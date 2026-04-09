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LUXE STYLE │ 精選五品牌鑽石腕錶 結合工藝與機械加倍珍貴 百達翡麗Nautilus Ref. 5811/1460G-001全鑽錶款價值逾五百萬港元

Art Can
更新時間：11:00 2026-04-09 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-09 HKT

       鑽石是一種天然礦物，其原石晶體結構是獨特的八面體，具高光澤與高折射率，經切割後，多角度的反射光線綻放閃爍鑽光，極其迷人。鑽石本身硬度達莫氏硬度10，不但適合鑲嵌成珠寶首飾，其純淨和堅硬度，更成為愛情堅定不移、純潔無瑕的象徵。至於鑽石腕錶則集各家之大成，將鑽石的珍貴、鑲嵌工藝與腕錶的機械技術融合，魅力同樣恆久不變。

Patek Philippe ∣ Nautilus Ref. 5811/1460G-001

       鑽石腕錶並沒有一個很嚴格的定義，但所鑲嵌鑽石的數量通常不會太少，例如錶冠只鑲有一顆鑽石作簡單點綴的錶款，不會視作鑽石腕錶。全鑽腕錶（Full Pavé或Full Diamond Watch）的定義簡單得多，即指錶殼、錶圈，以至錶盤連搭配的金屬鏈帶，均以高密度方式鋪鑲鑽石，便屬於全鑽腕錶。由於鑲嵌的鑽石數量動輒數百甚至過千顆，例如百達翡麗的Nautilus Ref. 5811/1460G-001便鑲嵌近1,500顆鑽石，單計鑽石已價值連城，而鋪鑲鑽石又極考工夫與時間，所以全鑽腕錶乃屬珠寶腕錶中的最高級別。

       以白金製作的Ref. 5811/1460G-001，屬於品牌最受歡迎的Nautilus系列的作品，雖然普遍認為鑽石腕錶是女士恩物，但這款全鑽Nautilus的尺碼是41mm，是少數專為男士打造的全鑽運動款式。先來數數鑲嵌的鑽石數量：錶殼100顆共0.74卡、錶圈32顆共4.84卡、錶盤297顆共1.33卡、小時刻度13顆共0.48卡、鏈帶1,038顆共12.31卡。全錶共鑲嵌1,480顆鑽石共19.70卡，當中包括1,285顆圓鑽和195顆長方形鑽石，分別重6.43卡和13.27卡。Ref. 5811/1460G-001乃是2017年Ref.5719/10G-010的新版本，同樣以白金製作，錶圈和鏈帶的中央鏈節均鑲有長方形切割鑽石，不過Ref.5811/1460G-001的直徑由40mm增至41mm，錶盤有齊12個小時刻度，並刪減原本3點位的日期顯示，令報時顯示更明確清晰，整體視覺左右平衡。

Patek Philippe Nautilus Ref. 5811/1460G-001，錶殼：41mm白金/ 機芯：28-330 S自動/ 鑽石：1,480顆鑽石共重19.70卡/ 售價：$5,1109,00。
Patek Philippe Nautilus Ref. 5811/1460G-001，錶殼：41mm白金/ 機芯：28-330 S自動/ 鑽石：1,480顆鑽石共重19.70卡/ 售價：$5,1109,00。
錶盤有齊12個小時刻度，並刪減原本3點位的日期顯示，令報時顯示更明確清晰。
錶盤有齊12個小時刻度，並刪減原本3點位的日期顯示，令報時顯示更明確清晰。

Tiffany & Co. ∣ Enamel Diamond Watch

       鑽石未必一定是鑽石錶的主角，像Tiffany & Co.這款全鑽錶款，鑽石乃用來襯托錶盤外圍轉動的Tiffany Blue 18K黃金嵌飾琺瑯（PaillonnéEnamel）外圈，它不但忠實重現品牌1962年的著名Jean Schlumberger by Tiffany系列經典琺瑯手鐲，還再次讓近乎絕跡的金箔嵌飾琺瑯工藝重現眼前。

