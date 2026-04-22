LUXE STYLE │自然和諧美學 時尚花道宣言

時裝與花，兩者都是女士鍾愛之物，於春夏季度的衣飾之中融入花的設計，更恍似是指定元素之一。今季在多個輕奢品牌的新系列中，可找到以不同模式登場的花卉主題作品，分別以或抽象或具像的姿態，呈現清新雅致的季節氛圍。

日系自然簡素

自1980年代之初，便開始以巴黎為基地的日本時裝設計師同名品牌Atsuro Tayama，向以別具個性的Soft Avantgarde（軟性前衛）風格吸引捧場客，主帥田山淳朗更擅長將男士服飾的精髓結合女裝設計，展現獨特的中性型格。今個春夏系列，創作主題啟發自日本茶道的「守．破．離」三個修練之境。設計師藉着茶道的修練軌跡，對應時裝設計從臨摹到創新，再到利用獨立語言表達心路歷程的演變，這種和式美感正可轉化為國際化的時尚語言。系列中的部分衣飾還用上跟茶道同樣注滿日本傳統文化藝術神韻的花道元素，是以新裝可見花樣百變的喱士衣料、刺繡細節，以至立體花朵裝飾。花道（亦稱華道）與茶道皆源自禪宗的「敬、和、寂、靜」精神。茶道中的花藝稱作「茶花」，強調自然簡樸的「侘寂」美學。如此極簡、不追求華麗，並注重感受細節的純粹，正好透過以黑與白為主色調的時裝作品完美地詮釋。

同樣來自日本的45R，本身的風格就是強調自然舒適、絕不追風逐浪。品牌新推的夏季系列主題為Hippie，主打輕鬆自在的輪廓，並同時融入一抹優雅氣息，呈現專屬的Love & Peace精神。描繪愛的特質，清新淡雅的粉色調大派用場，配合輕盈的天然棉、麻等材質，再加上優雅的抽象花卉圖案印花、喱士飾邊等細緻裝飾，好為新季帶來休閒寫意的穿搭選擇。值得一提的是品牌今季更推出以浪漫雅致的櫻花為主題推出小型系列，當中包括櫻花粉紅衣裙，以及印有櫻花圖案的T恤，相信一眾粉紅控定必喜愛。

法式優雅隨意

相對於日系簡約的素淨雅致，法式優雅設計同樣取悅一眾追求簡潔時尚的年輕女生。好像早已吸納不少亞洲星級粉絲的法國品牌Maje，春夏系列以現代旅者為主題，運用瀟灑又浪漫的多元素設計，塑造出熱愛探索，勇於掌控自我人生方向的活力形象。配合季節氛圍，新系列同時滲入海洋與大自然元素，當中包括帶點飄逸的碎花衣裙、鉤花針織背心與短裙等易穿易襯的選項。此外，來自意大利的Bergfabel，以帶有一股率性古着味的設計風格而備受青睞，全新春夏系列則呈現出煥然一新的輕柔氣息，其中一組藍白色調碎花襯衣及裙裝，予人如沐春風般的悠然自在。

另一邊廂，雖是日本品牌，卻以法式風情為核心的pas de calais，這一季巧妙利用溫柔的靛藍色調主導設計，其靈感來自晝夜交替之際、光影徘徊之間，在寂靜的邊界捕捉稍縱即逝的詩意時刻。品牌以多元化的工藝與素材，創作出滿載個人情懷的獨特藍調，其中Japonism Flower Print系列選用輕盈的棉質布料，搭配細緻的壓褶效果，綴上淡雅的藍色花卉圖案，重新詮釋日式植物美學那份含蓄而精緻的韻味。

文：Maisie Lau 圖：品牌提供