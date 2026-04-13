Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮敏如 - 如影。隨影│地獄谷雪猴

Art Can
更新時間：09:00 2026-04-13 HKT
發佈時間：09:00 2026-04-13 HKT

        地獄谷雪猴公園（Jigokudani Yaen-koen）是日本長野縣的一個著名旅遊景點，因在冬季時期可觀賞到雪猴（日本獼猴）在溫泉中悠然自得而聞名。每年12月至3月是觀賞雪猴的最佳時期，這個時候，猴子們不僅在雪地中嬉戲，還會在溫泉中取暖，形成一幅迷人的冬日畫卷。
我曾經到地獄谷拍攝雪猴，這裏位於群山之中，四周環繞着壯麗的自然景觀，遠離城市的喧囂。尤其是在冬天，銀白色的雪景為樹林披上了純潔的襯衣，令人心曠神怡。        當我們將車停妥後，需要步行經過一段山路才能抵達山谷中的溫泉區。路況類似於平日行走的郊野公園，但由於冬季路面覆蓋着厚厚的白雪，行走時必須格外小心，以防滑倒或踏空。
        接近溫泉區時，眼前的景象讓人驚嘆：成群的雪猴在溫泉中悠然自得，還有一些猴子在溫泉邊整理毛髮或嬉戲打鬧。我們得以近距離觀察它們的生活習性和社交行為，這是一個獨特而珍貴的體驗。

下雪的時候，地獄谷內環境十分昏暗，剛好有一抹光線照射到雪猴的面部，形成豐富的立體感，將雪猴放在畫面的左邊，在溫泉中的雪猴放在右邊，形成前後呼應的構圖。（圖片提供：馮敏如）
下雪的時候，地獄谷內環境十分昏暗，剛好有一抹光線照射到雪猴的面部，形成豐富的立體感，將雪猴放在畫面的左邊，在溫泉中的雪猴放在右邊，形成前後呼應的構圖。（圖片提供：馮敏如）

        由於雪猴屬於野生動物，拍攝時必須保持一定的距離。我選擇使用100-400mm焦距的鏡頭，將一隻面向鏡頭的雪猴作為主角，安放在畫面的右側，而左側則是溫泉及兩隻側身的雪猴，與右側的主角形成呼應。此外，畫面上飄落的雪花更為整體增添了冬日的氛圍，彷彿讓人置身於一個童話世界。
        這次的拍攝經歷不僅讓我捕捉到了雪猴的美麗瞬間，也讓我深刻感受到大自然的魅力。每一張照片都承載着我對這片土地的熱愛與敬畏，雪猴們的嬉戲與溫暖的溫泉形成了強烈的對比，讓人感受到生命的活力與自然的和諧。在這片雪白的天地之中，我感受到的不僅僅是攝影的樂趣，更是對自然的敬仰和對生命的讚美。

拍攝器材：Canon 70-200mm
 

文：馮敏如（英國皇家攝影學會高級會士，攝影沙龍世界十傑）

（本文圖片由馮敏如提供）

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
路透社
伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即時國際
4小時前
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
18小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
4小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」 網民驚呼「似冇着」 21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
15小時前
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
社會
12小時前
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
05:40
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
提防騙子
2小時前
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
即時國際
3小時前
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
影視圈
18小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
17小時前