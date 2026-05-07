英國多媒體藝術新星Alexander James亞洲首展登陸富藝斯 凝聚色彩探索方形幻語

富藝斯私人洽購部門PhillipsX現於香港西九文化區舉行《方形幻語：色彩與黑─亞歷山大‧詹姆斯》展售會，匯聚英國多媒體藝術家Alexander James（亞歷山大˙詹姆斯）一系列最新作品，展期由即日至5月31日。Alexander James是近年矚目的藝術新星，他的多元創作橫跨繪畫、雕塑、錄像與裝置藝術。藝術家今天（5月7日）會現身於西九文化區管理局大樓舉行的亞洲首展媒體見面會，深入分享其創作歷程。

亞歷山大·詹姆斯（Alexander James）攝 於其倫敦工作室。(黑白圖片)

英國多媒體藝術家Alexander James的 創作核心，在於對方形的持續探索， 使其成為一個承載碎片化、重複、結 構與可能性的場域。

抽象構圖引導思考

是次展售會以「方形幻語」為主題，靈感源自藝術家於工作室創作時的關鍵時刻。他憶起某個清晨，陽光投射於空白畫布上，並將畫面分為明暗兩半，而光線則彷彿在剖析方形本身。此瞬間即逝的頃刻成為系列的概念起點，也將畫布框定為一種物理結構與象徵邊界。《方形幻語：色彩與黑—亞歷山大‧詹姆斯》展示一系列藝術家的全新作品，其中「剖析方形」的實踐在形式及觀念上均扮演着核心角色。James認為方形不僅是一種構圖，更是探索控制與自由之間張力的核心語言，他說：「我經常將畫布劃分為四個相等的象限，每個象限既可作為獨立的作品，亦可共同構成一個整體。透過這種方式，我不斷探索碎片化、重複與凝聚之間的張力，並引導觀者重新思考整體與部分的關係。」

James的作品色彩豐富，原來也同時回應並延續多位藝術家對方形這抽象藝術恆常形式的探索與重塑，如約瑟夫˙亞伯斯（Josef Albers）的《向方形致敬》系列就對James尤其影響深遠，因而運用相似的方形架構，以嚴謹而節制的手法從中探索色彩的關係。是次展售中的全新作品，靈感取材自個人檔案、記錄下的記憶與日常觀察。畫中形象往往被遮蔽或不完整，反映藝術家對記憶、感知及製作圖像時的不穩定性充滿好奇，以之結合方形這幾何結構後形成獨特張力，藉以致敬抽象藝術歷史，並期盼着充滿活力的未來。

《方形幻語：色彩與黑—亞歷山大‧詹姆斯》展售會

日期：即日至5月31日

地點：富藝斯亞洲總部

柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓地下

（註：是次展售會作品售價待詢）

文：E. Lam 圖：富藝斯提供