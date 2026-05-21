LUXE STYLE｜江詩丹頓與羅浮宮攜手致敬偉大文明 香港大館展覽跨世紀藝術與製錶工藝

江詩丹頓（Vacheron Constantin）去年為慶祝品牌創立二百七十周年而展開連串活動，不單止擁有極其悠長的發展史，在傳承精湛高級製錶技藝的同時，亦展示了獨當一面的大師美學風範。作為優雅卻低調的高級鐘錶界代表，江詩丹頓一直致力保護、傳承和發揚藝術及工藝技術。品牌與羅浮宮結緣始於十年前參與法國巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）的La Création du Monde座鐘修復工作，三年後，雙方正式開展合作關係，這些年來已多次將館藏的珍貴藝術品，幻化成集歷史文化與頂級製錶工藝於一身的獨特腕錶作品。為讓文化藝術及鐘錶愛好者可近距離欣賞到這些珍品及製錶技藝，江詩丹頓剛好配合今年的「法國5月」藝術節，選址香港中環大館舉行"TRIBUTE TO GREAT CIVILISATIONS, An Artistic & Cultural Dialogue between Vacheron Constantin and The Louvre"展覽。

江詩丹頓與羅浮宮｜邂逅十載 攜手傳承美藝

創立於1755年的江詩丹頓，在高級製錶界擁有跨世紀的超然地位；曾是法國皇宮的巴黎羅浮宮，則是當下世界最大的藝術博物館，館中藏品超過三十八萬件，展出的藝術品約有三萬五千件。兩者本身就是結合悠久歷史、頂尖工藝，以及跨越時代文化與藝術精髓的超級名號。

追溯江詩丹頓與羅浮宮之間的緣份，且由2016年說起。那年，一向對保護及傳承藝術文化不遺餘力的江詩丹頓，支持並協助羅浮宮修復一座創製於18世紀的「創世紀」（La Création du Monde）座鐘。這座設計精密的傳奇時計傑作，於1754年贈予法國國王路易十五作為獻禮。這段美妙邂逅，轉眼已是十周年。

成功修復La Création du Monde，為江詩丹頓與羅浮宮開啟長久合作關係埋下伏筆，雙方於2019年正式簽訂藝術與文化的合作協議，秉持共同的願景，啟動持續不同的企劃項目，包括修復歷史珍寶、文物遺產，以及將珍貴藝術品融入高級製錶工藝之中，創製出獨一無二的時計藝術品等。

江詩丹頓與羅浮宮｜無限延展 閣樓工匠精神

江詩丹頓多年來一直堅持傳承的製錶傳統精髓，亦不斷追求作出突破，不論是功能技術還是裝飾工藝，都會承先啟後，為作品注入創新元素，力臻完美。對於錶迷而言，品牌的Patrimony、Traditionnelle、Overseas、Fiftysix、istoriques、Égérie，以及Métiers d'Art等不同系列皆早已熟悉，當然不可不提還有提供特別訂製服務的「閣樓工匠」（Les Cabinotiers）傑作。其中的Métiers d'Art 限量作品，以及Les Cabinotiers閣樓工匠腕錶，皆可見證江詩丹頓與羅浮宮合作透過將藝術瑰寶微縮成精緻時計珍品，藉此頌揚偉大文明與藝術的卓越成果。

在2020年，羅浮宮舉辦「競拍羅浮宮」（Bid For the Louvre）網上拍賣專場，江詩丹頓為表支持，獻出一枚獨一無二的Les Cabinotiers閣樓工匠特別訂製腕錶。成功投得此腕錶的藏家，可在羅浮宮策展人的導覽下，從館藏中親自挑選一件藝術品，江詩丹頓的琺瑯大師便會以微繪或灰階工藝，將畫作精緻細膩地重現於錶盤上，此舉正詮釋了何謂「將藝術傑作佩戴於腕上」。到了2022年，江詩丹頓在Homo Faber展覽上發表了兩款Les Cabinotiers腕錶，藉以向日本神話和製錶工藝致敬，而羅浮宮的藝術匠師就在展覽活動上，現場示範精湛的金箔鑲貼工藝，並創作了金箔四聯畫。

同年，江詩丹頓推出首個Métiers d'Art藝術大師Tribute to Great Civilisations作品系列，當中共有四款腕錶，各限量五枚。其創作靈感啟發自羅浮宮的古代藏品及四大文明古國，錶盤上分別呈現四種藝術風貌與象徵，包括古埃及的獅身人面像、波斯帝國的大流士時期雄獅、古希臘的勝利女神及羅馬帝國的奧古斯都半身像。來到2026年，同樣包含四款限量版腕錶的全新Métiers d'Art藝術大師Tribute to Great Civilisations作品系列，首次在香港的展覽中曝光，更會聯同2022年首推的作品系列同場展出。

江詩丹頓與羅浮宮｜跨越世紀 藝術時計展覽

是次由品牌精心籌劃的「致敬偉大文明 江詩丹頓工藝與羅浮宮館藏的藝術對話」展覽，展品包羅精選自江詩丹頓逾二百七十年歷史典藏中的經典時計，藉以展現日內瓦機械工藝與裝飾藝術的巔峰造詣，彰顯源自日內瓦的高級機械工藝與精彩裝飾藝術，當然亦少不了展出以羅浮宮館藏古董珍品為靈感的多枚高級製錶傑作。現場又會展示多項高級製錶及裝飾藝術技藝，如琺瑯彩繪、寶石細鑲、機刻雕花、手工雕刻等匠師工藝。此外，展覽期間亦會舉辦多場主題講座及工作坊。這個歡迎藝術及鐘錶愛好者共同參與的藝術時計展覽，自然要把握機會親往體驗。



江詩丹頓與羅浮宮｜獨家藝術文化合作項目

文：Maisie Lau 圖：Vacheron Contantin提供