Tiffany & Co. Enamel Diamond Watch，錶殼：36mm白金/ 機芯：石英/ 鑽石：613顆鑽石共重4.04卡/ 售價：待詢。
Tiffany & Co. Enamel Diamond Watch，錶殼：36mm白金/ 機芯：石英/ 鑽石：613顆鑽石共重4.04卡/ 售價：待詢。
鑽石乃用來襯托錶盤外圍轉動的Tiffany Blue 18K黃金嵌飾琺瑯（PaillonnéEnamel）外圈。
鑽石乃用來襯托錶盤外圍轉動的Tiffany Blue 18K黃金嵌飾琺瑯（PaillonnéEnamel）外圈。

Harry Winston ∣ Ocean Tourbillon GMT Worldtimer

      這是Ocean Tourbillon GMT Worldtimer鑲鑽版第二擊，鑲鑽方式與之前的版本差不多，錶側按鈕以至錶冠全部都鑲滿長方形鑽石，不過今次錶盤改以鑲嵌比砂金石更閃爍的藍色釕晶，左右兩個分別顯示本地及兩地時間的偏心盤，則鑲以藍色藍寶石時刻以提升報時清晰度，再配搭藍色鱷魚皮錶帶，更強烈的視覺對比和藍調
風格，帶來另一番味道。

Harry Winston Ocean Tourbillon GMT Worldtimer，錶殼：46mm白金/ 機芯：HW1005自動/ 寶石：275顆/ 鑽石共重11.95卡、114 顆藍色藍寶石共重9.37卡/ 限量：5枚/ 售價：$3,680,000。
Harry Winston Ocean Tourbillon GMT Worldtimer，錶殼：46mm白金/ 機芯：HW1005自動/ 寶石：275顆/ 鑽石共重11.95卡、114 顆藍色藍寶石共重9.37卡/ 限量：5枚/ 售價：$3,680,000。
錶盤改以鑲嵌比砂金石更閃爍的藍色釕晶。
錶盤改以鑲嵌比砂金石更閃爍的藍色釕晶。

Cartier ∣ Ballon Bleu de Cartier

        不一定是全鑽錶款才吸引，卡地亞這款Ballon Bleu簡單搭配鑲鑽錶圈同樣華麗，更適合在不同場合佩戴。至於功能方面，這枚腕錶具備精緻的日夜顯示，以品牌標誌性的羅馬數字時刻配砂金石錶盤和深藍色亮面鱷魚皮錶帶，整體風格更浪漫典雅。

Cartier 的Ballon Bleu de Cartier，錶殼：36mm白金/ 機芯：自動/ 寶石：54顆鑽石共重0.79卡/ 售價：$229,000。
Cartier 的Ballon Bleu de Cartier，錶殼：36mm白金/ 機芯：自動/ 寶石：54顆鑽石共重0.79卡/ 售價：$229,000。

Bell & Ross ∣ BR-05 36 MM Blue Diamond Eagle

      這枚BR-05 36mm擁有浪漫的星座錶盤，Bell & Ross在恍如星空砂金石錶盤上，除鑲嵌12顆耀眼的鑽石作為小時刻度，還在多個位置鑲嵌7顆（包括1點鐘位）較時刻更大的鑽石。鑽石的位置看似是隨機，但一看錶底圖案，原來是重現包含牛郎星的天鷹星座模樣。

Bell & Ross BR-05 36 MM Blue Diamond Eagle，錶殼：36mm不鏽鋼/ 機芯：BR-CAL.329自動/ 寶石：18顆鑽石/ 售價：$37,300。
Bell & Ross BR-05 36 MM Blue Diamond Eagle，錶殼：36mm不鏽鋼/ 機芯：BR-CAL.329自動/ 寶石：18顆鑽石/ 售價：$37,300。

文：Gavin Ho  圖：品牌提供 

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