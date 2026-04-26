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李夢 – 打開一顆朱古力｜夢遊世界

Art Can
更新時間：09:00 2026-04-26 HKT
發佈時間：09:00 2026-04-26 HKT

人人都在談論「情緒價值」，法國印象派名家雷諾阿（Pierre Auguste Renoir，1841-1919）的作品，可說是給足了觀者情緒價值。特展《雷諾阿與愛：歡愉的現代性（1865-1885）》正在巴黎奧賽美術館展出，那是收藏其作品最豐富的博物館之一。

展覽聚焦雷諾阿的二十年創作黃金期，以「愛」為核心主題，精選多幅代表作。人人都在談論愛，可雷諾阿筆下的愛，卻並不落入俗套。他不求宏大，不求高遠，而是將視角投向19世紀巴黎的平凡日常。舞會的歡笑、街頭的閒適漫步、友朋親密的相伴以及陽光下的溫靜午後，種種看似平常的景象，都是他創作的靈感之源。

這位印象派畫家擅長以明亮柔和的色調、流暢輕盈的筆觸，捕捉光影流轉的瞬間，其間盛滿生活的歡愉與浪漫，幫助百多年後的觀者透過凝視畫作，感受百年前巴黎的溫暖與生機。

時間之河流淌磨洗，為何雷諾阿的作品仍歷歷常新？本原在於他對生活的熱愛。儘管生活的年代不乏焦灼動盪，但他的畫作從不聚焦苦難，只定格美好。他筆下的情景充滿市井煙火氣，是平凡日子裡的小美好、小喜悅。宛若打開一顆朱古力，觸動我們的味蕾和雙眼，讓我們在日復一日的奔忙中，獲得些許慰藉。

文：李夢
 

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