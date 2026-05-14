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LUXE STYLE │Vivienne Westwood珠寶展澳門站 西太后四十載典藏回顧

Art Can
更新時間：10:00 2026-05-14 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-14 HKT

       Vivienne Westwood《她和她的珠寶展》澳門站早前於澳門上葡京綜合度假村揭幕，是次展覽展出Vivienne Westwood（西太后）橫跨四十年的精彩典藏，以及昔日品牌時裝騷上的矚目珠寶，現任創意總監Andreas Kronthaler（西太后丈夫）亦親臨現場主持開幕禮。

星球標誌（Orb）展區展示多年來品牌以星球標 誌為主題的首飾設計。
星球標誌（Orb）展區展示多年來品牌以星球標 誌為主題的首飾設計。
沉浸式展覽，可欣賞到西太后橫跨四十年的珍貴典藏及設計精髓。
沉浸式展覽，可欣賞到西太后橫跨四十年的珍貴典藏及設計精髓。

八個展區 細味標誌性元素

        展覽按品牌不同年代的設計特色分為八個展區，包括龐克起源「Origins」、充滿幻想的奇境樂園「Wonderland」，以及展現生態哲學的「Do It Yourself」等，與會者猶如走進時光隧道，重溫西太后專屬的時尚華麗品味，另又藉此探討不同文化與十八世紀套裝首飾（18th Century Parure）的歷史里程。Vivienne Westwood的首飾設計風格，跟服裝設計同樣滲着龐克美學，以不同素材如水晶、彩寶、珍珠及重金屬等，呈現獨特的叛逆奢華格調，同時秉持品牌創作背後的自由宣言理念。若要數經典中的經典，相信非星球標誌（Orb）莫屬，而今次展覽中亦特設Orb展區，展示多款以這Iconic Logo為主題的首飾設計，藉着這個象徵過去與未來的簽名式土星標誌，向西太后致敬。為給前來參觀展覽的人士帶來沉浸式的深刻體驗，展覽精品店特別推出澳門獨家單品，包括限量版牛仔配飾及主題T恤，Vivienne Westwood Café亦推出期間限定專屬下午茶套餐，讓大家多角度感受品牌的魅力。

Vivienne Westwood《她和她的珠寶展》
日期：即日至7月15日
地點：澳門上葡京綜合度假村 一樓C007號
開放時間：11:00am-8:00pm（一至日/7:00pm後停止入場）
費用：按此預約，免費入場 

 

文：E. Lam  圖：品牌提供

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