伍韶勁許開嬌赴會威尼斯雙年展 《延音》細訴港都美學情懷

晝夜奔忙，分秒競逐，是香港人的生活常態。在急促步履之間，我們錯過了身邊多少人事的悸動？又有幾回靜心聆聽城市的脈搏，或抬頭凝望那片屬於自己的藍天……兩位香港藝術家——伍韶勁與許開嬌，以溫柔而富詩意的多媒體裝置，將香港的氣息帶到威尼斯視藝雙年展，為兩座同屬港灣的城市譜寫旋律，引領觀者放緩步伐，細味日常裏的美學餘韻。

由康樂及文化事務署與香港藝術發展局聯合主辦、香港藝術館策展的「延音——香港在威尼斯」，將於5月9日至11月22日在意大利威尼斯雙年展登場。在這場歷史最悠久、影響力最深遠的國際當代藝術盛事中，香港藝術館以「延音」為主題策展，呈獻伍韶勁和許開嬌共五組作品。延音符號為樂譜中由演奏者自由決定停頓長短的記號，恰好呼應本屆威尼斯雙年展的主題「小調」（In Minor Keys）。

兩城共鳴的景象

伍韶勁在作品《晾曬夜曲》中加入在香港不同地方收錄的夜間聲音。

伍韶勁，擅長將空間轉化為藝術場域，營造特定體驗。作品曾於巴黎龐比度中心、米蘭設計周、澳洲澳亞藝術節等展出。

伍韶勁（Kingsley）一向擅長運用空間，營造沉思與冥想的契機，誘發觀眾參與日常生活中被隱藏的社區面向。他的其中一件參展作品《晾曬夜曲》，靈感來自威尼斯隨處可見的晾衣場景，與他記憶中昔日香港樓宇間隨風飄揚的晾衣竹影交疊。裝置中，伴隨着收音機流淌的聲響，一抹衣物剪影緩緩浮現，呈現這道日漸消逝的城市景觀。

為了將香港的聲音帶到威尼斯，Kingsley連夜走訪港九新界，收錄城市裏不為人知的夜間聲景，編織成《晾曬夜曲》。此作從他早期的創作版本逐步演化，映照他對香港與威尼斯兩座城市的印象，構成一場「靜默的對話」。Kingsley分享道：「這個展覽，是獻給那些常被忽略的事物，以及我們所處環境中那些不期而遇的瞬間。」

被遺忘的日常

許開嬌，擅於融合中國傳統文化與當代藝術表現手法，作品曾於香港、上海、首爾、邁阿密、阿布扎比及里約熱內盧等地展出。

許開嬌與本地傳統鐵匠合作，以手工鍛造出一扇鐵窗，帶來裝置《我為你打開一扇窗》。

穿梭於Kingsley的裝置之間，觀眾將步入許開嬌（Angel）所構築的詩意場景。她的作品《我為你打開一扇窗》，展出一扇與本地傳統鐵匠合力打造的鐵窗，既是向香港工藝致敬，亦融合當代藝術語彙。Angel的創作理念一向圍繞被遺忘的日常物件——從曬至褪色的窗框，到融入都市景觀的膠袋。她認為：「這次的新作，以更富戲劇性與沉思意味的基調，延續了這條創作軌跡。」城市面貌不斷流轉，鐵窗之外，或許正迎來柳暗花明的開闊景色。此番展覽，不禁令人想起納蘭性德的詩句：「當時只道是尋常」。透過這溫柔的提醒，觀者或能學會靜心聆聽，屬於城市的樂章。

兩座港口城市交匯，香港藝術館總館長莫家詠博士說，香港與威尼斯的連結可體現在兩城之間共通的氣息，今次展覽「捕捉了這兩座大都會日常生活中的寧靜脈動」，邀請我們慢下腳步、靜心觀察、側耳傾聽，在日常的節奏中重新發掘驚喜。

第61屆威尼斯視藝雙年展外圍展「延音——香港在威尼斯」展覽