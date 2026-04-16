「保持在線：全球供應」中國經濟拓展下 現實藝術敘事

物理世界的實體、數據與數碼虛擬空間逐漸無縫融合、密不可分；在龐大的全球網絡體系之下，現實蘊藏着無數個體的故事、糾結的歷史和未完成的未來。大館當代美術館展覽「保持在線：2008年後的藝術與中國」續章「保持在線：全球供應」，由即日至5月31日在賽馬會藝方三層及F倉展廳展出。展覽設有4個主題單元，匯聚逾40個藝術單位，展出約70件作品，帶領大家重新檢視中國作為世界生產及物流中心的角色，以及散居各處的人如何跨越不同界限，重新連結，繼續「保持在線」。

全球化與藝術交織

焦點展品涵蓋不同媒介與主題：藝術家組合Foreign Investment 的公眾參與項目《煉金計劃：徵用無用，轉廢為用》，為公開徵集得來的廢棄家品貼上金箔，賦予新價值，揭示生產、消費與廢棄之間的循環。林立施的《異海傳說》則以環迴的流動影像，結合皮影戲風格，編織成魔幻寫實的文化傳承故事。作品敘述一對雙胞胎姐妹的海底旅程，途中邂逅象徵香港祖源的神話角色，藉此讓觀者思考文化的流失及演化。

張如怡的裝置《倚靠》則以殘破椅子暗示曾經存在的生命、仙人掌雕塑象徵城市急速變遷的痕跡，以相連的兩者探討背後脆弱和生存的狀態。致穎的三頻道錄像裝置《鏈結》以歷史上「苦力」形成的全球南方僑民社群對照當代數碼基礎建設工程，將中國企業鋪設的海底電纜網絡，與曾是殖民貿易樞紐的一系列島嶼串聯起來，透過聲音、影像與節奏重新想像歷史連結。

委約作品現勞動百態

三件全新委約作品亦於同場展出。李一凡的錄像作品《不如跳舞》，由關於年輕求職者的紀錄片節錄和說唱風格音樂影片組成，透過略帶幽默和酸楚的敘事，揭示民工對自我身份的深刻認知，以及帶出一個大多數人未曾了解的世界。梁御東發起公眾參與項目《微笑派出所》，邀請觀眾分享逗人發笑的小故事，換取微笑徽章，訊息將隨後分享於旁邊的走馬燈螢幕上。鍾正的聲音裝置《尚無不妥》以循環播放的呼吸錄音，以及壁掛的抽象人體雕塑，呈現科技與人體既支撐又束縛的關係。

展覽期間將會舉辦一系列跨領域活動，包括國際論壇、放映節目、學習與參與節目，以及與亞洲藝術文獻庫合作的同名書籍《保持在線：2008年後的藝術與中國》，當中匯集80多位中外藝術家，對21世紀社會、經濟和科技變革的藝術回應。

《保持在線：全球供應》

日期：即日至5月31日

時間：星期二至星期日 11:00am至7:00pm

地點：賽馬會藝方及F倉

文：葉泳心 圖：⼤館當代美術館