前進進讀劇馬拉松 連繫當代處境

近年本地讀劇演出如雨後春筍，舊戲新作、本地外國文本皆有，歌影視明星也參與其中。「作為觀眾，我看讀劇，輕鬆暢快，沒有包袱，不需要付出很多情感，投入那個戲劇世界。」前進進戲劇工作坊聯合藝術總監馮程程，打趣地形容讀劇為「Situationship」、「散餐」，「也如Sample了一杯酒，沒有喝醉，剛剛好，但仍然很有營養，因為跟劇本的文字、主題、形式，直接接觸。」 前進進約於十年前起，恆常舉辦「讀劇馬拉松」，每隔一兩年、兩三年續辦一次，是本地讀劇演出其中一個開路先鋒，「最初辦『讀劇馬拉松』，因為『新文本運動』。」馮程程說：「當時我們手上有很多外國劇本，有其藝術價值，但也有某種文化獨特性，如果每一套都要完整地在舞台演繹，觀眾可能覺得有距離。但我們又很想推介給大家，於是以半讀半演的方式，給大家淺嘗，也讓觀眾與業界知道，外地編劇以甚麼方式寫甚麼話題。」她苦笑道，從前花很多力氣解釋何謂半讀半演，現在讀劇演出變得正常化、主流化，大家似乎已習慣那種形式，「來的都是很主動、很開放的觀眾，一邊聽一邊想像。」

前進進將於5月29日至6月14日，在牛棚劇場舉行「讀劇馬拉松2026」，由馮程程主理，帶來Enda Walsh（愛爾蘭）的《在泳池中心呼喚愛》、Nina Raine（英國）的《一人限動》、黃郁晴（台灣）的《藝術之子》，由三位背景不一的本地女導演執導，抹上三種不同色彩。馮程程坦言很受形式特別的作品吸引，也想發掘貼地、生活感強的劇本，跟從前新文本予人較意識形態、大議題、批判尖銳的印象不盡相同，「會看到『人樣』，看到日常生活的人的形態。」

藉文本介入社會經驗

袁潔敏導演及翻譯的《一人限動》，最初吸引馮程程的，是以主角年齡分場，並以倒敘形式呈現，「主角是一位四十歲想生育的女人，故事回望她的心路歷程，即將踏進四十歲的焦慮和生育欲望。」她在三十九歲那年，會見了很多潛在的捐精者，過程既像Speed Dating也似Casting，展開一幅男人眾生相，同時關心男與女在性別角色碰到的挑戰和限制，「她看精子銀行的網上資料，就像在Foodpanda下單叫外賣，按一個鍵，便得到一個未來。我也想起劉若英主演的《徵婚啟事》。」

嚴頴欣導演及劇本整理的《藝術之子》，跟契訶夫《海鷗》文本互涉，經典角色妮娜與女演員的心態，並置一起，「織得很密，互相借力。」排練室內，一位導演與三位女演員，追求「藝術真實」，「兩幕劇相差十二年，彷彿是兩個故事，最後收束，讓我們探討、同理『MeToo事件』受害者的心理變化。」她覺得編劇把「MeToo」的曖昧性寫出來，沒有傾斜地指責任何一方，容讓觀眾思考，「這套戲最搖動我的，是藝術的真實到底是甚麼？是戲假還是情真？」她希望通過這個台灣劇本，讓本地觀眾「照鏡」，藉藝術文本介入社會經驗。

《在泳池中心呼喚愛》由馮程程親自執導，她笑說難得導演喜劇，「這套戲意念有趣，四個男人困在一個乾涸的泳池裏，分別表演一場表白，為了成功得到一個女人的歡心，離開泳池，成為豪宅的新任男主人。」故事似曾相識？原來那是編劇對古希臘史詩《奧德賽》大刀闊斧進行魔改，「他不寫英雄，卻寫四位Losers，那是一場生存遊戲，也能連繫到職場等當代處境。」

文：黃子翔 圖：前進進戲劇工作坊、黃子翔