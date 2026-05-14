LUXE STYLE｜日內瓦《鐘錶與奇蹟》III— Cartier/Chanel/Hermès/Van Cleef & Arpels奢侈品牌盡展製錶熱忱

奢侈品界別涵蓋多樣化的國際品牌，當中的殿堂級時尚品牌與頂級珠寶品牌，皆有推出高級腕錶作品。這些早已地位超然的國際寶號，既擁有標誌性的專屬風格，還有毋庸置疑的精湛工藝，再加上不斷追求創新的理念，正可為品牌支持者及錶迷帶來意想不到的驚喜。今年Cartier以全新的鏤空Crash掀起熱話； Chanel的Coco Game限定系列的吸引力絕對迷倒一眾香奈兒粉絲；Hermès的鏤空H08 Squelette固然兼具設計創意與品牌的獨有魅力；至於擅長將浪漫元素巧妙融合珠寶及製錶工藝的Van Cleef & Arpels，新作同樣令人讚嘆。

Hermès的展區特別以一座由藝術家創作的活動裝置配合新作品登場。

Van Cleef & Arpels的展區恍如沉浸於夜色之中的法式花園，充滿浪漫詩意。

卡地亞展區入口展示品牌多款經典腕錶作品，天花則可見充滿動感的美洲豹蹤跡。

Cartier｜Privé Crash Skeleton

本身Crash已是市場難尋的卡地亞代表作，今年品牌就為Cartier Privé系列帶來第十篇章新作品，並全以鉑金製作，當中正包括這款鏤空版本的Crash。全球限量150枚的新錶，延續Crash的經典不對稱扭曲錶盤設計，並首次換上鏤空新面貌，內部搭載已申請專利的自家研發全新1967 MC型工作坊手動上鏈鏤空機芯。此機芯由142枚部件組合而成，精妙契合於獨特造型的錶殼之中，經手工錘製處理的錶橋與機芯結構融為一體，並呈現出羅馬數字。從外至內，這款鏤空Crash 正完美展現出卡地亞被譽為「造型腕錶大師」的獨有魅力。

Cartier Privé Crash Skeleton / 錶殼：45.35mm×25.2mm鉑金 / 機芯：1967 MC型手上鏈 / 限量：150枚 / 售價：$880,000。

Cartier｜Cartier Santos-Dumont

要說卡地亞的經典之作，總少不了於1904年首登場的Santos-Dumont。今年此系列的全新錶款，設計融合了流行的寶石錶盤及柔順貼服的金屬錶鏈。奢華又別具溫暖感的黃金錶殼搭配黑曜石錶盤，產自墨西哥的火山岩石材，因含天然的微細氣泡，可反射出虹彩光澤。同樣以黃金打造的錶鏈，是從1920年代最早研發的柔軟金屬錶鏈啟發靈感而創製，由15排共394枚鏈節組成，尤其貼合手腕，造工細緻。新錶搭載卡地亞430 MC型工作坊手動上鏈機芯。

Cartier Santos-Dumont / 錶殼：43.5×31.4mm黃金 / 機芯：430 MC型手上鏈 / 售價：$386,000。

Chanel｜Coco Game Gabrielle Watch

Chanel製錶創意工作室總監Arnaud Chastaingt，今年為香奈兒擁躉送上充滿玩味的「Chanel Coco Game」系列作品，當中除了全球限定僅一套的Chessboard棋盤時計掀起熱話，此系列還有多款值得留意的腕錶作品，好像這款Coco Game Gabrielle Watch腕錶正是其一。立體感十足、身穿Tweed Suit的Chanel女士雕像面向左方側身蹺腳坐於錶面上，偏心式小錶盤正位於9點位置。43mm的白金錶殼， 搭配鑲鑽錶圈，錶盤鑲嵌黑色縞瑪瑙，配以兩圈閃爍圓鑽。白金製的立體人偶身上的Tweed Suit，特以品牌專屬的Tweed Setting技術鑲上鑽石，呈現真實感強烈的衣料織紋效果。整枚腕錶共鑲嵌651顆圓形明亮式切割鑽石，共重約6.66卡。

Chanel Coco Game Gabrielle Watch / 錶殼：43mm白金 / 機芯：石英 / 限量：10枚 / 售價：待詢。

Chanel｜J12 Coco Game

Chanel Coco Game主題系列將像素化的遊戲元素注入設計細節之中，此系列亦少不了標誌性的J12作品，像這款J12 Coco Game限量腕錶，錶殼材質是啞面黑色陶瓷與黑色塗層精鋼，固定式錶圈鑲有46顆長階梯形切割鑽石。在鑲嵌12顆長階梯形切割鑽石時標的黑色亮漆錶盤上，化身為秒針的像素化卡通版Chanel女士趣致地在錶盤上行走。為令秒針可以輕盈且平衡地精準運行，品牌製錶工匠花上10個月研發，利用雷射切割碳纖維板製作人偶造型秒針。此腕錶搭載品牌自家製的Calibre 12.1自動機芯。整枚腕錶共鑲嵌58顆、重約5.72卡的長階梯形切割鑽石，以及1顆約重0.16卡的圓形明亮式切割鑽石。限量55枚，藍寶石水晶玻璃底蓋亦鐫刻了「LIMITED TO 55」字樣。

