職場高管自學繪彩畫 華麗轉身投藝門 馮小玲：創作不是天才的專利

曾經，馮小玲（Babby）坐在權力與資本的交匯點，一手催生太古坊的ArtisTree，為創作者打開大門。那些年，她是審批席上的把關人。新冠疫情期間，為了解悶和令自己開心，她隨手畫了一個圓潤的女人，配以不合比例的構圖和天馬行空的故事，意外走進藝門。然而，退休後去年的夏天，她以「自學畫家」身份在香港藝術中心展出94幅作品，賣出82幅。今年五月，她將帶着新系列走進Affordable Art Fair。從「給機會的人」變成「爭取機會的人」，她如何面對角色逆轉？她不卑不亢，娓娓道來。

職場高管自學繪彩畫 華麗轉身投藝門

Babby從未想過退休後會拿起畫筆。疫情期間，她畫了一個不用減肥、不受束縛、笑得像個孩子的女人，叫她「肥嘟嘟」。沒過多久，這群快樂的女性填滿了一本又一本畫冊。笑得像孩子的胖女人——正是她被高管角色封印多年、卻一直留在內心的那個小女孩。她幸運踏入藝門，遇上欣賞她的伯樂，對方主動邀請參展。首次展覽，超過八成的支持者來自昔日藝術圈夥伴。有些買家喜歡畫中的童趣與幽默，有人說看到偷吃菠蘿油的「肥嘟嘟」就像看到自己。

雖然很多人仍介紹她是「前太古地產高層」，但她更喜歡有人改口說「她是畫畫的」。不過，昔日的「剩餘光環」有時也成了負擔——大家用她當年評審別人的尺子來量度她的作品。於是她把職場的喜怒哀樂藏進畫裏。在《穩如泰山》中，「肥嘟嘟」在平衡木上氣定神閒，買家說這聯想到職場上每天忙於平衡各方利益，如履薄冰。五月新作《好喜歡上班》，「肥嘟嘟」無精打采坐在工作椅上，Babby說要讓上班族會心微笑。

最大挑戰乏場地/資金

曾任地產集團高層的她仍然相信地產贊助藝術利大於弊。缺乏場地和資金是藝術家最大的挑戰，沒有這兩者，再有才華也無法接觸大眾。她為以前的工作驕傲，也了解企業的考量：甚麼作品「更容易被看見、被理解、產生共鳴」，怎樣做到「安全、美觀、受歡迎」。社會進步，企業考量越來越多，藝術家的挑戰相當艱巨。現時世界很亂，Babby想用自己幸福開朗的心境創作，帶給別人一點歡樂。如果觀眾在Affordable Art Fair站在她的作品前微笑，而不是想「這個畫家以前做地產」，她就心滿意足了。她最想傳遞：創作不是天才的專利，我六十歲才開始，你也一定可以。

這位前地產高層，沒有留戀昔日光環，也沒有抱怨今天平凡。她靜靜拿起畫筆，畫出肥嘟嘟的女人、誘人的雪糕、熱騰騰的菠蘿油——用最溫柔的方式，柔化了那個講求精準與效益的世界。沒有吶喊，只有藏在斑斕畫布上的小故事。如果你在五月的Affordable Art Fair遇見她，不必稱呼她為前總監。只需站在她的作品前笑一笑——那便是最好的對話。而她大概會在一旁，悄悄畫下你微笑的模樣。

文：劉泳錡 圖：受訪者提供