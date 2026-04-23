當下「情緒價值」一詞大行其道，無論人際關係還是消費選擇，人們真正追求的，無非是內心的充實與滿足。然而，我們從何時起變得如此急切地想要填補自己？身處資訊爆炸的年代，都市人的娛樂方式越來越多，真正能提升生活質素的卻少之又少。趁着4月23日「香港全民閱讀日」，不妨放慢步伐，重拾書本，在閱讀中重新發現生活之美。

香港悅讀周2026：慢嘗書中樂

康樂及文化事務署（康文署）今年繼續舉辦「香港悅讀周」。本屆以「閱讀／細味幸福」為主題，鼓勵市民品嘗生活滋味，閱讀生活之美。一本好書就像一口令人心滿意足的甜點，不經意間調和情緒、滋潤心靈，在順境時為生活錦上添花，低潮時在旁安慰陪伴。

於「香港全民閱讀日」當天，全港多間公共圖書館、指定康文場地、社區圖書館、高等教育院校及中小學等地點，共設約三百個「共讀半小時」共讀點，邀請公眾一同參與，細味閱讀的喜悅，共享幸福時光。

香港中央圖書館將於本周六及周日舉辦同樂日，透過音樂治療、魔術表演、親親導盲犬與繪本故事藝術創作工作坊等活動，為參加者帶來愉快時光。周六晚上，創作歌手林奕匡將舉行《幸福索引 ── 書與旋律之間》音樂故事分享會。林奕匡會現場演唱及朗讀精選書本篇章，讓觀眾在旋律與文字之間體會幸福。活動亦會於香港公共圖書館社交平台「喜閱．飛越」Facebook同步直播。同期，全港十八區的指定圖書館亦將分別推出多個配合主題的故事工作坊及興趣工作坊，節目豐富多彩。

文：劉國業、蕭咏詩 圖：康文署