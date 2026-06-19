馮敏如 - 如影。隨影│玻璃後的永恆輝煌──圖坦卡門純金棺及面具

圖坦卡門，這位古埃及史上最著名的少年法老，除了那具享譽全球的黃金面具外，其遺體還被層層保護，構築出一個極盡奢華的葬禮世界。最外層是石英岩製的長方形石棺，質地堅硬且呈現黃褐色，邊角雕刻四位守護女神張開翅膀，象徵永恆的庇護。石棺內部套疊三層人形棺材，最外兩層為鍍金木棺，第三層（最內層）全以純金打

造，重約110.4公斤，表面鑲嵌青金石、紅玉髓、綠松石、彩色玻璃等多種半寶石，呈現出法老化身奧西里斯的神聖形象。此外，四座大型金色神龕層層圍繞，宛如神聖的屏障，最外層神龕高達數米，覆以金箔並飾以宗教符號；墓中還發現多輛華麗的戰車，裝飾繁複，象徵法老在來世的征戰與榮耀。

玻璃後的永恆輝煌 圖坦卡門純金棺及面具

圖坦卡門最內層的純金人型棺材，令人驚嘆三千多年前的工藝，拍攝時將相機舉得高高，翻下熒幕方便構圖。（圖片由馮敏如提供）

過去百年來，這些超過五千件的圖坦卡蒙陪葬品因展覽空間與保存考量，被分散陳列於開羅埃及博物館或其他地點，難以完整重現1922年霍華德·卡特發現墓室時的震撼場景。如今大埃及博物館（Grand Egyptian Museum, GEM）於2025年11月正式全面開幕，所有圖坦卡蒙寶藏首度齊聚一堂，佔據專屬的兩個大型展廳，面積廣達數

千平方米。參觀者能循序走進模擬墓室布局的空間，感受這位年僅18歲便離世的少年法老的完整葬禮儀式，從外圍的神龕、戰車，到層層棺槨，直至那閃耀的金棺與木乃

伊，宛如穿越三千多年時空，重返KV62墓穴的奇蹟一刻。這不僅是文物匯聚，更是人類文明史上最輝煌的葬禮藝術重現。

在三層人形棺中，最內層純金棺最令人驚嘆。它由厚實的金板錘打成型，重量逾百公斤，表面以精湛的錘擊與鑲嵌技術，勾勒出法老的五官、雙手交叉持權杖與連枷，眼睛以黑曜石與水晶嵌成，栩栩如生。經過三千多年地底埋藏，此金棺至今依然金光燦爛、毫無氧化褪色，充分展現古埃及工匠對黃金冶煉、合金控制與表面處理的先進工藝。他們不僅掌握了高純度黃金的延展性，還能精準鑲嵌微小寶石，形成立體浮雕般的裝飾效果。這不僅是藝術巔峰，更證明三千多年前的古人已擁有超越時代的冶金智慧與美學追求，堪稱人類史上最奢華的葬禮容器之一。

在GEM內拍攝這些珍寶時，以我多次參觀各大博物館的經驗，全套專業器材（如全幅單眼或中畫幅相機）往往不太合適。主因是展品多置於玻璃櫃內，靠近玻璃拍攝時容易產生反光、鬼影或色偏；加上博物館嚴格禁止使用三腳架、閃光燈或專業外接設備，保安會視器材大小與外觀判定是否「專業」，一旦被認定即可能被勸阻或放在儲物處。為了拍攝順暢並減少反光，我這次主要攜帶Leica Q3這款固定28mm鏡頭的緊湊全幅相機。它體積小巧、操作隱密，方便貼近玻璃調整角度，透過輕微傾斜或偏轉鏡

頭避開反射；同時其高畫質與優秀的動態範圍，能忠實捕捉金棺的細膩光澤與色彩層次。之前我曾經到過舊埃及博物館參觀，但當時博物館內不准拍攝，所以對黃金面具的印象有多少模糊，今次以六千萬像素的高品質的全片幅相機拍攝，可以不時於大熒幕中放大欣賞細緻的造工及手藝。

若不想帶相機，許多人選擇使用手機拍攝，同樣效果不錯，手機更小、更易貼合玻璃面，透過手指輕觸熒幕微調構圖與曝光，即可有效壓低反光。事實上，我先前多次在大英博物館拍攝埃及文物時，便仰賴手機貼近玻璃、關閉補光燈，成功避開大部分反射，得到清晰細膩的影像。GEM的照明設計雖已優化，但玻璃櫃仍是最大挑戰，建議大家以小型設備為主，耐心找角度，定能捕捉到這些永恆寶藏最動人的瞬間。

文、圖：馮敏如（英國皇家攝影學會高級會士，攝影沙龍世界十傑。）