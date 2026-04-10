李夢 – 廣東省美術館黃永玉畫展 漫長濃郁的人生啊｜夢遊世界

最近去廣東省美術館欣賞黃永玉畫展「如此漫長，如此濃郁」，如若走入了一位可愛老頑童的藝術世界，生動親切。展出的一百多件作品都是這位中國知名畫家耄耋之年的作品，畫中的詩意、哲思和擋不住的天真俏皮，讓人忍不住會心一笑。

黃永玉的藝術創作，從來都是不按常理出牌。早年憑藉版畫《阿詩瑪》等闖入畫壇，後來又在國畫、雕塑、設計、寫作裡自由穿行，行文用筆從不被傳統框限，灑脫不羈。他的畫裡總會出現俏皮諧趣的題跋，融合文學的質感與幽默的意味。畫家九十歲之後仍筆耕不輟，開法拉利飆車，盡情享受生活，據說臨去世前還在創作，把一輩子活成了傳奇。

我們喜歡黃永玉的畫，實因那份真實和有趣。他從不擺藝術家的架子，生肖、花草、街頭小事都能入畫，樸實又貼心；題字裡的金句，有笑有淚，普通觀眾也能產生共鳴。

黃永玉不迎合、不矯情，守著自己的本心創作，他筆下的灑脫與豁達，提醒我們歲月漫長，要把日子過得濃郁、熱烈又真誠。這場展覽不只是看畫，更是和一位可愛可親的藝術家聊人生。從他的筆間，撿拾真誠與通透。

文：李夢