫港非遺》

作者：黃家樑、陳志華

一部聚焦香港非物質文化遺產的專題著作，以原始史料為據，精選24項珍貴的非遺項目，涵蓋語言、信俗、飲食、技藝等多元領域，引導讀者重新認識香港非遺的前世今生，是兼具學術基礎與普及 讀價值的文化讀物。

《開頭》

作者：海子

詩人海子的小說遺作集，所收篇章均從其珍貴手稿整理而出，悉數首次面世。全書收錄《少年時代》《大草原》《莊園》等多篇作品，語言鮮活靈動，想像力充沛豐盈，可視為詩體小說的一種探索實踐。

《精靈三部曲》

作者：KASING LUNG（龍家昇）

此作由三個精靈故事——《神秘的布卡》、《柏度與少女》及《米羅安魂曲》組成，為藝術家龍家昇筆下LABUBU THE MONSTERS系列角色的起點，當中包括「親情」、「愛情」和「友情」。

人氣名家講座：

「劉震雲：玩笑為什麼是鹹的」

日期：7月19日（日）

時間：19:00- 21:00

講者：著名作家、茅盾文學獎得主劉震雲

語言：普通話

地點：香港會議展覽中心Theatre 1

「許知遠：二十五年之後」