香港故宮「琳瑯」展覽率先直擊！逾200件珠寶珍藏 紐約大都會館藏首亮相香港

香港故宮文化博物館「琳瑯」展覽｜香港故宮文化博物館由2026年4月15日至10月19日，舉辦名為「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」（「琳瑯」展覽）的特別展覽。此次展覽由香港故宮文化博物館與紐約大都會藝術博物館（The Met）聯合主辦，匯集約200件珠寶珍藏，歷史橫跨近4,000年，更是紐約大都會藝術博物館首次以巡迴展覽形式展出旗下館藏，即看展覽開放日期、時間及門票資訊。

香港故宮「琳瑯」展覽4.15開幕！展出逾200件、橫跨四千年歷史珠寶珍藏

「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」展覽展出200件璀璨奪目、極具代表性的珠寶珍藏，覆蓋五大洲文明，展品歷史橫跨近4,000年（公元前2000年至21世紀）。在是次展覽中，所有來自紐約大都會藝術博物館的藝術珍品均為首度於香港展出，亦會展出部分來自香港故宮文化博物館館藏，以及本地私人收藏的珍品，帶領觀眾追溯飾品從古代文明到當代前衛設計的發展歷程，彰顯珠寶作為藝術與文化媒介的重要性。

「琳瑯」展覽劃分5大單元 聚焦珠寶不同面向之美

「琳瑯」展覽分為5個單元，分別為「神聖金飾」、「珠寶與王權」、「珠寶與宗教信仰」、「藝術珠寶」和「工藝與創新」，探討珠寶首飾的功能與意義，引導觀眾了解來自不同文化及地域的人們如何利用珠寶點綴身體，體現信仰、身份地位及審美觀念。

其中，展覽展出多件風格各異、工藝卓越的項鍊，除了有以珍貴材料製成的經典之作，亦有當代先鋒藝術創作，如以黃金製成、飾有印度教神祇的19世紀晚期印度婚姻項鍊；由美國珠寶品牌德雷希爾公司製作、帶有「鍍金時代」風格的鑽石與珍珠項鍊（約1905年）及美國雕塑家亞歷山大·考爾德創作的前衛風格項鍊《嫉妒的丈夫》等。

展品中亦有數枚引人注目的胸針，其中一枚可能為出自紐約知名珠寶品牌蒂芙尼的胸針（約1900年），以方形祖母綠為主石，四周鑲嵌梨形的明亮式切割鑽石，採用20世紀初新興的鉑金為鑲托材質；另一件亮點則是由紐約頂級珠寶工匠雷蒙德・C・雅德創作的別緻兔子胸針（約1930年），手持雞尾酒托盤的兔子服務生造型俏皮幽默，充分展現珠寶設計師的想像力與技藝。

至於頭飾方面，有出土自古埃及公主陵墓的1,251枚黃金假髮環（約公元前1887–1813年），用於裝飾其典禮假髮，反映頭飾作為古埃及皇室身份象徵的重要性；源自南美洲哥倫比亞卡利馬文化的頭飾（1至7世紀），以及一件由時裝設計師艾爾莎·夏帕瑞麗創作、帶有超現實主義風格的頭飾（約1937年）。此外，由卡地亞於1905年左右推出的鑽石長柄眼鏡；以及由時裝設計師亞歷山大·麥昆與珠寶設計師桑恩·利恩合作、名為「男士下顎骨配飾」的面部飾品（1998年）同樣備受注目。

陳幼堅任藝術顧問 設互動裝置

香港設計師及藝術家陳幼堅為本次展覽的平面設計提供藝術指導

是次展覽特別邀請香港設計師陳幼堅擔任藝術顧問及平面設計的藝術指導，將其「東情西韻」的設計哲學融入展場。此外，現場將設置互動裝置，讓觀眾可以虛擬佩戴展品，體會珠寶的魅力。

「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」