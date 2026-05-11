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馮敏如 - 如影。隨影│天各一方—─盧克索神廟前的方尖碑故事

Art Can
更新時間：10:00 2026-05-11 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-11 HKT

       在埃及盧克索神廟宏偉的入口處，原本矗立着一對對稱的方尖碑。這兩座由紅色花崗岩一體雕琢而成的巨碑，高約23米、重逾230噸，建於公元前13世紀拉美西斯二世統治時期。碑身密布象形文字，頌揚法老的赫赫武功與對阿蒙神的虔誠奉獻。它們一左一右，守護神廟大門，象徵古埃及人對宇宙秩序與神聖力量的崇敬，構成完美的對稱之美。
       如今，遊客來到盧克索，卻只見一座孤立的方尖碑，畫面顯得格外殘缺與不協調，彷彿永遠缺了關鍵的一半。那「失蹤」的另一座，如今靜立在遙遠的法國巴黎協和廣場中央，成為巴黎最古老的戶外紀念碑，歷經逾三千三百年風霜。這 段「 天 各 一 方 」的 離 散 故事，始於19世紀初。1830年11月，當時統治埃及的奧斯曼帝國總督穆罕默德˙阿里，為感謝法國學者尚˙弗朗索瓦˙商博良成功破譯羅塞塔石碑、解開古埃及象形文字之謎，並深化兩國友好關係，正式將盧克索神廟前的這對方尖碑贈予法國國王。然而運輸難度極大，需專門打造巨船、克服尼羅河與地中海風浪，最終僅成功運走西側一座。歷經數年艱辛航程，這座方尖碑於1833年抵達法國，1836年10月25日，在20多萬巴黎民眾圍觀下隆重豎立於協和廣場中央。國王親臨現場監督，象徵法國對古埃及文明的致敬與文化「征服」。

巴黎協和廣場上遠離故土的方尖碑。 （拍攝器材：Canon 16-35mm F2.8）
巴黎協和廣場上遠離故土的方尖碑。 （拍攝器材：Canon 16-35mm F2.8）
黃昏時候的盧克索神廟，一支孤獨的方尖碑依然靜靜矗立在這片樂蜀的土地上。它是拉美西斯二世時代的遺物，原本與另一支成對守護着神廟入口，如今另一支早已遠渡重洋，移至巴黎協和廣場。（拍攝器材：Hasselblad X2D II, 20- 35mm）
黃昏時候的盧克索神廟，一支孤獨的方尖碑依然靜靜矗立在這片樂蜀的土地上。它是拉美西斯二世時代的遺物，原本與另一支成對守護着神廟入口，如今另一支早已遠渡重洋，移至巴黎協和廣場。（拍攝器材：Hasselblad X2D II, 20- 35mm）

       作為回禮，法國向埃及贈送了一座精緻的機械鐘樓，用以裝飾開羅的穆罕默德˙阿里清真寺，不過，這座鐘據說運抵後不久即故障，至今仍被埃及人戲稱為「永不
響的鐘樓」。值得一提的是，法國原本保留對第二座方尖碑的所有權長達一個半世紀。直到1981年，法國總統弗朗索瓦˙密特朗正式放棄這一權利，將其完全歸還埃及，確認這對「孿生兄弟」永遠分離的命運。正因如此，盧克索神廟前的那一座，至今仍傲然屹立，守望着尼羅河。
       巴黎協和廣場的這座方尖碑，已成為城市標誌性地標。2024年巴黎奧運期間，我親自到訪，看見廣場化身露天賽場，霹靂舞等項目在此上演。三千多年歷史的古碑，靜靜見證現代體育盛會，古今交融，令人感慨萬千。碑頂後來加裝金箔包裹的粉紅花崗岩小尖頂（原頂早已遺失），陽光下熠熠生輝。它不僅承載古埃及的輝煌，也映照19世紀歐洲對東方文明的嚮往與殖民時代的文化掠奪與交流。盧克索神廟前那孤單的一座，則靜默地守望着尼羅河，彷彿在低語一段跨越千年的離散故事。這對方尖碑，一座留守尼羅河畔的故土，一座遠渡重洋至塞納河邊，成為「天各一方」的經典象徵。它們提醒我們：歷史文物往往背負超越國界的命運，而文明的交流，有時也伴隨着無法彌合的割裂與遺憾。


文：馮敏如（Alex Fung，英國皇家攝影學會高級會士，攝影沙龍世界十傑。）

圖：由馮敏如提供

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