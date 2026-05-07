LUXE STYLE｜日內瓦《鐘錶與奇蹟》II— Bvlgari/Jaeger-LeCoultre/Parmigiani Fleurier/Tag Heuer 新功能精彩話題之作

無懼環球經濟因中東戰事等多種因素影響市場環境，今年的錶展仍可看見多個國際高級鐘錶品牌投放資源開發新技術作品。新錶不論是材質選用、組件結構、複雜功能設計等方面的新嘗試或進階研發，除了帶來新鮮感，亦讓大家感受到品牌的積極進取，這對品牌及錶迷來說，結果也會是正面的。姑勿論未來市況如何，今期我們就來看看是次錶展中，幾個不約而同推出創新技術的品牌究竟有甚麼精彩作品吧！

Tag Heuer展區入口處展示了超級方程式賽車，除了貼合新作主題，更非常吸睛。

積家展區中央的冰樹是特別藝術裝置作品。

Bvlgari｜Octo Finissimo Ultra Tourbillon

寶格麗於去年推出總厚度僅1.85mm的Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪腕錶，當時已創下第十項世界最薄陀飛輪腕錶的紀錄。今年品牌延續世一佳績，帶來全新的Octo Finissimo Ultra Tourbillon鉑金版，除了錶殼由原來的鈦金屬換成鉑金，更配以具有時尚感的藍色新面貌。新錶保持1.85mm的總厚度，40mm鉑金超薄錶殼經緞面及拋光處理，搭配藍色PVD塗層鏤空小時與分鐘顯示盤。搭載BVF 900飛行陀飛輪機芯，當中以噴砂處理的精鋼棘輪經圓形緞面打磨，並鐫刻幾何圖案裝飾。手動上鏈機芯提供約42小時動力儲存。緞面及拋光處理鉑金錶鏈搭配一體式錶扣。全球僅限量10枚。

Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon / 錶殼：40mm鉑金 / 機芯：BVF 900手上鏈 / 限量：10枚 / 售價：待詢。

Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon搭載BVF 900飛行陀飛輪機芯。

Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon保持厚度僅1.85mm的超薄世界紀錄。

Bvlgari｜Octo Finissimo

今年Octo Finissimo系列共推出四款新錶，皆屬全新尺寸37mm。中性的細尺寸腕錶，男女皆宜，其中的兩款鈦金屬新錶分別在於一款是錶殼以噴砂處理，啞光霧面帶有深度與層次感；另一款以緞面及拋光處理錶殼，同時利用兩種潤飾工藝營造具有建築感的幾何線條及光影視效。全黃金錶款則以暖金色澤，呈現恰到好處的典雅與貴氣。以上三款新錶均搭載品牌重新研發的BVF 100自動機芯，動力儲存提升至約72小時。此外，同系列還有一款37mm三問錶，錶殼特別採用聲學性能優異的鈦金屬材質製作，並經噴砂處理，搭載BVL 362機芯。超薄機芯加上三問複雜功能，無疑是向高難度挑戰。基於鈦金屬產生的共鳴音效比其他貴金屬更清亮，報時聲自然更悅耳。

Jaeger-LeCoultre｜Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon À Stratosphère

Hybris Inventiva是積家今年為Hybris系列新增的第三個子系列，此系列作品雖然只擁有單一複雜功能，但其創新設計足以改寫品牌歷史。例如系列首作——天極球型陀飛輪腕錶，6點位以189個零件組成、僅0.78克重的品牌首款三軸球形陀飛輪，三個分別以每分鐘20秒、60秒和90秒自轉一圈的鈦金屬框架的運行軌跡覆蓋率高達驚人的98%，不但將2004年首代球形陀飛輪的70%覆蓋率大幅提升，更是現今以4Hz運作的陀飛輪之中，擁有最高覆蓋率的一款，幾乎可100%完美抵削地心吸力的影響了。

Jaeger-LeCoultre Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon À Stratosphère / 錶殼：42mm鉑金 / 機芯：178手上鏈 / 限量：20枚 / 售價：待詢。

Jaeger-LeCoultre Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon À Stratosphère搭載178手上鏈機芯。

Jaeger-LeCoultre｜Master Control Chronometre

積家今年推出的三款全新天文台級Master Control Chronometre腕錶，包括Date、Date Power Reserve，以及Perpetual Calendar萬年曆。除了Date Power Reserve只有不鏽鋼版，另外兩款均有不鏽鋼和玫瑰金版本，一律採用錶殼與鏈帶呈一體式的流線造型，三排式鏈帶的中間鏈節擁有亮眼的三角柱形設計，並引入全新更高規格的HPG品質測試印記。

Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre Date / 錶殼：38mm不鏽鋼/玫瑰金 / 機芯：899自動 / 售價：$111,000（不鏽鋼）、$409,000（玫瑰金）。

Master Control Chronometre Date Power Reserve / 錶殼：39mm不鏽鋼/ 機芯：738自動 / 售價：$133,000。

Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre Perpetual Calendar/ 錶殼：39mm不鏽鋼/玫瑰金 / 機芯：868自動 / 售價：$357,000（不鏽鋼）、待詢（玫瑰金）。

