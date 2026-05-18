馮程淑儀─WESTK留聲機│「十五五」規劃下西九的策略與方向

五年前，中央政府在「十四五」規劃綱要中提出支持香港發展成為中外文化藝術交流中心。今年出台的「十五五」規劃綱要，進一步提出支持香港深化中外文化藝術交流中心建設。從「發展」到「深化」，相信中央認為香港在建設中外文化藝術交流中心方面取得初步成效，下一階段應進一步發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，深化國際文化交流，鞏固香港作為亞洲以至全球文化樞紐的領先地位。

除了港澳專章外，「十五五」規劃綱要亦提出「深化文明交流互鑒」，「大力繁榮文化事業」等國策方針，就傳承弘揚中華優秀傳統文化，廣泛開展國際人文交流合作，以及提升文化原創能力等方面提出具體政策方向，充分反映國家高度重視文化發展。

西九文化區（西九）作為全球最具規模的文化區之一，擁有世界級博物館群和高水平的表演藝術場地，以及由來自世界各地文化藝術人才組成的專業團隊，更具備獲國際同業認可的文化原創能力。在「十五五」時期，我認為西九可以利用其獨特優勢推動和深化中外文化藝術交流中心的建設，尤其在以下三個方面發揮「平台」作用。

第一，善用西九已建立的國際合作網絡，持續擴大和深化與海內外文博機構的交流和合作。由西九管理局主辦的「香港國際文化高峰論壇」已成為全球文博機構代表聚首交流、尋找合作機會的重要平台。2024及2026年兩屆論壇均吸引數以千計參加者，以及數以十萬計人士在線觀看。此外，西九至今與46間文博機構簽訂合作意向書及協議，合作機構遍及16個國家。在這個國際合作網絡下，西九採取「引進來、走出去」策略，一方面在香港呈獻多元化的國際文化藝術節目，另一方面繼續引領香港原創文化項目走向世界舞台。過去數年，M+的展覽例如「貝聿銘：人生如建築」、原創粵語音樂劇《大狀王》，以及香港故宮文化博物館的「黃金縷──香港故宮文化博物館藏古代金器展」在內地及海外巡演巡展均大受歡迎，生動體現「十五五」規劃中提到香港在中西文明交流互鑒中的重要窗口作用。未來五年，我們會繼續深化與全球文博機構的合作，加強發揮國際文化交流平台的角色，爭取主辦國際級文化交流會議，包括在今年10月主辦「亞太表演藝術中心協會年會」和於2028年主辦另一國際文化會議。

第二，發揮西九培育人才的平台作用。在「十五五」期間，管理局會透過新成立的「西九文化區學院」，聯同M+和香港故宮文化博物館等舉辦全方位的專業培訓課程，為香港、內地及亞洲區培育新一代博物館及表演藝術人才，以及藝術品交易生態圈上、中、下游所需人才。

第三，利用好西九作為香港文化地標推動文旅深度融合。2025年有超過1700萬人次到訪西九，西九兩間博物館超過六成訪客為訪港旅客，加上設有四個表演場地的西九演藝中心於明年啟用，西九會積極開拓結合文化藝術和消閒娛樂體驗的嶄新旅遊產品，此外，由西九自行開發的「西九文化票務」系統將於今年下半年開通，為市民和訪港旅客提供結合文旅、零售、餐飲和消閒產品的一站式購票平台。日後我們會開放平台，讓相關業界利用作推廣和銷售其產品和服務。

特區政府正制定首份《香港五年規劃》，主動對接國家「十五五」規劃。西九管理局全力支持有關編制工作，深化中外文化藝術交流中心建設，大力繁榮文化事業，為提升香港以至國家的軟實力作更大貢獻。

文：馮程淑儀（西九CEO，自2009年起與文化藝術行政結緣。借報章一角，與讀者娓娓道來精彩紛陳的西九故事，希望留下動人的藝文點滴。）