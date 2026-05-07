LUXE STYLE │母節節鞋袋首飾送禮熱選 為時尚媽媽物色專屬心意

對追求生活品味的時尚母親來說，Mother's Day禮物當然要有格調，亦要迎合潮流。女士的心水清單一定少不了手袋、鞋履等配飾，再華貴一點，閃爍珠寶首飾是不二之選。各大高級時裝及珠寶品牌都趁這個媽媽專屬的節日，推介合適禮選，好讓子女們可輕鬆為家中女王聊表心意！

最新鞋袋配飾 潮媽造型加分

德國時尚品牌MCM今季多款以經典Visetos花押字圖案設計的手袋及配飾皆換上新色調，除了招牌干邑色及之前推出的粉紫色外，全新加入肉桂色，正好為媽媽送上最新的設計。其中Cinnamon Visetos系列的Diamant 3D吊飾，小巧精緻又可收納隨身鎖碎物品。若媽咪喜愛實用大袋款的話，以拉菲草編織的Chloé Summer Banana手袋，充滿夏日氣息，最適合配襯輕盈戶外裝束。想打造貴氣親子裝亦不乏選擇，媽媽用上Delvaux Brillant Tempo S手袋，女兒可手提一個Tempête掛飾當迷你小手袋，看到「Mini Me」造型，即時甜入心！

輕奢珠寶 多彩設計熱選

今個母親節Louis Vuitton特別找來本地名模琦琦及女兒任晴佳演繹品牌全新Color Blossom系列珠寶。別具特色的珍貴寶石配搭黃金材質，重演品牌經典Monogram Flower圖案。適逢Monogram今年面世130周年，特別推出鑲嵌海軍藍色方鈉石的新設計，大家可自由疊戴，打造個性造型。時下流行的輕奢珠寶都以色彩掛帥，Emphasis珠寶的Cosmos「宇」系列以青金石、孔雀石及紅玉髓營造浩瀚星宿般的視效，比喻媽媽無盡的愛意。Pomellato的Nudo系列以彩寶襯美鑽，綻放的光芒與母親的自信美相輝映。

文：E. Lam 圖：品牌提供