Parmigiani Fleurier｜Tonda PF Chronographe Mystérieux

單看外觀，全新Tonda PF Chronographe Mystérieux會令人誤以為是一款普通三針錶。既然名為「Chronographe」和「Mystérieux」，定必有計時功能，但卻保持神秘。新錶擁有全球首創的「五針同軸」設計，一般狀態下看到的銀色鍍銠時分及秒針都兼具飛返計時功能。鍍銠時分針底下，暗藏兩支於計時模式下負責「接手」顯示走時時間的玫瑰金時和分針。按壓7點半位置的按鈕，機芯內建的一組垂直和兩組水平共三組離合器，便會將三支銀色指針返回12點位，並隨即開始計時，兩支玫瑰金指針則繼續指示走時時間。再按多一次按鈕便停止計時，在這情況下再按一次，三支銀色計時指針與玫瑰金指針便會匯合，重新變回大三針的模樣。簡單而言Chronographe Mystérieux是一款飛返計時腕錶，只是操作和顯示方式融合了Minute Rattrapante和GMT Rattrapante兩款腕錶複雜的追針系統。

Parmigiani Fleurier Tonda PF Chronographe Mystérieux / 錶殼：40mm不鏽鋼（鉑金錶圈）/ 機芯：PF053自動 / 售價：$336,000。

Parmigiani Fleurier Tonda PF Chronographe Mystérieux擁有全球首創的「五針同軸」設計。

Parmigiani Fleurier Tonda PF Chronographe Mystérieux搭載PF053自動機芯。

Parmigiani Fleurier｜Tonda PF Anniversary Trilogy

為慶祝Parmigiani創立30周年，品牌將近年Tonda PF系列三款具備全球首創追針功能的錶款，以限量鉑金三部曲的套裝方式推出，包括（上圖左起）GMT Rattrapante、Minute Rattrapante，以及新款的Chronographe Mystérieux，一律配襯噴砂錶盤，與耀眼的鉑金錶殼、錶圈和鏈帶構成鮮明對比，各限量30枚。

Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT Rattrapante / 錶殼：40mm鉑金 / 機芯：PF051自動 / 售價：$828,000。

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante / 錶殼：40mm鉑金 / 機芯：PF052自動 / 售價：$846,000。

Parmigiani Fleurier Tonda PF Chronographe Mystérieux / 錶殼：40mm鉑金 / 機芯：PF053自動 / 售價：$906,000。

Tag Heuer｜Monaco Evergraph

Monaco Evergraph恆準計時腕錶，分別提供一款是鈦金屬錶殼配藍色計時盤，以及一款以黑色DLC塗層鈦金屬錶殼配黑色計時盤的選擇。40mm 5級鈦金屬錶殼，透明藍寶石錶面及錶底讓鏤空機芯結構一覽無遺。搭載的TH80-00自動上鏈計時機芯，貼合方形錶殼設計，配備全新「柔性雙穩態計時機制」（Compliant Chronograph Mechanism）。這款柔性計時裝置是由TAG Heuer LAB歷時五年自主研發的專利設計，利用柔性雙穩態組件（Flexible Bistable Components）取代傳統的槓桿與彈簧機制，其一是負責啟動與停止，另一個就掌控歸零功能。此機芯亦特別搭配同樣擁有專利的TH-Carbonspring游絲擺陀，提供高度的抗磁性及精準度。

Tag Heuer Monaco Evergraph / 錶殼：40mm鈦金屬 / 機芯：TH80-00自動 / 售價：$220,000。

Tag Heuer Monaco Evergraph提供一款是鈦金屬錶殼配藍色計時盤，以及一款以黑色DLC塗層鈦金屬錶殼配黑色計時盤的選擇。

Tag Heuer Monaco Evergraph搭載的TH80-00自動上鏈計時機芯，配備全新「柔性雙穩態計時機制」。

Tag Heuer｜Monaco Chronograph

Monaco Chronograph新錶款忠實再現1969年的Heuer Monaco腕錶，即1133型號的原版設計。新錶款帶來經典藍（藍色蛋白石錶面配銀色計時盤）、賽車綠（太陽紋磨砂及漆面綠色錶面配黑色蛋白石計時盤），以及搭配18K玫瑰金的曜金黑（黑色蛋白石錶面配銀色計時盤），共三色選擇。39mm 5級鈦金屬錶殼，經人體工學設計優化穿戴時的舒適感。延續Monaco左冠上鏈的經典風格，雙向上鏈的錶冠設於9點位，6點位設有日曆視窗。搭載全新的TH20-11自動機芯，動力儲備80小時。

Tag Heuer Monaco Chronograph / 錶殼：39mm鈦金屬（經典藍）/ 機芯：TH20-11自動 / 售價：$73,400。

Tag Heuer Monaco Chronograph / 錶殼：39mm鈦金屬（賽車綠）/ 機芯：TH20-11自動 / 售價：$73,400。

Tag Heuer Monaco Chronograph / 錶殼：39mm 鈦金屬和18K玫瑰金（曜金黑）/ 機芯：TH20-11自動 / 售價：$102,600。

Tag Heuer Monaco Chronograph搭載TH20-11自動機芯。

文：Gavin Ho & Maisie Lau 圖：大會及品牌提供