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李夢 – 未被馴順的初心｜夢遊世界

Art Can
更新時間：09:00 2026-05-01 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-01 HKT

AI作畫盛行，似乎人人都能成為創作者，回望百餘年前的法國，曾有一位「素人畫家」也曾驚艷彼時畫壇。他就是亨利·盧梭Henri Rousseau（1844-1910）。近來，巴黎橘園美術館正舉辦他的大型回顧展，帶我們重遊這位傳奇創作者筆下的奇幻世界。

盧梭的人生，本就是一場「逆襲」。出生於普通工匠家庭，青年從軍，後在巴黎海關當了22年普通稅務員。40歲前，他與藝術毫無交集；40歲後，開始自學繪畫，或在盧浮宮臨摹真跡，或去野外觀察植物，42歲首次參展，卻被藝評人嘲笑幼稚、笨拙，但他從未放棄，創作不懈，晚年終獲畢加索等大師推崇，成為「原始主義」先鋒，在現代藝術史上留下獨特一筆。

觀賞盧梭作品，像步入一場場夢境。從未踏出國門的畫家，憑借觀看標本、插畫與想象，在畫布上構建神秘叢林：碩大的葉片層層疊疊，豔麗花朵肆意綻放。在他的代表作《沈睡的吉普賽人》中，月光落在荒漠，獅子溫柔靜守旅人，平塗色彩、稚拙線條，打破傳統透視法和敘事邏輯，卻滿是純真詩意。

在AI讓創作變得如此輕易的時代，像盧梭這樣的素人畫家總在提醒我們：不論技法或工具如何更迭創新，真誠的想象、純粹的熱愛，才是創作之根本。動人的藝術，源自未被固限或馴順的初心。

文：李夢

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