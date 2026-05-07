法國五月2026｜當代馬戲《以身相承》 當身體成為風暴的起點

提起馬戲，很多人腦海浮現的或許是走鋼線、空中飛人與誇張的小丑笑容。但當代馬戲從一開始，就決心撕掉這些標籤。觀眾對馬戲的慾望正逐漸由「獵奇式觀看」轉變為一種對更具思考性身體表現的認同。

法國五月當代馬戲《以身相承》 當身體成為風暴的起點

CNAC法國國家馬戲藝術中心，正是其中一位資深的變奏者。創立於1985年，CNAC在法國文化部的倡導下，率先將馬戲提升至「高等藝術教育」的層級，至今已培育出來自三十多個國家、超過四百位畢業生，成為當代馬戲國際舞台上不可忽視的力量。而CNAC不僅是一座學校，更是歐洲馬戲改革的實驗場。在這裏，馬戲不再依賴於技藝難度與動物表演，而是一種包含舞蹈、視覺藝術、劇場敘事與當代思考的身體美學。換句話說，當代馬戲的核心，是「讓身體開口說話」。

今年的「法國藝匯@大館」，CNAC帶來其畢業生的創演製作《以身相承》（VOÛTE）。演出由三位演員Antonin Cucinotta、Uma Pastor與Marine Robquin共同呈現身體話語，配以Lilian Boitel的現場音樂，整場流動在一種動靜對峙的張力之中。作品名稱VOÛTE，法語解作「拱頂」或「穹頂」，本身就蘊含着橋樑的意象，探索人的身體承載的重量與掙扎。

《以身相承》將於大館檢閱廣場上演。屆時，觀眾將在古蹟見證身體如何在衝突與寧靜之間來回擺盪，身體如何承載另一個人的重量？這些細碎的、無法用語言傳達的情感，都以馬戲的動態語彙，重新在觀眾面前呈現。猶如一份邀請，去凝視那些抵抗、奮鬥、辯論、等待、支持、承載的身體。它是一場對內心風暴的探索，也是對暴風雨過後寧靜的讚頌。

當CNAC將《以身相承》帶到大館檢閱廣場，某程度上是把法國當代馬戲的一種嚴肅且直面人性議題的劇場語境，移植到香港的歷史場域之中。是衝突，是承接，也是對話。

「法國藝匯@大館」CNAC《以身相承》（VOЫTE）

文：李路 圖：法國五月