陳祖泳 – 北歐寶藏：塔林｜圍爐談藝

有人說，最美好的旅程，往往是意料之外的驚喜。帶着這份期待，我們在芬蘭好友Flor的熱情邀約下，踏上了愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）的旅程。

旅程從芬蘭的首都赫爾辛基乘坐Tallink郵輪出發，大約兩小時的航程中，寧靜而廣闊的波羅的海展現在眼前，甲板上的標語「All you need is vitamin sea」讓人心曠神怡，感受與自然合一的平靜。抵達港口即見Rotermann區，一片昔日十九世紀工業遺址，如今與現代建築巧妙融合，如現代藝術品般矗立。這裏滿是時尚餐廳與充滿創意的藝術裝置，悠閒氛圍中很多年輕人聚集，是探索塔林的理想起點。

在聖尼古拉斯教堂，我們參觀了《愛沙尼亞五百年書籍：文物》展，細細品味當地豐厚的文化與智慧傳承。教堂內的精緻紋章、雕刻如同複雜工藝品的洗禮池，以及殘存卻價值連城的「死亡舞蹈」畫作，皆顯示出昔日塔林的繁榮與學問。登上教堂塔樓，360度全景盡收眼底，令人驚嘆於這座城市的歷史與風貌。

沉重的歷史一面，在KGB監獄的牢房中尤為突出。愛沙尼亞曾受蘇聯佔領長達約50年，期間經歷政治鎮壓與苦難，幸好未曾爆發戰火而毁滅這座城市。50年間的艱苦歲月並未摧毀愛沙尼亞民族的韌性與希望。1991年獨立後，這座城市迅速重建並蛻變為充滿活力的現代都市，成為電子政務與網路安全的領導者，而Skype的誕生地也為這裏增添科技光環。親眼見證塔林在歷史滄桑中煥發新生，令人倍感振奮。

文：陳祖泳