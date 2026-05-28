香港設計中心《旅港維度》展覽 跨越時空70年 見證香港遊樂天堂形象美學

曾幾何時，世界各地旅客踏上冠以「東方之珠」——香港的飛機，降落在與鬧市擦身而過的啟德機場。踏出機門，電影中的畫面躍進現實：九龍城密密麻麻的唐樓「觸手可及」，維港兩岸的霓虹燈海與拔地而起的摩天大廈。隨後，旅客坐上接送的轎車，入住兼具英式優雅與東方韻味的本地酒店。放眼望去，除卻極致繁華的城市天際線，還有層巒疊翠的連綿山景，這種「城嶺交融」的獨特地貌，正是那個黃金年代香港遞給世界最驚艷的視覺名片。

為了捕捉這份獨一無二的城市記憶，香港設計中心主辦，由資深設計師盧永強（David）與設計文物收藏家胡兆昌（John）共同策展的《旅港維度——香港旅遊的視覺語言》展覽，帶領觀眾跨越七十年時空，深度解碼香港如何僅憑一張海報、一個字體，甚至一套電影，便將這座城市的視覺基因烙印在世界心中。

跨越時空70年 視覺藝術見證 香港遊樂天堂形象美學

把時間拉回1950年代，沒有高科網絡、沒有社交平台，香港到底是怎麼讓從沒來過香港的外國人，對「東方之珠」生出嚮往？答案藏在那些被時間沉澱的設計裏，香港設計中心舉行的《旅港維度——香港旅遊的視覺語言》展覽，即日至7月6日假DX設計館舉行，由設計師盧永強（David）聯同設計文物收藏家胡兆昌（John）共同策展，回溯自1950年代以來，香港如何透過設計構建城市形象，奠定世界形象的重要基石。

初次認識香港

「香港不是第一，是唯一。」香港雖是彈丸之地，卻在國際間有不錯的聲譽，David認為這歸於環境與機遇，並反映在「稱呼」與「字體」上。從旅遊業萌芽時期的「東方之珠」到「亞洲四小龍」，再到上世紀八、九十年代經濟大爆發後才湧現的「美食天堂」、「購物天堂」及「東方荷里活」，這些稱呼勾勒出當時香港的黃金時代，配上當時獨特手寫美工字體，成功奠定香港在國際間的形象。

繼續往前走，踏入展區的第二部分「香港是我家」。David表示，航空是許多外國旅客認識香港的第一站，故聚焦香港第一家提供民航服務的國泰航空，展出其80至90年代的經典廣告，「每個廣告你都會看到，當年是如何將香港的價值形象化，並推往國際。」John介紹，由於當時坐飛機仍是奢侈消費，因此航空公司願意重金設計廣告，多見於《讀者文摘》等刊物，以手寫字體、豐富文案及充滿情感的拍攝風格為特色。透過不同年代的視覺設計，也可清楚看到香港從「借用西方形象」走向「建立自身獨特價值」。

構建香港形象

電影是香港文化推向世界的重要媒介之一，展區「電影中的香港」透過外國在香港取景及香港輸出的電影，展示電影如何塑造全球對香港的印象。David表示，早期外國電影多將香港描繪成刻板的漁村形象，1960年上映的《蘇絲黃的世界》成為重要轉折，成功呈現一個充滿活力、迷人且值得探索的香港，將香港帶入國際視野，「而真正將香港身份推向世界的，則是李小龍的功夫電影，後期更有王家衛及吳宇森等導演的作品。」

酒店作為旅客抵達的第一站，其設計與服務細節濃縮了城市的形象與價值，「酒店從接待開始，一條鑰匙、一個房間、一張床單，已代表整個香港的價值。」展覽展出多間本地及國際酒店的過往備品，包括鑰匙牌、菜單、床單、火柴盒等，大部分由John從eBay搜集而來，涵蓋六國、半島、利園等酒店。透過本地家族經營酒店與國際品牌的對比，觀者可清楚看到設計理念的差異：本地酒店更強調個人風格與香港特色，國際品牌則追求統一連貫的品牌體驗。John特別展示當年沉甸甸的鑄鐵房門鑰匙牌、「世界時間轉數表」、防臭鞋套等，「這些都是隱形的設計，以前的酒店相對上是很為客人着想的。」展覽的終點落在展區「綠色地平線」，九十隻一比一季候鳥懸掛在展台天花，展開翅膀俯瞰展場。從啟德機場的喧囂進，到米埔濕地的綠意出，提醒大家，香港從來不只是一片霓虹與摩天大廈。

AI技術重新活化

是次展覽與香港設計中心合作，於去年8月開始籌備。David感謝設計中心在場地等硬件設施上提供充分支援，更在理念上高度契合，願意共同落實各種創意概念。有別於一般懷舊展覽，本次展覽並非單純展示舊物，而是希望透過視覺語言，重現香港在快速發展中逐漸遺失的價值與事物，期望觀眾理解設計如何影響情感與記憶，「香港旅遊形象背後有很多維度與變化，但當你看見一個稱號、字體或顏色，你會很自然地聯想到某個時代。」

與設計中心過往展覽相比，John指今次特別着力梳理「設計語言」，部分影像更運用AI技術重新活化，期望為年輕一代帶來啟發，「讓他們去思考，在生活或設計上可以怎樣用這些元素呢？」香港旅遊形象會隨時代與客群而演變，但設計的底蘊仍深藏於城市各處。我們或許該思考：在下一個新時代，香港應如何向世界重新介紹自己？

《旅港維度——香港旅遊的視覺語言》

日期：即日至7月6日

時間：周一、三至日11:00am至7:00pm；逢周二休館（公眾假期除外）

地點：深水埗通州街280號DX設計館2樓設計博物館

網頁：www.hkdesigncentre.org

文：葉泳心 圖：盧江球