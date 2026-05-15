李易璇 – 審美，一種可以養成的習慣 ｜Major美學

在香港，很多事情都被逼極速完成，連我們對「好或不好」的判斷，也變得過分即時，表達出不經大腦的情緒反應。

一件旗袍的剪裁，是否能襯托出穿着少女的優雅身段？一間餐廳的設計，是否能喚起食客對味道的期待？一件珠寶的工藝，能否彰顯佩戴者的雍容與修養？一輛跑車的線條，是否流露出駕駛者的瀟灑與自信？生活的衣食住行，呈現方式是恰如其分還是品味略高一籌？我們難以即時說出理由，卻會瞬間產生「喜歡」或「不喜歡」的情緒。

Major，原意為主修學科，意味着持續的學習、研究、累積；Major，亦是really matters，值得投放時間、精神與專注力；Major，更是一種核心價值，不追逐潮流，而是個人長期相信、反覆實踐的標準；古典樂中Major代表大調，其核心的特徵是聽起來明亮、歡快、穩定，常用來表現勝利、喜悅或英雄氣概的場景……

當美學成為Major，生活化而言，所探討的，是人面對不同人、事、物所產生的情感反應，這不等於情緒反射。

Major美學，是一種對品質的要求、對內涵的重視、對細節的敏感、對人事物的尊重。它意味着我們願意專注地學習、耗時間去覺察、用精神去研究、用心思去品味⋯⋯不再停留於「好或不好」的即時反應，而是將審美培養成一種態度與習慣，成為日常的、有意識的活動，我們便能在節奏急速而多變的世界中，作出更有深度、更有質感，也更貼近自身價值的審美判斷。

文：李易璇（香港芭蕾舞團行政總監）

圖：作者提供