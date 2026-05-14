Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

職場高管自學繪彩畫 華麗轉身投藝門 馮小玲：創作不是天才的專利

Art Can
更新時間：09:20 2026-05-14 HKT
發佈時間：09:20 2026-05-14 HKT

曾經，馮小玲（Babby）坐在權力與資本的交匯點，一手催生太古坊的ArtisTree，為創作者打開大門。那些年，她是審批席上的把關人。新冠疫情期間，為了解悶和令自己開心，她隨手畫了一個圓潤的女人，配以不合比例的構圖和天馬行空的故事，意外走進藝門。然而，退休後去年的夏天，她以「自學畫家」身份在香港藝術中心展出94幅作品，賣出82幅。今年五月，她將帶着新系列走進Affordable Art Fair。從「給機會的人」變成「爭取機會的人」，她如何面對角色逆轉？她不卑不亢，娓娓道來。

職場高管自學繪彩畫 華麗轉身投藝門

Babby從未想過退休後會拿起畫筆。疫情期間，她畫了一個不用減肥、不受束縛、笑得像個孩子的女人，叫她「肥嘟嘟」。沒過多久，這群快樂的女性填滿了一本又一本畫冊。笑得像孩子的胖女人——正是她被高管角色封印多年、卻一直留在內心的那個小女孩。她幸運踏入藝門，遇上欣賞她的伯樂，對方主動邀請參展。首次展覽，超過八成的支持者來自昔日藝術圈夥伴。有些買家喜歡畫中的童趣與幽默，有人說看到偷吃菠蘿油的「肥嘟嘟」就像看到自己。

雖然很多人仍介紹她是「前太古地產高層」，但她更喜歡有人改口說「她是畫畫的」。不過，昔日的「剩餘光環」有時也成了負擔——大家用她當年評審別人的尺子來量度她的作品。於是她把職場的喜怒哀樂藏進畫裏。在《穩如泰山》中，「肥嘟嘟」在平衡木上氣定神閒，買家說這聯想到職場上每天忙於平衡各方利益，如履薄冰。五月新作《好喜歡上班》，「肥嘟嘟」無精打采坐在工作椅上，Babby說要讓上班族會心微笑。

最大挑戰乏場地/資金

曾任地產集團高層的她仍然相信地產贊助藝術利大於弊。缺乏場地和資金是藝術家最大的挑戰，沒有這兩者，再有才華也無法接觸大眾。她為以前的工作驕傲，也了解企業的考量：甚麼作品「更容易被看見、被理解、產生共鳴」，怎樣做到「安全、美觀、受歡迎」。社會進步，企業考量越來越多，藝術家的挑戰相當艱巨。現時世界很亂，Babby想用自己幸福開朗的心境創作，帶給別人一點歡樂。如果觀眾在Affordable Art Fair站在她的作品前微笑，而不是想「這個畫家以前做地產」，她就心滿意足了。她最想傳遞：創作不是天才的專利，我六十歲才開始，你也一定可以。

這位前地產高層，沒有留戀昔日光環，也沒有抱怨今天平凡。她靜靜拿起畫筆，畫出肥嘟嘟的女人、誘人的雪糕、熱騰騰的菠蘿油——用最溫柔的方式，柔化了那個講求精準與效益的世界。沒有吶喊，只有藏在斑斕畫布上的小故事。如果你在五月的Affordable Art Fair遇見她，不必稱呼她為前總監。只需站在她的作品前笑一笑——那便是最好的對話。而她大概會在一旁，悄悄畫下你微笑的模樣。

文：劉泳錡 圖：受訪者提供

最Hit
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
影視圈
12小時前
的士落斜直剷行人路撞途人 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊。Facebook群組 車cam L（香港群組）影片截圖
00:23
牛頭角車禍｜的士落斜失控直剷行人路釀1死4傷 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊
突發
8小時前
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
01:38
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
突發
11小時前
習近平今日會與特朗普進行雙邊會談。路透社
特朗普訪華︱今與習近平進行雙邊會談 北京人民大會堂外廣場舉行歡迎儀式︱持續更新
大國外交
11分鐘前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
16小時前
謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗
謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗
影視圈
15小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
9小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
22小時前
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
愛回家丨開播9年逾30位角色離開 拆散有情人細龍生夫婦最經典 2老戲骨因病離劇組
愛回家丨開播9年逾30位角色離開 拆散有情人細龍生夫婦最經典 2老戲骨因病離劇組
影視圈
16小時前