「尺‧間」藝術文化展 逾百量尺珍藏品 透現生趣 方寸之間閱世界

一把簡單的尺，能夠量度出多大的世界？由「哲間 ZLab」藝術總監張哲與「昔貯 Ontem Collect」創辦人杜源祥聯合呈獻的「尺‧間」藝術文化展，即日至7月28日假「哲間 ZLab」舉行，展出逾百件在世界各地搜羅各具特色的尺，讓觀者在方寸之間閱世界。

「尺‧間」藝術文化展 逾百件珍藏品 方寸之間閱世界

「在現今的香港社會，很少人笑，我們甚至忘記了甚麼時候笑過。」談及策展初衷，張哲希望觀眾走進這個由「尺」築起的空間時，能放下常規的束縛。藉着一件看似日常、奇特甚至荒謬的度量工具，發掘出意想不到的知識與幽默感，進而用全新的眼光去看待生活，找回心中失落的那把「尺」與會心一笑的趣味。

展覽起源於室內設計師杜源祥的收藏品，由於職業需要，他每天都與尺為伴，一次在街邊舊舖中發掘出量尺的美後，及後十年默默搜羅了接近千件藏品。這次展覽展出逾百件藏品，時間跨度巨大，地域及用途各有不同，工具材質也各異，木、膠、鐵、銅皆有，甚至有許多單憑肉眼辨認不出、不懂得使用的專業範疇量尺，包括專門用來測量煮茶炭塊大小與長度的日本量炭尺、傳統風水測量工具魯班尺等，「這次並非冷冰冰的物件展示，而是讓大家探討人與工具間的深度關係。」

策展人原創作品 巧妙呼應輕重動靜

除了令人嘆為觀止的歷史藏品，兩位策展人打造的原創作品，形成了一動一靜、一輕一重的巧妙呼應。張哲以「以身為尺量天下」為切入點，利用膠尺創作出兩件立體作品，呼應展出的藏品：以尺為衣，製出獨一無二的晚禮服；以尺為心，懸吊出無形的心靈波幅。展覽最為矚目的是人型不鏽鋼立體雕塑作品，呈現一位身著傳統長袍的古代文人形象，整個身體完整構成了一個巨大的「尺」字，意味人物以自身為尺度，去丈量天地與世間。

至於杜源祥的原創作品「Ganchetsky」系列，則是充滿生活玩味與個人記憶的跨界作品：以黑白軟尺製成的線條裝置「我執」、利用尺的層次疊加，重現兒時居所記憶日落的「流浮山」、製作過程中「意外出錯」而誕生的「價值錯了？」還有最引人注目的互動裝置「戲人間」，將由頭到腳的身體元素轉化為幽默字句刻在尺子上，製成「人生籤文」，期待觀眾可以親臨「尺‧間」，求得一尺好籤。

《「尺．間」藝術文化展》

日期：即日至7月28日

地點：「哲間 ZLab」（長沙灣永康街42號義德工業大廈10樓A座）

時間：11:00am至7:00pm

備註：逢星期一休展

文：葉泳心 圖：吳艷玲