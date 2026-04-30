華格納的當代變奏 貝托祺揮棒立新意 經典《指環》管弦樂魂

24歲的你正在做甚麼？可能正在職場打滾，尋找人生的志向，或是在校園進修。但對於指揮家貝托祺來說，2024年以年僅24歲之齡，已成為香港管弦樂團的候任音樂總監，同時手執多個歐洲樂團，更是古典音樂大廠德意志留聲機（DG）的獨家簽約藝術家。

貝托祺來自芬蘭，雖然膚色白皙，但有位菲律賓媽媽，他曾笑言自己跟亞洲孩童一樣「吃米飯大」。貝托祺的音樂人生從鋼琴開始，自八歲習琴，曾用自己的作品參加比賽。現時他仍不時有鋼琴演出，最令人津津樂道的肯定是跟王羽佳熱力四射的四手聯彈，貝托祺還用對方的招牌式鞠躬來開玩笑。

貝托祺在11歲聽到華格納《齊格菲》，使他愛上這位歌劇巨匠，並向指揮之路邁進。他跟指揮Jorma Panula學習，這位名師桃李滿門，其高徒包括Esa-Pekka Salonen和另一位當紅年輕指揮Klaus Mäkelä。儘管貝托祺離開校園時並沒取得學位，但他憑實力得到各方青睞，還獲得Opus Klassik「年度青年藝術家（指揮） 」。

港樂近年實力不斷提升，已達國際級水平，備受《留聲機雜誌》等國際媒體的認可，在年輕充滿活力的貝托祺棒下更迸發出意想不到的化學反應。去年他們演奏，把華格納「指環」濃縮成純管弦樂的樂曲《指環》：管弦樂冒險大獲好評，還趁勢推出現場錄音專輯，讓更多樂迷欣賞這場被讚譽為「不容錯過」的精彩演出。

貝托祺與港樂 淬焠煉 經典《指環》管弦樂魂

150年前，華格納前無古人的鉅作《指環》完整地在德國拜魯特節日劇院上演，為音樂發展史寫下舉足輕重的一頁，貝托祺（Tarmo Peltokoski）選擇在今年用夫利格改編的《指環》：管弦樂冒險作為跟香港管弦樂團（下稱港樂）首張專輯的曲目是最適合不過。

細膩詮釋故事細節

《指環》四部曲本來長達十五小時，夫利格將其濃縮成十四個連綿不斷的樂段，雖然刪掉歌唱的部分，但他保留了原作的骨幹情節與音樂，再加上貝托祺與港樂精湛的演出，將各個故事細節栩栩如生地用音樂表現出來，例如萊茵黃金在陰暗的地底世界「尼貝海娒」，被一鎚又一鎚地鑄造成指環；最著名的樂段《女武神的騎行》奏成一場波瀾壯闊的飛行歷險、把英雄逝去的沉重感發揮得淋漓盡致的《齊格菲之死》，是樂迷認識這部偉大作品的絕佳入門作。

命運暗中安排的緣分

巧合的是該曲目跟港樂有特別的緣分：上世紀90年代初，港樂的前音樂總監Edo de Waart希望用《指環》音樂作為荷蘭廣播愛樂樂團的巡演曲目，卻苦無合適的改編。時任樂團敲擊手的夫利格便着手改編，將《指環》四部曲的精華，濃縮成為一場近70分鐘，蕩氣迴腸的管弦音樂。簡直如命運在暗中安排，由貝托祺的前任為他播下種子，助他一圓華格納夢。

文：劉國業 圖：環球唱片