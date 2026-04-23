LUXE STYLE │獨立製錶品牌火熱新作推介 Konstantin Chaykin全球最薄機械腕錶ThinKing Mystery成焦點

鐘錶市場其實遠比大家想像中大，除了大集團及知名品牌外，還有數之不盡的獨立品牌，當中大部分由製錶師自立門戶開創，撇除了盈利最大化的壓力，往往更能製作出驚喜的好錶。近年憑藉Joker小丑錶而聲名大噪的俄羅斯製錶師Konstantin Chaykin，其於兩年前研發的全球最薄機械腕錶ThinKing，今年終以「ThinKing Mystery」之名正式面世。

Konstantin Chaykin ∣ ThinKing Mystery

「全球最薄機械腕錶」這美譽，近十年都是Bvlgari和Piaget之爭，而近年就有Richard Mille加入戰團，競爭更加激烈。Bvlgari在2024年初以1.7mm的Octo Finissimo Ultra C.O.S.C重奪寶座，同年8月底，俄羅斯製錶師Konstantin Chaykin平地一聲雷，以僅1.65mm的ThinKing成功勇奪殊榮！但當時仍屬試作階段，亦未透露正式推出日期。兩年後的今天，終於改名ThinKing Mystery正式面世，較之前的初版更精彩，兩個猶如眼睛的時分顯示盤變成透明設計。全新版本與原型相約，流線輪廓與著名Joker腕錶亦相近，只是僅1.65mm的厚度令3D立體好像變成2D平面。10點和2點位左右兩個小盤顯示時與分，錶盤其餘位置以全金屬密封遮蓋，中間和6點位刻上品牌標誌，構成有趣的微笑圖案。原型ThinKing的兩個密設計時分盤指針為十字形，新版本則變成兩個全透明的藍寶石圓盤，印上黑色指針圖案，並及配以更清晰的白色針頭顯示，看不到齒輪或槓桿，如名字般以神秘方式顯示。

Konstantin Chaykin一直想將透明眼睛套用於Joker腕錶，後來發現此技術更適合超薄的ThinKing，且可解決原型的軸向偏移問題，因此以之用於新版本上。超薄腕錶為顧及整體剛性，錶背要同時擔當K.23-3.1手上鏈機芯主夾板的重任，擺輪組件以單一平面布局，超薄發條鼓沒有上蓋，採用超硬的碳化鎢合金滾珠，動力儲備由32小時提升至38小時。新錶不設錶冠，調校時間和上鏈需將腕錶安裝在碳纖維上鏈盒，以專用上鏈鎖匙插入底蓋的兩個插槽來處理。

Konstantin Chaykin ThinKing Mystery/錶殼：41mm高強度合金/機芯：K.23-3.1手上鏈/限量：12枚/售價：待詢。

新錶不設錶冠，調校時間和上鏈需將腕錶安裝在碳纖維上鏈盒，以專用上鏈鎖匙插入底蓋的兩個插槽來處理。

超薄腕錶為顧及整體剛性，錶背要同時擔當K.23-3.1手上鏈機芯主夾板的重任。

僅1.65mm的ThinKing成功勇奪「全球最薄機械腕錶」美譽。

Breva | Segreto di Lario Meridian Gold

沉寂多年的Breva去年回歸市場，過往以前衛和機械感重的設計見稱，如今改玩創意與傳統古典融合，設計更見成熟。回歸後首作Segreto di Lario，錶盤下方以創新非線性且交叉運作的雙逆跳動力儲備顯示成為佳話，左邊負責顯示首6日的動力，右邊則顯示最後1日24小時的動力儲備狀態，配合12點同樣玩逆跳的小秒針，在啞面內歛的金色錶盤映襯下，既古典又充滿活力。

Breva Segreto di Lario Meridian Gold，錶殼：41mm鈦金屬/ 機芯：45N09E手上鏈/ 售價：46,000瑞郎。

Greubel Forsey | Tourbillon 24 Secondes Architecture GF01h Final Edition

Greubel Forsey於2022年推出首款將機芯結構當作錶盤，以多角度展示眼前的Tourbillon 24 Secondes Architecture，當時已表明此腕錶只會推出五年並限量66枚。如今已製作了55枚，餘下11枚的最後版本會在今年推出，以更鮮明的對比色調登場，傾斜25度、每24秒自轉一圈的陀飛輪依然座落在6點位。

Greubel Forsey |Tourbillon 24 Secondes Architecture GF01h Final Edition，錶殼：47.05mm鈦金屬及藍寶石/ 機芯：GF01h手上鏈/ 限量：11枚/ 售價：待詢。

M.A.D.2 | R&B and REDemption

去年推出了綠色和橙色版本的M.A.D.2，今年加推以紅及黑色為主調的R&B，以及REDemption。以抽籤方式發售的R&B，既代表「Red」和「Black」，亦代表R&B音樂，恍如唱盤的黑色錶盤搭配兩個紅色時分刻度圈。REDemption則專為之前曾參加4次M.A.D.Editions抽籤，但仍從未中籤的錶迷而設，錶盤用色與R&B版正好相反。

M.A.D.2 R&B and REDemption，錶殼：42mm不鏽鋼/ 機芯：G101自動/ 限量：1,500枚（M.A.D.2 R&B）、1,200枚（M.A.D.2 REDemption）/ 售價：2,900瑞郎。

Moritz Grossmann | Hamatic Silver-Plated by Friction

為紀念創辦人Moritz Grossmann誕辰200周年，品牌推出錶盤以古老擦拭鍍銀（又稱細顆粒鍍銀）工藝製作的Hamatic周年限量版。工匠以純手工方式反覆研磨，使錶盤呈現如天鵝絨般的細緻質感，並以清新的藍調印上刻度，包括系列首次採用的阿拉伯數字時刻。腕錶的名字由來，則來自機芯採用獨特錘形自動擺陀。

Moritz Grossmann Hamatic Silver-Plated by Friction，錶殼：41mm白金/ 機芯：106.0自動/ 限量：18枚/ 售價：待詢。

腕錶的名字由來，源自機芯採用獨特錘形自動擺陀。

文：Gavin Ho 圖：品牌提供