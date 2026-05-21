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第61屆威尼斯視藝雙年展｜香港展以「延音」呼應「小調」 伍韶勁許開嬌共譜兩地日常之美

Art Can
更新時間：09:15 2026-05-21 HKT
發佈時間：09:15 2026-05-21 HKT

水映香江，波連水鄉，香港與意大利威尼斯兩座與水親近之城，如今在第61屆威尼斯視藝雙年展的舞台上共鳴共振。香港今屆繼續以外圍展形式參與，以「延音——香港在威尼斯」為題，呼應大會總主題「In Minor Keys」（小調），為樂章輕輕添上變奏，展期自5月9日起至11月22日，靜邀觀眾駐足，在紛擾世界中喚醒對日常韻律的關注。文化體育及旅遊局局長羅淑佩主持香港展開幕典禮，支持兩位香港藝術家伍韶勁（Kingsley）和許開嬌（Angel）在國際藝壇上發光發熱。

是次香港展由康樂及文化事務署與香港藝術發展局聯合主辦，並首度由香港藝術館（HKMoA）策展。羅淑佩致辭時說：「自2001年起，香港以外圍展形式參與威尼斯雙年展，二十多年來，這平台不僅展現香港藝術家的才華，更成為向世界細說香港豐富故事的重要窗口。」

「延音作為音樂符號，允許演奏者自主決定停頓或延續音符。在這個步伐急促的時代，停頓越顯珍貴。」羅淑佩續說。兩位藝術家以五組場域特定裝置，載着香港的夜聲、工藝與記憶，泊入威尼斯的水巷，譜出一場跨越地理的對話。她坦言，在雙年展紛呈的視覺盛宴中，「延音」不爭喧譁，反而擁抱靜謐，邀請觀眾停下步伐，側耳傾聽生活的詩意。她形容，香港與威尼斯同樣以水為脈、因商貿而興，長期承載着文化間的流動與對話；透過藝術，兩位參展藝術家搭建起一座無形的橋，將香港的記憶帶到水都，漾起一陣陣共鳴的漣漪。

威尼斯視藝雙年展香港展 兩位香港藝術家 共譜兩地日常之美

藝術根植於生活，放慢腳步，靜心細味，自能發見生活中妙曼之美。第61屆威尼斯視藝雙年展香港展於五月八日（威尼斯當地時間）開幕，香港展以外圍展形式參與，以「延音——香港在威尼斯」為題，呼應大會「In Minor Keys」（小調）的主題，展示兩位香港藝術家伍韶勁（Kingsley）和許開嬌（Angel）的五組裝置作品，譜出香港與威尼斯之日常詩意對話，引領觀眾找回自己生活節奏，重新感受生活場景中熟悉的情味。

踏入展場，先見庭院機動裝置《有時水裡有雲》，其名向香港詩人也斯致敬。水面隨風漾起細波，若俯身細看，可見朵朵浮雲倒映於水上輕盈路過。裝置上方綴有分光的幼線，日光灑落時，絲線上泛起點點虹光，猶如細雨灑落，與粼粼波光相互映照，將四時光影凝於一瞬。若抬頭細察，可見幼線連接牆體的小零件實為巧思所在。Kingsley解釋，團隊採用家居掃地機械人的輪子，以減少運作噪音並維持均速轉動。

步入室內，視線先要適應從強光轉暗黑的變化，耳邊響起香港諸種環境聲音，隨即映入眼簾的是Kingsley的另一作品《天井》。作品靈感源自威尼斯的水井與香港的天井，兩地尋常的建築元素在此交匯。裝置上方兩點柔光緩緩打轉迴旋，下方泡沫則在幽暗中折射出彩光，如星辰閃爍，破滅時又引人沉思無常與短暫，Kingsley賦予此處天文想像，「使日常的泡沫將我們帶往更遙遠的地方」。

逐漸深入，鋼琴聲與來自香港的環境聲音一直伴隨，將思緒輕輕牽引至遠方的城巿。Angel與傳統工匠合作親手鍛造的扭鐵窗框懸於空間中央，緩緩自轉。窗扇兩側分別焊有香港舊建築上窗花的瓶花紋樣，及常見於威尼斯的窗花圖案，兩種紋樣並置，形成跨越地域的對話。她更特意在當地尋得一塊逾百年的圓形玻璃，懸掛於窗框中，成為作品中唯一的玻璃元素。燈光透窗而下，窗影如水流瀉於牆面與地上。

鐵窗將空間一分為二，觀眾可循光影線索，透過窗格窺見作品《浮光一隅》。Angel邀來蘇州繡娘，在膠袋上以傳統蘇州刺繡（蘇繡）技法繡出栩栩如生的金魚，技藝難度之高，連繡娘起初亦曾婉拒。膠袋未注入水，其材質卻映出流動波紋，袋內手工鎢絲燈泡微光隱現，引領觀眾視線隨金魚游弋，喚起對香港金魚街的舊日回憶，恍若置身童年夢中那片磷光閃爍的幻境。

展覽尾聲，Kingsley特意闢出一處寧靜角落，呈現《晾曬夜曲》，呼應展場室內空間的聲景（soundscape），以十分鐘為一節，譜出城市不眠的樂曲。茶几上的收音機循環播放着他於港九新界收錄的夜間聲景：報館印刷機不絕滾動、大帽山茶樓清晨密鑼緊鼓、紅綠燈嘀嗒提醒行人、沙田污水處理廠滔滔排水、郵局分信機械人沙沙運轉……觀眾可坐臥在軟墊上，靜聽這些支撐城市晝夜運轉的隱匿聲音，凝望牆上投影的窗影變化，晾衣場景便在日升月落中交替流轉。

展館上方與庭院外即為威尼斯民居，若向外望去，可見對面窗台懸掛的衣物隨風輕揚，未乾的水珠在陽光下閃爍如星。Kingsley分享，此作品歷經十多年演變，靈感來自「間」與「閒」二字：「日光與月光從門縫流入，構成對『空間』與『空閒』的詩意想像」，盼為穿梭於雙年展各展館的觀者，提供一處得以喘息的小小天地。

香港藝術館（HKMoA）策展 以「延音」呼應「小調」

「延音——香港在威尼斯」展覽，是香港藝術館首度為威尼斯視藝雙年展香港展策展。香港藝術館館長（現代及香港藝術）馬佩婷（Prudence）表示，策展團隊在確立以「延音」（Fermata）為主題前，曾反覆推敲良久。她闡釋，音樂符號「延音」，既呼應大會「小調」的總主題，亦具威尼斯常見水上巴士「停靠站」的在地意蘊，更象徵觀眾可自由選擇停駐或繼續的節奏。

展覽匯聚兩位香港藝術家，以不同創作視角呈現日常之美。Prudence指出，Angel擅長物料探索與傳統手藝的轉化，Kingsley則精於氛圍營造、重塑空間體驗。為使觀眾能自然遊走於二人作品之間，團隊細心設計觀展動線與感官鋪陳。

從室外步入室內，入口處設水波投影，營造視覺引導；室外強光與室內幽暗的對比，亦使觀眾不自覺放緩腳步，適應光線變化。展覽中，聲景設計更成為串連作品的線索，當中Angel展區的背景鋼琴聲，便由Kingsley親自彈奏，觀眾在移步換景之間，仍能透過聽覺延續，感受展覽的和諧與連貫。

文：劉國業、黃幸晶 圖：康樂及文化事務署、劉駿軒

 

 

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