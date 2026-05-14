「當下——香港藝術展」名家與新銳激發 跨媒體本土美學火花

香港藝術猶如一幅以霓虹為墨、水泥為紙的現代水墨畫，在東西方文化的交融中孕育出獨特的美學形態。它既非純粹東方，亦非完全西方，而是屬於香港的本土藝術語彙。香港藝術館呈現的「當下——香港藝術展」，匯聚19位活躍於當今藝壇的藝術家，展出橫跨多種媒體的精選作品。展覽分為六個區域，以城市、風景、虛實、變奏為主要脈絡，並設有藝術家的靈感現場與創作現場，邀請觀眾走進藝術家的探索世界，親身感受作品誕生的「當下」。

動態裝置打破互動界限

展廳入口處，一個寫着「LIVE」的暖黃色燈箱亮起，為觀眾指引進入香港藝術「當下」的路徑。藝術家陳惠立的裝置作品《卡座》置於面向維港的落地玻璃窗前，自然光線灑落其上。作品以沙灘常見的太陽椅為原型，椅面嵌入多個陌生人的身體凹痕，這些痕跡來自不同性別與年齡的個體——或男或女，或老或幼。觀眾可自由躺臥其中，以自身體感去感受他人的身體印記，藉此思考人與人之間的社會關係，以及自我與他人之間的微妙連結。

動態裝置藝術家陳家俊的機動裝置作品《勞動之光》放置於展廳入口當眼處。作品以四足馬身人腿的「生物」為主體，機械構造使其在無盡的迴圈中不斷奔跑，運作時發出規律而低沉的「嗡嗡」聲響，三隻木馬圍繞着中央的辦公椅持續旋轉，各有不同造型：通體潔白者、西裝皮鞋者，以及骸骨造型者，分別象徵人生不同階段，或不同類型的人，皆在相同的循環中持續前進。作品參照人類真實的步姿，藝術家期望觀眾可細看，並從中喚起好奇心與探索精神。

跨界別呈現城市風貌

繼續前行，觀眾會進入一個燈光較暗、被螢幕環繞的空間，播放的是又一山人（黃炳培）的錄像作品《我看山。便是山。》此錄像匯集了他長達35年的黑白日常攝影，這些照片並非刻意為藝術而拍，而是他數十年來隨手攝下的瞬間，捕捉一個又一個在日常生活中出現的「山」與「水」：牆上的水漬、路面的裂紋、街頭散落的物件……這些看似平凡甚至殘缺的細節，在視角的轉換與改變的心境下，幻化成層疊的山巒與流動的水墨，讓觀者明白即使身處動蕩與限制之中，心靈依然能自在遊走於山水之間，達致「不見山仍是山」的境界。

藝術家梁美萍以日常中常見卻容易被忽略的微小昆蟲為題，創作《微類誌》裝置系列。作品由三組昆蟲動畫及兩件雕塑組成，巨大的昆蟲投影投射在地面與牆壁上，旁邊則有由黑螞蟻組成的磚頭，以及由蝴蝶構成的球狀雕塑，藉此探討微小生物與人類的共存關係，並放大平日被忽視的生命痕跡，隱喻生命的脆弱與荒誕。

邀請藝術家駐館創作

展廳入口左側，則會播放配合展覽製作的《走進藝術現場》錄像系列，影片由藝術家親自講解帶領，觀者可以坐在椅子上，走進19個藝術家的創作環境。展覽不僅展示作品成果，更進一步呈現作品背後的創作源頭。在地下別館設有「靈感現場」，將展廳化為19位藝術家的迷你工作室，展示他們千奇百趣的靈感來源與創作工具，揭開創意生成的秘密。此外，香港藝術館首次推出「創作現場」，邀請藝術家駐館，在開放式工作室進行創作，並舉辦工作坊及分享會，讓觀眾與藝術家面對面交流，親眼見證作品從概念萌芽到最終成形的整個過程。

《當下——香港藝術展》

日期：即日至2027年5月5日

時間：星期一至三、五 10:00am – 6:00pm / 星期六、日及公眾假期 10:00am – 9:00pm / 星期四（公眾假期除外）休館

地點：香港藝術館2樓香港藝術廳及大堂公共空間、地下別館（下）

門票：免費入場

文：葉泳心 圖：《當下——香港藝術展》