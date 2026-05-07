西九演藝呈獻港版《搖滾芭比》 直面內核靈魂叩問 載譽重塑觀演派對

去年在西九文化區自由空間大盒，一頭耀眼的金色假髮、濃烈眼線配上鮮艷紅唇；緊身紅色皮衣搭配高筒過膝長靴，主角Hedwig以華麗而破碎的姿態登場。她的腳步既性感又略帶踉蹌，彷彿隨時會因內心的「憤怒一吋」拉扯崩塌；每一次扭腰甩髮、用力指向觀眾的動作，都帶着Glam Rock的叛逆與Cabaret的張力。她在舞台上撕心裂肺唱出愛的起源與背叛的痛楚，最終緩緩卸下假髮與外衣，把破碎的自己交給觀眾。

由西九演藝及Motion 27聯合呈獻的百老匯音樂劇《搖滾芭比》香港版自去年首演後大獲好評，更在「第三十四屆香港舞台劇獎」提名名單中獲最佳填詞、最佳音樂劇男主角、女配角、最佳服裝設計及最佳化妝造型合共5項提名。今年5月15日至31日《搖滾芭比》載譽歸來，整個場地將化身嘉年華式的搖滾狂歡派對，黑膠DJ暖場、限定酒吧、遊戲區與現場樂隊The Angry Inch輪番重炮轟炸，讓觀眾從進場那一刻起，就被捲入Hedwig誠實又粗莽的自我探索之旅。

《搖滾芭比》傾注新元素 載譽重塑觀演派對

在一個充滿分裂的世界裏，如何在破碎中找到愛與自由？百老匯搖滾經典音樂劇《搖滾芭比》（Hedwig and the Angry Inch），以赤裸又真實的姿態給出了答案。今年5月15日至31日，由西九演藝及Motion 27聯合呈獻港版《搖滾芭比》載譽重演，將帶來13場精彩演出，繼續由林俊浩（Ivanhoe）執導及編舞、鄭君熾（Jordan）主演Hedwig，帶領觀眾重新進入Hedwig那個色彩斑斕卻又支離破碎的世界。

重新沉澱與打磨

故事講述東德男孩Hedwig為愛變性，卻因手術失敗在雙腿間留下了「一吋」殘餘，兩度被愛人背棄後成立樂隊「The Angry Inch」，站上舞台以變裝及歌聲向前度復仇。

重演往往需要新的燃料，這次製作特別邀請唱作歌手雷深如（J.Arie）飾演「丈夫」Yitzhak，為這段複雜關係注入全新火花與張力。Ivanhoe表示J.Arie作為唱作歌手，有相似的音樂追求與人生經歷，加上個人奔放的個性，為Yitzhak帶來全新火花，「新演員的加入，讓整齣戲繼續成長，給了我們新的能量。」

西九演藝為了讓「搖滾體驗」更極致，籌備過程中，極盡心思，西九文化區管理局高級表演藝術製作人（戲劇）李筱怡指，這次在細節上可謂下足功夫，從優化觀眾視線、升級服裝造型，到邀請不同的DJ line-up，甚至推出了各種新周邊，及專為Hedwig設計的手工啤酒，從味道到外形都與角色緊密連結，讓觀眾把體驗延伸帶回家。

西九演藝強調，這次重演，並非將去年流程複製貼上，而是讓Ivanhoe及Jordan經歷一次個人成長及靈魂拆解的旅程。回顧去年首演，Jordan以「馬拉松」形容當時完結的感受，「好像是跑完一個很長的馬拉松，腦海一片空白。」而Ivanhoe則將演出形容為一場極致的派對狂歡，「無論台前幕後都在開party。」然而，創作過程卻像是「一股腦地向前衝」，直到落幕後才終於有了消化的空間。

經過一年的沉澱與醞釀，再次投入Hedwig這個濃烈而極端的角色，兩人對角色的理解明顯更為深刻與細膩。Jordan坦言，今年重返排練室感到有些壓力，「我是否有足夠的時間與空間，讓 Hedwig 的碎片重新拼湊成一個完整的靈魂？」今年決意他更着力於賦予表演更多的層次與深度，「Hedwig是一個充滿層次的角色，他迷人卻黑暗，卻又在最深處藏着最純潔的自己。」他希望這一次能更赤裸地呈現角色的多重面向，「Hedwig不完美，人類也並不完美，正因如此才與觀眾更貼近。」

在Ivanhoe看來，作品的核心始終圍繞「認識自己」與「自我救贖」，在當今充滿標籤與身份認同複雜的時代，這部25年前的經典依然新鮮合時，「外界有很多label去規限，但其實我們的光譜很寬，沒有所謂絕對正確的自己，也不需要只符合某一種既定的模樣。」Jordan則希望觀眾不只經歷一場搖滾狂歡，更能在歡笑與沉澱後帶走一點勇氣與力量，「看完後，第二天起床時，身體裏是否還燃燒着一些東西，讓你繼續活出更真實的自己。」

西九演藝 × Motion 27

港版《搖滾芭比》

日期：5月15日至5月31日

時間：7:45pm

地址：西九文化區 自由空間大盒

文：葉泳心 圖：《搖滾芭比》