深圳南山全新文化地標 突破常規融美術館 超時代共生哲思

位於深圳南山區的嶄新文化地標「融美術館」（The Róng Museum of Art）近日揭開面紗，這座佔地4,500平方米的建築，由國際知名德國建築師奧雷‧舍人（Ole Scheeren）設計，重新定義科技驅動型城市與藝術及都會生活之間的互動方式。

融美術館的「融」意指「共生」與「共融」，突破傳統文化建築封閉式的設計限制，以具開放性、包容性的姿態融入城市脈絡。其主要展區設在五個雕塑般的展館之上，從而釋放地面空間、化身全天候開放的城市廣場，完美體現舍人將建築、環境與文化融合共生的設計哲學。

「全球大多數科技公司都過於關注自身發展。我們的目標是另闢蹊徑，投資公共空間、文化場所和教育，並利用經濟上的成功來支持與城市和更廣泛的社會，進行更深入、更豐富的互動。」舍人說。

該項目由騰創未來（Tenova Future）委託建造，將成為後海綜合園區的文化心臟。館內聚焦20至21世紀的視覺及數位文化，涵蓋藝術、設計、建築及電影等多個領域，並配備公共藝術圖書館與工作坊等教育設施，鼓勵公眾自由穿梭、探索，勢成激發無限好奇心的藝術與生活新據點。

綜合藝文宜居園區 貫徹可持續發展理念 嶄新都市生態系統

預計2027年開幕的「融美術館」不僅是標誌性建築，更是奧雷‧舍人設計的後海綜合園區的核心。該園區是一個集住宅、辦公、精品零售和酒店於一體的綜合性開發項目，務求打造一個24小時不間斷的都市生態系統。

綜合園區位於深圳經濟特區內的戰略要地——後海區，佔地逾140萬平方呎，由四座亭閣結構組成，設計造型柔和流暢，既增加了建築的輕盈感，又可在深圳天際線映襯下勾勒出動感輪廓。

亭閣之間由以高架橋組成的三維立體長廊連接，形成環狀框架連接地面和三個樓層，方便行人以及單車使用者，將園區與深圳多層步行網絡融為一體。每個亭閣亦各具任務：靈活辦公空間和共享辦公空間、共享式住宅、酒店客房，以及長期服務式住宅，而美術館則成為連繫的中心。屋頂露台、倒影池和戶外空間可作為休憩場所，亦讓公眾飽覽城市和南海美景。

可持續性概念也貫穿整個規劃，建築設計的巧妙造型兼顧自然通風和遮蔭；噴水池和蓄水池有助於調節溫度。廣植適應深圳季節的常綠植物、開花植物以及樹木，也提升了生物多樣性，提供更舒適生活空間。

獨特構築 標誌性文化項目

除了坐落深圳的融美術館，奧雷‧舍人事務所也在中國乃至全球打造了眾多標誌性文化項目，每個項目也將當地特色與創新設計完美融合。

位於北京紫禁城附近、2018年完工的嘉德藝術中心，既作為中國嘉德拍賣行總部，亦集畫廊、拍賣廳、藝術品保護設施、酒店和餐飲於一身。精心設計的無柱大廳可舉辦各種活動。建築下層的像素化外觀呼應了北京歷史悠久的胡同；而上層則像漂浮的圓環，俯瞰故宮，連接着藝術商業、文化遺產和現代市民生活。

在四川宜賓，五糧‧東方酒谷的設計靈感源自於當地的自然峽谷地形，以及酒商五糧液集團的悠久歷史。兩棟平行曲折的動態峽谷建築空間，連接着河流和文化園區，而設計時亦精心保留了鄰近的古城牆、寶塔及大佛歷史遺蹟。受宜賓竹海的啟發，通透的木質幕牆柔和了室內、外的界限。

舍人也設計了位於泰國的群島影院，是一個為2012年電影節打造的臨時水上劇院。影院由泰國工匠採用建造龍蝦養殖筏的傳統技藝建造而成，使用回收木材，並用橡膠帶固定成為浮筏在潟湖上漂浮，讓公眾在上觀賞電影。該筏亦易於組裝及拖曳，可重複使用，供未來社區循環再用。

文：張惠心 圖：奧雷‧舍人事務所