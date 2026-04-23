LUXE STYLE │Sneakers世代款式設計華麗進化 重啟潮鞋新定義

運動鞋（Sneakers）無疑是當下時尚界的關鍵字，也是近年國際時裝舞台上的常客，融合了街頭文化與高端時尚。各大高級時裝品牌每季的男女系列幾乎都會推出

新款設計，而且迅速躍升為當季的It Shoes，成為潮流造型不可或缺的元素。

今個春夏季，運動鞋熱潮持續升溫，4月更有多個矚目聯乘，如Onitsuka Tiger× Versace帶來華麗碰撞， 又或Jil Sander 與Puma展現簡約美學交流，為Sneakers世代再添火花。新作靈感源自高街時尚、復刻經典設計，或是重組新舊元素，展現出多元創意。像Hogan新季廣告企劃邀來品牌全球代言人檀健次演繹Athletic運動鞋，復古與現代線條交織，皮革拼搭麖皮營造懷舊質感，鞋側「H」字母標誌亦添動感，配合復古風鞋底，為造型注入輕快節奏。

Hogan Cool運動鞋的鞋面以麖皮打 造，側面飾以鋸齒狀H標誌，記憶 泡棉鞋墊提供柔軟舒適感。（$3,600）

重磅聯乘Sneakers 融和招牌特色

現今穿運動鞋十之八九都不止於單求功能性，亦同樣着重設計以配合時尚造型。設計感與獨特性成為時下消費者入手的考慮因素，於是打正旗號以「跨界聯乘」、「限量發售」為賣點的作品，自然大大提升鞋款吸引度。今個4月特別多聯乘運動鞋推出，其中Onitsuka Tiger×Versace聯名系列的主角是TAICHI Sakura運動鞋，以前者的經典Tai-chi鞋款為基礎，當中的華麗圖案、浮雕紋理則取材自Versace的招牌Medusa與巴洛克風格。

另一邊廂的Puma與Jil Sander重磅聯乘新作K-Street運動鞋，復刻了前者於1998年面世的KING鞋型，鞋面從田徑釘鞋H-Street系列取材，而鞋底設計則源於空手道運動，名稱「K-Street」亦由此而來。鞋形弧度貼合雙足，加上超薄鞋底，整體呼應極簡美學設計。說到時裝與運動品牌聯名推出的Sneakers，不得不提New Balance×miumiu，其首個運動鞋系列於2024年面世，今年也有新款推出。聯乘新款以New Balance經典530跑鞋為藍本，配合miu miu的時尚又帶點復古的元素，其褪色處理及仿舊效果，配以麖皮、皮革或網布等，無縫連接品牌的設計風格。

高級品牌運動鞋 多樣化精緻熱選

在名牌效應的影響下，高級時裝品牌推出的Sneakers就是「身份象徵」！部分品牌透過明星代言、國際時裝周騷場或時尚街拍等，令甫推出的運動鞋款即時成為當季的潮流話題。Dior創作主帥Jonathan Anderson操刀的兩款主打男裝Sneakers，分別是Dior Roadie及Dior Saltwind，早在巴黎春夏男裝周上曝光，未上架已成為

熱搜。前者融合休閒運動鞋的舒適感與功能性，鞋底採用雙層設計，柔軟度可貼合足部動作，並飾上品牌標誌性的Cannage藤格紋，別具辨識度。另一款Dior Saltwind運動鞋靈感源自昔日美國海軍陸戰隊於艦艇上穿着的原版帆布運動鞋，復刻的橡膠鞋底，令圓潤鞋身和寬闊楦型更添舒適感。新作除有復古Dior Oblique提花及磨砂皮革款式，亦有以繡上Mr. Christian Dior的幸運符號（四葉草和花卉）帆布製作的款式。

中性型格設計款式以外，注入Ballerinas元素的運動鞋也是近季的熱門選擇，尤其適合身形嬌小的女生。如Tory Burch的Hank Ballet Sneakers正結合復古跑鞋與芭蕾舞鞋的輕盈休閒元素，配搭再生尼龍與絨面皮革製造，Lace-up鞋帶設計加上邊緣的柔軟縐褶效果，更富女性化及精緻感。Coach飾以櫻桃刺繡及吊飾的Soho Sneakers同樣甜美。運動鞋也可不失華麗，Roger Vivier從登山繩索取靈感的Viv'Zag鞋款，就綴以招牌的閃石扣飾，將戶外鞋履提升至另一層次。

文：E. Lam 圖：品牌提供