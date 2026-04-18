Affordable Art Fair 2026｜5.14回歸灣仔！$1000起入手原創藝術品 全新攝影專區首亮相

Affordable Art Fair 2026｜藝術收藏向來被視為高不可攀的興趣，動輒要用上數十萬，以至是數千萬才能入手心頭好。不過，其實藝術本身與日常生活息息相關，只要遇到知音人，藝術品也能是「平易近日」的存在。Affordable Art Fair（香港冉起當代）踏入第13屆，將於2026年5月14日至17日假香港會議展覽中心舉行，集合106間來自本地及國際的參展單位，展出價格由港幣1,000元起的原創當代藝術作品，同時設有5大特別項目及全新攝影專區，呈現藝術不同面向，。

Affordable Art Fair 2026｜5大特別項目 鄧麗欣慈善展覽/沉浸式裝置

Affordable Art Fair（香港冉起當代）踏入第13屆，將於2026年5月14日至17日假香港會議展覽中心舉行

今年Affordable Art Fair（香港冉起當代）以「愛上藝術，收藏藝術」（See Art. Love Art. Own Art.）為題，集合106個來自全球各地的國際及本地畫廊，同時嚴格控制價格由港幣1,000元至100,000之間，所有作品均為原創或限量版，涵蓋繪畫、雕塑、攝影及混合媒介等作品，同時特設港幣10,000元以下標籤，即次是新手藝術收藏家，都可以在此找到「入門級」的原創當代藝術作品。

除了畫廊展位，博覽會還將帶來5個「特別項目」，以大型裝置和互動作品，為觀眾提供沉浸式的藝術體驗。

Together – 鄧麗欣「見自己、見天地、見眾生」：鄧麗欣將以「Together」為題展出10至12件作品，以鮮明對比與流動的形式體現邀請觀者反思，並將藝術作為愛與團結的力量，將精神延伸至社群之中。 黃銘心的沉浸式裝置《Mirror in the City》：以雨與鏡子營造沉浸式體驗，將稍縱即逝的動作轉化為反思的相遇。 心遊之境 – 張藝菡：藝術家透過裝置與平面作品，創造出詩意的景觀，讓有限的空間開展成無限的想像，邀請觀眾漫遊、觀察與沉思，在生活急速節奏中提供慰藉與反思。 綻放：自方寸之地往無垠之海 – K & J Gallery：入口裝置重新詮釋中國扇子，將其化為解放的載體。成簇的水墨扇子展開成壯麗的海景——波浪、地平線、天空與海 岸，喚起水的女性精神，象徵韌性、自由與無邊的擴展。 紅白芳華 – Issac Spellman：香港冉起當代特別策劃的咖啡館展出Issac Spellman的系列作品《紅白芳華》，靈感來自1920年代倫敦的「Bright Young Things」，以傳奇的紅白派對為中心，捕捉奢華外表背後的深層焦慮。

全新攝影專區首亮相 新晉藝術家展現空間

參觀者可以在即場與世界各地的藝術家進行交流

此外，全新攝影專題「Pieces of Hong Kong」為本屆首度亮相，邀請了6位香港藝術家，包括Derry Ainsworth、張俊謙（Jeremy Cheung）、Sean Foley、Marcel Heijnen、Jay Khan及阮智堅（Carlo Yuen），透過各自的鏡頭語言，捕捉並詮釋香港的城市面貌與情感。Young Talent Hong Kong由International Art Exchange策展，以「No Rise」為題，展出5位新晉藝術家的作品，旨在提供一個讓多元聲音平等共存的空間，挑戰藝術需要被排名的觀念。

今年博覽會再次與英國駐港總領事館合作，「Brit-ish」特設展區由英國Affordable Art Fair總監Hugo Barclay策展，聚焦15位來自不同領域的英國藝術家，運用繪畫、攝影、雕塑及版畫等媒介，呈現英國當代藝術的面貌。另設有多個擴展工作坊，注重互動與親身體驗，歡迎不同年齡層與背景的觀眾參與，包括由藝術家張曉帶領的中國藝術版畫工作坊、本地藝術家The Ink Trail指導的「Sip & Sketch」速寫工作坊，以及由Y Gallery呈獻的毛筆工作坊等。同時，也設有為5至14歲兒童設計的 Art Loop 藝術導賞團。

Affordable Art Fair 2026開放日期、時間及門票詳情

傳媒預覽：5月14日（星期四）下午1時至2時

開幕之夜：5月14日（星期四）下午4時至9時

公眾開放： 5月15日（星期五）：中午12時至晚上8時 5月16日（星期六）：上午10時至晚上7時 5月17日（星期日）：上午10時至晚上7時

門票詳情： 開幕之夜及通行證：港幣$340 公眾門票：港幣$175 家庭時段（2人或以上）：港幣$165 優惠票（長者或學生）：港幣$150



資料及圖片來源：官方提供