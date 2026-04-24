Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳祖泳 – 北歐寶藏：塔林｜圍爐談藝

Art Can
更新時間：09:00 2026-04-24 HKT
發佈時間：09:00 2026-04-24 HKT

有人說，最美好的旅程，往往是意料之外的驚喜。帶着這份期待，我們在芬蘭好友Flor的熱情邀約下，踏上了愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）的旅程。

旅程從芬蘭的首都赫爾辛基乘坐Tallink郵輪出發，大約兩小時的航程中，寧靜而廣闊的波羅的海展現在眼前，甲板上的標語「All you need is vitamin sea」讓人心曠神怡，感受與自然合一的平靜。抵達港口即見Rotermann區，一片昔日十九世紀工業遺址，如今與現代建築巧妙融合，如現代藝術品般矗立。這裏滿是時尚餐廳與充滿創意的藝術裝置，悠閒氛圍中很多年輕人聚集，是探索塔林的理想起點。

在聖尼古拉斯教堂，我們參觀了《愛沙尼亞五百年書籍：文物》展，細細品味當地豐厚的文化與智慧傳承。教堂內的精緻紋章、雕刻如同複雜工藝品的洗禮池，以及殘存卻價值連城的「死亡舞蹈」畫作，皆顯示出昔日塔林的繁榮與學問。登上教堂塔樓，360度全景盡收眼底，令人驚嘆於這座城市的歷史與風貌。

沉重的歷史一面，在KGB監獄的牢房中尤為突出。愛沙尼亞曾受蘇聯佔領長達約50年，期間經歷政治鎮壓與苦難，幸好未曾爆發戰火而毁滅這座城市。50年間的艱苦歲月並未摧毀愛沙尼亞民族的韌性與希望。1991年獨立後，這座城市迅速重建並蛻變為充滿活力的現代都市，成為電子政務與網路安全的領導者，而Skype的誕生地也為這裏增添科技光環。親眼見證塔林在歷史滄桑中煥發新生，令人倍感振奮。

文：陳祖泳

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
17小時前
國泰航機英國曼城返港男子機上暈倒 降落後證實不治
突發
2小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
18小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
18小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
17小時前
灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...
灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...
飲食
2026-04-22 19:18 HKT
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
14小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
生活百科
17小時前
900度近視︱14歲少年度數急升50% 揭眼鏡店調轉左右鏡片
900度近視︱14歲少年度數急升50% 揭眼鏡店調轉左右鏡片
即時中國
3小時前