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馮程淑儀─WESTK留聲機│把握觀賞古埃及展的「黃金時段」

Art Can
更新時間：10:00 2026-05-04 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-04 HKT

       內地五一黃金周長假期將至，政府預計將有近百萬人次內地旅客訪港，帶動零售、餐飲及酒店等多個行業。西九文化區內博物館舉辦的展覽、表演藝術節目及活動提供難以複製的特色旅遊體驗，成為不少旅客必到的文化旅遊地標。為便利內地五一黃金周期間訪港旅客，M+及香港故宮文化博物館在此期間均會取消休館日，維持開放。
       香港故宮文化博物館熱門特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，由去年11月中開幕至今已吸引近39萬人次參觀。展覽開幕初期，不少觀眾反映輪候入場時間過長。博物館立即作出改善，並由今年2月起，劃分上午和下午時段門票，分流入場人流。平日早上（上午10時至中午12時）和黃昏（下午4時至6時）時段的輪候時間明顯縮短，周日早上有時毋須排隊。上星期四，著名主持及演員鄭裕玲（Do Do）和與她在商業電台節目《口水多過浪花》一同「開咪」的主持人，就是趁早上時段前來參觀了「古埃及文明大展」，一眾主持隨後在節目中分享觀展體驗，對展覽內容、策展手法、文創產品乃至導賞服務讚譽有加，令博物館團隊深受鼓舞。

1至7世紀期間哥倫比亞金匠製作的黃金頭飾，在「琳瑯」展覽中展出。（圖片由香港故宮文化博物館提供）
1至7世紀期間哥倫比亞金匠製作的黃金頭飾，在「琳瑯」展覽中展出。（圖片由香港故宮文化博物館提供）

        Do Do一行亦參觀了於4月中揭幕的「琳瑯──紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」。展覽中的黃金飾品引起他們濃厚興趣，包括古埃及人為保護逝者完整無缺進入來世而製的黃金手指套、哥倫比亞卡利馬文化視為具有太陽神聖力量的黃金頭飾、印度飾有神祗形象的黃金婚姻項鏈等。一件件瑰寶的金光背後，不只是精湛工藝，更反映人類文明對永恆、信仰與愛的追求。「古埃及文明大展」的展期剛過了一半，將於今年8月31日完結，展期完結前7月和8月是暑假高峰期，預計參觀人數會非常多。對古埃及文明感興趣的朋友，不妨善用平日「黃金時段」到訪，避開人潮高峰。

文：馮程淑儀（西九CEO，自2009年起與文化藝術行政結緣。借報章一角，與讀者娓娓道來精彩紛陳的西九故事，希望留下動人的藝文點滴。）

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