Chanel J12 Coco Game / 錶殼：38mm啞黑色陶瓷與黑色塗層鋼 / 機芯：Calibre 12.1自動 / 限量：55枚 / 售價：待詢。

Hermès｜H08 Squelette

造型又方又圓的Hermès H08，原本設計時尚簡潔，今年變成鏤空版本之後，鏤空錶盤可透現內部採用如X形結構的鏤空機芯，整體層次頓時變得非常豐富，展現出極濃厚的機械感。新機芯亦同時完美切合錶殼造型的圓角方形，而不是一般的圓形設計。此外，全新H08 Squelette的分鐘刻度圈設於錶盤中心，同樣配合錶殼的圓角方形，恍如懸空的立體數字時刻，令視覺效果更顯多變有趣。

造型又方又圓的Hermès H08，今年變成鏤空版本。

鏤空版的H08 Squelette，搭載的新機芯亦同時完美切合錶殼造型的圓角方形。

Hermès H08 Squelette / 錶殼：39mm DLC鈦金屬 / 機芯：H1978 S自動 / 售價：$183,000。

Hermès H08 Squelette搭載新機芯：H1978 S自動。

Hermès｜Slim d'Hermès Squelette Lune

Slim d'Hermès Squelette Lune屬於超薄鏤空雙月相腕錶，着重以曲線展現的鏤空造型，較H08的現代建築結構設計更傳統。6點位設有可顯示南北半球月圓月缺的雙月相顯示，並備有灰綠色版鈦金屬材質和藍色版鉑金材質兩個款式，前者以灰色分鐘圈配水綠色機芯，後者的分鐘圈與機芯同為藍色設計。

Slim d'Hermès Squelette Lune / 錶殼：39.5mm鉑金 / 機芯：H1953自動 / 售價：$328,100。

Slim d'Hermès Squelette Lune / 錶殼：39.5mm鈦金屬 / 機芯：H1953自動 / 售價：$194,100。

Slim d'Hermès Squelette Lune / 機芯：H1953自動。

Van Cleef & Arpels｜Midnight Jour Nuit Phase de Lune

錶盤設計有如在太空回望地球的Midnight Jour Nuit Phase de Lune，透過多層式錶盤展示日夜和月相盈虧。錶盤最上層是以貝母製的地球，第二層是以24小時一圈運作的日夜顯示盤，上面綴有金色太陽和鏤空月相，而第三層則以黑色穆拉諾砂金玻璃和貝母製的月相轉盤，根據月球環繞地球的速度，以每月29.5天的速度運行。當腕錶以月亮顯示夜晚時間時，這個鏤空的月亮就會同時顯示月相盈虧，就算是日間時間，月亮被地球遮蓋，只要按動8點位按鈕，日夜顯示盤便會立即旋轉一周，方便隨時都可看到月相顯示。

Van Cleef & Arpels Midnight Jour Nuit Phase de Lune / 錶殼：42mm白金 / 機芯：自動 / 售價：$1,190,000。

Van Cleef & Arpels Midnight Jour Nuit Phase de Lune，以月亮顯示夜晚時間時，這個鏤空的月亮就會同時顯示月相盈虧。

Van Cleef & Arpels Midnight Jour Nuit Phase de Lune，透過多層式錶盤展示日夜和月相盈虧。

Van Cleef & Arpels｜Midnight Heure d'ici & Heure d'ailleurs

近年市場多了不少跳時腕錶，而GMT兩地時間又是大熱功能，Van Cleef & Arpels今年也來湊熱鬧，搞搞新意思，將兩者功能結合，利用雙跳時來顯示兩地時間。在琥珀棕色琺瑯錶盤11點位的跳時是本地時間，5點位則是第二時區時間，而分鐘顯示就以逆跳方式設於5點至11點位。

Van Cleef & Arpels Midnight Heure d'ici & Heure d'ailleurs / 錶殼：38mm玫瑰金 / 機芯：自動 / 售價：待詢。

Van Cleef & Arpels Midnight Heure d'ici & Heure d'ailleurs，利用雙跳時來顯示兩地時間。

Van Cleef & Arpels Midnight Heure d'ici & Heure d'ailleurs搭載自動上鏈機械機芯。

文：Gavin Ho ＆ Maisie Lau 圖：大會及品牌提供