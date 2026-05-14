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佳士得春季香港雅逸精品周 頂級珠寶及翡翠首飾拍賣盛會 估價逾億翡翠項鏈領銜

Art Can
更新時間：11:00 2026-05-14 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-14 HKT

       佳士得（Christie's）2026年春季香港雅逸精品周將於5月22至28日舉行，匯聚瑰麗典藏及顯赫私人珍藏，包括珠寶名錶、珍稀手袋及名釀。其中於5月26日舉行的重點拍賣──「香港瑰麗珠寶及翡翠首飾春季現場拍賣」，包括逾100件珍罕珠寶精品，涵蓋翡翠首飾、有色寶石、彩色寶石及璀璨美鑽，以及著名珠寶品牌的代表作。公眾預展會於5月21日率先開放，讓藏家與愛好者可以近距離欣賞這些稀世瑰寶。

高估價2億「傲世瑩翠」翡翠項鏈稱冠

       翡翠在亞洲文化中有着重要價值，也是拍賣會上藏家的目標之一。今次佳士得的「香港瑰麗珠寶及翡翠首飾春季現場拍賣」矚目領銜之作，正是「傲世瑩翠」翡翠珠項鏈，高估價達2億港元！此稀世珍品由61顆品相非凡的翡翠珠串成，單珠直徑約8.8至13.7毫米，每顆翡翠珠都經過嚴格篩選，比例勻稱且色澤一致，是近十年來全球拍賣市場最高價的翡翠首飾，亦將成為今季珠寶拍賣之冠。翡翠魅力源自其千變萬化的色彩，尤以翠綠色最受藏家追捧，從深邃的草綠色以至濃艷的碧綠色各具韻味，要尋獲61顆完美統一的翡翠珠串綴成項鏈，難度極高，而且可遇不可求。同場亦有其他純淨剔透、色澤鮮亮的翡翠首飾拍賣，惜玉之人可別錯過。

「傲世瑩翠」翡翠珠項鏈，由61 顆品相非凡的翡翠珠串而成，單珠直徑約8.8至13.7毫米，估價 110,000,000 ─200,000,000港元。
「傲世瑩翠」翡翠珠項鏈，由61 顆品相非凡的翡翠珠串而成，單珠直徑約8.8至13.7毫米，估價 110,000,000 ─200,000,000港元。
左/天然翡翠及鑽石吊墜項鏈，估價 8,000,000–12,000,000港元；右/天 然翡翠、紅寶石及鑽石吊墜項鏈，估價2,800,000–3,800,000港元。
左/天然翡翠及鑽石吊墜項鏈，估價 8,000,000–12,000,000港元；右/天 然翡翠、紅寶石及鑽石吊墜項鏈，估價2,800,000–3,800,000港元。

著名品牌藝術珍寶

       今季現場拍賣匯聚國際著名珠寶品牌的藝術傑作，其匠心工藝與歷史，充分展現高級珠寶設計的演變軌跡。焦點拍品包括Van Cleef & Arpels設計的寶石項鏈及
胸針，高估價逾千萬港元，彰顯品牌雋永優雅的設計風格。此外，出自藝術珠寶大師Cindy Chao手筆的Feather Collection羽毛造型立體胸針，鑲嵌藍寶石、有色鑽石及鑽石，盡顯品牌超卓珠寶美藝，高估價達2,800,000港元，價值非凡。另5月20日至29日亦同步舉行網上拍賣，相信會帶來更多珠寶逸品。 

Van Cleef & Arpels 寶石項鏈/胸針， 估價8,800,000– 12,000,000港元。
Van Cleef & Arpels 寶石項鏈/胸針， 估價8,800,000– 12,000,000港元。
Cindy Chao藍寶石、有色鑽石及鑽石「 Feather Collection」胸針， 估價1,800,000– 2,800,000港元。
Cindy Chao藍寶石、有色鑽石及鑽石「 Feather Collection」胸針， 估價1,800,000– 2,800,000港元。

有色寶石與美鑽精品

       珍罕絕美的頂級有色寶石，一直是珠寶拍賣的矚目焦點。今次春拍就有一枚13.95卡喀什米爾藍寶石及鑽石指環，以及一枚5.07卡緬甸紅寶石及鑽石指環，兩者憑藉傳奇產地、卓越色澤及罕有程度，令前者高估價達18,000,000港元。其他精彩拍品還包括緬甸星光紅寶石及鑽石耳環，以及一枚緬甸星光紅寶石、彩色鑽石及鑽石指
環，定必令鍾情色彩寶石及鑽飾的藏家心動不已。至於兩枚絢麗奪目的帕拉伊巴碧璽及鑽石指環，色彩濃艷奪目，同樣是吸引藏家目光的焦點。

 

佳士得2026春季香港雅逸精品周

預展日期：5月21至27日 

現場拍賣 ：5月22日及25至28日

瑰麗珠寶及翡翠首飾

現場拍賣：5月26日
公眾預展：5月21至27日
地點：中環美利道2號The Henderson 6樓佳士得

按此瀏覽更多春季香港雅逸精品周詳情

 

文：E. Lam   圖：Christie's Images Ltd.2026

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