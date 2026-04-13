馮敏如 - 如影。隨影│地獄谷雪猴

地獄谷雪猴公園（Jigokudani Yaen-koen）是日本長野縣的一個著名旅遊景點，因在冬季時期可觀賞到雪猴（日本獼猴）在溫泉中悠然自得而聞名。每年12月至3月是觀賞雪猴的最佳時期，這個時候，猴子們不僅在雪地中嬉戲，還會在溫泉中取暖，形成一幅迷人的冬日畫卷。

我曾經到地獄谷拍攝雪猴，這裏位於群山之中，四周環繞着壯麗的自然景觀，遠離城市的喧囂。尤其是在冬天，銀白色的雪景為樹林披上了純潔的襯衣，令人心曠神怡。 當我們將車停妥後，需要步行經過一段山路才能抵達山谷中的溫泉區。路況類似於平日行走的郊野公園，但由於冬季路面覆蓋着厚厚的白雪，行走時必須格外小心，以防滑倒或踏空。

接近溫泉區時，眼前的景象讓人驚嘆：成群的雪猴在溫泉中悠然自得，還有一些猴子在溫泉邊整理毛髮或嬉戲打鬧。我們得以近距離觀察它們的生活習性和社交行為，這是一個獨特而珍貴的體驗。

下雪的時候，地獄谷內環境十分昏暗，剛好有一抹光線照射到雪猴的面部，形成豐富的立體感，將雪猴放在畫面的左邊，在溫泉中的雪猴放在右邊，形成前後呼應的構圖。（圖片提供：馮敏如）

由於雪猴屬於野生動物，拍攝時必須保持一定的距離。我選擇使用100-400mm焦距的鏡頭，將一隻面向鏡頭的雪猴作為主角，安放在畫面的右側，而左側則是溫泉及兩隻側身的雪猴，與右側的主角形成呼應。此外，畫面上飄落的雪花更為整體增添了冬日的氛圍，彷彿讓人置身於一個童話世界。

這次的拍攝經歷不僅讓我捕捉到了雪猴的美麗瞬間，也讓我深刻感受到大自然的魅力。每一張照片都承載着我對這片土地的熱愛與敬畏，雪猴們的嬉戲與溫暖的溫泉形成了強烈的對比，讓人感受到生命的活力與自然的和諧。在這片雪白的天地之中，我感受到的不僅僅是攝影的樂趣，更是對自然的敬仰和對生命的讚美。

拍攝器材：Canon 70-200mm



文：馮敏如（英國皇家攝影學會高級會士，攝影沙龍世界十傑）

（本文圖片由馮敏如提供）