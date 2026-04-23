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從聽診器到快門 黃雅信相展傳揚善德美 尋覓世上WONDERLAND

Art Can
更新時間：09:15 2026-04-23 HKT
發佈時間：09:15 2026-04-23 HKT

荒漠上的星雲、森林中的晨光，大自然在世界各地正靜謐地展示華衣，吸引着香港專科醫生黃雅信多年來用盡公餘時間，拿着相機四處尋覓地球最美一面，不少作品更獲得國際攝影榮譽。在4月24日（周五）至26日（周日），黃醫生在中環藝穗會舉辦《WONDERLAND》慈善攝影展，精選約三十幅作品與公眾分享他所見的人間仙境。

黃雅信相展傳揚善德美 尋覓世上WONDERLAND

「小時閱讀陶淵明《桃花源記》、《愛麗絲夢遊仙境》等故事時都會想像這些世外桃源是甚麼景象。」黃醫生說，兒時專注讀書，未有深究，到人大了便想找回這份童年的失落，探索仙境的真面貌，「真的找到世上有相似的地方。」在他的鏡頭下，歐洲斯洛文尼亞的高山，與荷蘭的森林跟湖泊，皆如同白雪公主生活的仙境。黃醫生透露，尋覓旅途之中，往往要走入深山，靜待霧起、清晨或黃昏的陽光與雲層交錯的時刻，景色才格外夢幻。

在2018年的寒冬，黃醫生在斯洛文尼亞，捕捉陽光灑落蓋上白雪的教堂，作品為他帶來英國皇家攝影學會「Travel Photographer of the Year」冠軍獎項。他憶述，當時要清晨四時出發，走到對面山嶺，一直待至晨曦才能以長鏡頭捕捉該畫面。

黃醫生又試過在美國阿拉斯加州帶着攝影器材，踩着及至大腿的積雪，搜尋最佳位置，拍下北極光與月光同時映照在被厚雪完全覆蓋的樹林。近年他更深入非洲納米比亞的荒漠，冒着被鬣狗、野豹突襲風險，在追星儀輔助下，長時間拍攝漫天星星，再將大量影像疊加起來，重塑撼動人心的夜空美色，也成為攝影展之中的重點展品。

收益全作慈善公益

今次攝影展經慈善義賣籌得之善款收益，將全數捐贈善德基金會，用以支持該會的青少年發展工作。黃醫生透露，兒子少年時透過參與該會舉辦的北京西安航天科技考察團，使他擴闊眼界並提升自信，後來同樣愛上攝影，早已舉辦相展，因此黃醫生希望透過今次活動，表達對青少年的關愛，鼓勵他們勇敢追夢。

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