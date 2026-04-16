LUXE STYLE │ 男裝卡通腕錶 注入遊戲動漫元素 大男孩的高級玩意

不少男士都是個大男孩，童心未泯，喜愛收藏各類卡通產品，重拾兒時回憶。近年「玩錶」風氣轉變，不少高級品牌都會與經典動漫或遊戲品牌合推新錶，製作工藝亦一絲不苟，售價動輒數萬至數十萬港元。若看到男士佩戴的腕錶印有卡通圖樣，別以為是小兒科，這或許就是大朋友的高級玩意。

五款卡通男裝錶推介

Krayon ∣ PAC-MAN

相信一眾已「入五」的大朋友，小時候都玩過香港稱之為「食鬼」的PACMAN電子遊戲。這款經典遊戲於1980年面世，去年剛好45周年。官方即Bandai Namco在2024年底已開始在世界各地舉辦慶祝活動，市場亦陸續出現各種紀念商品。Casio去年初推出四款Casio Vintage×PAC-MAN系列電子錶，只售數百港元，甫推出便售罊。當時若錯過的話，今年可別錯過PAC-MAN新錶面世，此乃由近年崛起的獨立製錶品牌Krayon推出的PAC-MAN腕錶系列，屬於高級機械腕錶，別具紀念性，單是其機械工藝已值得收藏。這款腕錶限量生產15枚，各個錶盤設計都有少許分別，可謂獨一無二，所以Krayon將之稱為系列。

PAC-MAN腕錶其實就是Krayon的Anywhere，一款可以隨佩戴者的選擇，顯示地球任何一個位置的日出與日落時間的機械腕錶。當然，此位置是買家跟廠方訂購時預先設定的，最簡單當然是選擇顯示香港的日出日落時間，但亦可以選擇有特別意義的地方，如舉辦婚禮的沖繩、出生地北京、大學畢業的倫敦等。經典元素如黃色PAC-MAN、白色豆豆、水果、紅鬼與藍鬼等都融入新錶設計之中，全部都是人手上色。至於拋光黑色縞瑪瑙錶盤上，可見以半透明移印工藝重現遊戲中的迷宮圖案，另本來設於錶盤外圍的各種日出日落時間顯示，則變成了遊戲中出現的角色和道具，例如黃色PAC-MAN代替了原本Anywhere指示日間時間的太陽，而每枚PAC-MAN腕錶上的豆豆、水果、紅鬼與藍鬼的位置都是隨機選擇，部分水果可能是士多啤梨或櫻桃，而紅鬼及藍鬼就可能是三足或四足。錶盤外圍原本用以指示日出和日落的時間，所以這些遊戲角色以至豆豆出現的數量，均會隨日子與季節而變，就如遊戲中的角色與道具，都是隨着級別（Level）不同而隨機出現。錶盤上的所有刻度與文字也是以1980年原版遊戲的字體設計，散發濃厚的懷舊氣息。

Krayon PAC-MAN，錶殼：39mm鉑金/ 機芯：C030手上鏈/ 限量：15枚/ 售價：188,000瑞郎。

黃色PAC-MAN代替了原本Anywhere指示日間時間的太陽。

每枚PAC-MAN腕錶上的豆豆、水果、紅鬼與藍鬼的位置都是隨機選擇。

Bremont | Altitude MB Meteor Felix The Cat

Felix the Cat是美國海軍航空中隊VFA-31的隊徽，所以當Bremont計劃推出新一代Altitude MB Meteor腕錶時，便想到這個被視為飛行員幸運象徵的卡通人物。新錶以黑色DLC塗層處理的二級鈦金屬製作，搭配滾花PVD鈦金屬中殼，主角出現在錶盤與底蓋，6點位手捧數字「6」，代表今次「Watch Your 6（航空術語）」的合作計劃。

Bremont Altitude MB Meteor Felix The Cat，錶殼：42mm DLC及PVD鈦金屬/ 機芯：BB14-AH自動/ 限量：500枚/ 售價：5,950英鎊。

主角亦會出現在底蓋。

Zenith×Lupin The Third | Chronomaster Revival Daisuke Jigen Edition

以動畫《雷朋三世》中次元大介所佩戴的Zenith腕錶為藍本的全新第4款限量版腕錶，依然以經典A384為設計基礎，鈦金屬錶殼與鏈帶均經霧黑噴砂處理，呈現型格的啞光質感，配以米色錶盤和黑色計時小盤，散發濃厚的復古氣息，錶底亦印有次元大介的圖像。

Zenith×Lupin The Third Chronomaster Revival Daisuke Jigen Edition，錶殼：37mm鈦金屬/ 機芯：El Primero 400自動/ 限量：200枚/ 售價：$89,000。

錶底亦印有次元大介的圖像。

Louis Erard×Astro Boy | Neo Digiteur

這是Louis Erard首次推出與動畫角色合作的2340系列，亦是品牌首次採用一體式鏈帶的腕錶設計。選擇阿童木為首次合作的對象，皆因品牌CEO Manuel Emch自小已很喜歡這個充滿正義感的角色及故事。錶盤以多層立體方式展示早期阿童木與Metro City的插圖，底蓋亦印有阿童木飛行中的圖案。

Louis Erard×Astro Boy Neo Digiteur，錶殼：40mm鈦金屬及不鏽鋼/ 機芯：Sellita SW300-1自動/ 限量：178枚/ 售價：3,990瑞郎。

底蓋飾有阿童木飛行中的圖案。

Breitling | Avenger B01 Chronograph 44 Astro Boy Limited Edition

推出阿童木限量腕錶的還有Breitling，以強悍且充滿機械感的Avenger為基礎，整體用色來自阿童木的標誌紅、黑和黃色，包括鮮艷搶眼的黃色錶盤、對比鮮明的黑色計時小盤，以及紅色點綴計時秒針和30分鐘累計刻度。除了9點位小秒針有阿童木的飛行圖案，底蓋還有他在偷看的有趣圖案，展現純真一面。

Breitling Avenger B01 Chronograph 44 Astro Boy Limited Edition，錶殼：44mm不鏽鋼/ 機芯：Breitling 01自動/ 限量：99枚/ 售價：$60,500。

底蓋綴有阿童木在偷看的有趣圖案。

文：Gavin Ho 圖：品牌提供