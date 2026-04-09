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經典藝術創作展演 匠心雕塑家朱達誠 半世紀熔鑄人生

Art Can
更新時間：15:00 2026-04-09 HKT
發佈時間：15:00 2026-04-09 HKT

緊握的拳頭，爆發出緊繃而勃發的肌肉線條；側踢的長腿，延伸拉扯出褲管生動的皺褶；清晰深刻的臉部輪廓，配以堅定的眼神。古銅色的雕像彷彿將靈魂一併熔鑄其中，讓觀者幾乎能真實感受到那迅猛如風、勢不可擋的腿法。這尊栩栩如生的李小龍像，正是出自香港著名雕塑家朱達誠之手。

朱達誠畢生醉心雕塑，擅長透過對五官、筋骨、肌理與髮絲的精微刻畫，將生命的溫度與靈魂的深度，悉數注入原始的材質之中。香港中文大學善衡書院現正舉辦「熔鑄生命——朱達誠藝術作品展」，由即日至10月5日假陳震夏館展覽廳展出，展覽精選朱達誠在1980年至2024年間的代表作品，全面呈現其半世紀以來的創作歷程與藝術人生。

現場即席示範創作

開幕禮舉行當日，善衡書院院長莫仲棠發言時表示，是次展覽為慶祝書院創院20周年的首個大型展覽，他讚揚朱達誠的作品不僅記錄香港故事，更熔鑄其澎湃的生命力於其中，「既能感受到他對香港的深厚情懷，亦可見其在造型、材料與意念上的匠心經營。」中大社會學系榮休講座教授金耀基形容朱達誠有一雙「上帝祝福」的雙手，所創造的雕塑形貌俱全；香港雕塑學會前會長，房屋局副局長戴尚誠則讚揚朱達誠是香港藝術文化的象徵，以高超的動手能力將靈魂注入作品，使雕塑形神兼備。

朱達誠感謝在創作道路上得到的所有支持與鼓勵，形容為中大打造了八座人物雕塑及一座行書雕塑，過程絕不容易。他亦以「我的藝術人生」為題公開演講，解說代表作品並回顧創作心路歷程，引導觀眾理解背後的思考脈絡。朱達誠亦即席示範雕塑創作，為善衡書院院長莫仲棠創作人頭雕塑，觀眾可近距離觀賞，並就作品意念和技法進行互動交流。

雕塑香港精神楷模

展覽中最為矚目的莫過於真人大小的李小龍全身像，朱達誠早於2013年為香港文化博物館創作了一尊高達3.5米的巨型雕像，重現這位武術宗師經典的凌空側踢之姿。時隔十年，他於2023年再次挑戰同一題材，今次刻意調整手臂姿態，賦予這位傳奇人物另一種深沉內斂的神采與氣度，呈現出他的另一種神髓。

此外，展場亦陳列兩尊孫中山先生的小型雕像：一尊以青年時期的孫中山為原型，現矗立於孫中山紀念館；另一尊則取材自辛亥革命後的一幀照片，雕塑添上一件在風中飄揚的外衣，傳達出他風塵僕僕、奔走國事的豪情壯志。其他展品還包括多位香港及華人歷史人物的頭像雕塑與浮雕，如「非典抗疫英雄」謝婉雯、歌壇巨星梅艷芳、著名企業家霍英東，以及學術界泰斗高錕、錢穆、唐君毅等，全部無不形神兼備，活靈活現。

焦墨沉思抒發內心

展覽中另有一系列名為《沉思》的焦墨人體畫，畫中人體姿態扭曲變形，筋肉拉扯間紋理清晰，彷彿蓄積已久的能量即將衝破軀殼。這批作品源自上世紀八十年代初，朱達誠剛移居香港之時，當時他需要在陌生的環境中從零開始，生活壓力如山，內心一度充滿迷惘與無助。後來，朱達誠以焦墨人體畫回望這段歲月，他閉關兩月，以焦墨為媒，將多年積壓於胸中的陰霾與風暴，盡情傾瀉於畫紙之上。狂野奔放的筆觸與扭曲掙扎的人體形成強烈對照，既刻畫出軀體深處的痛苦不安，更彰顯出頑強不屈的生命力，象徵他決心在這片新土地上落地生根、茁壯成長。

雕塑不僅承載歷史，更凝聚靈魂與時代精神。其背後，離不開匠人數十年如一日的用心與堅持。朱達誠逾半世紀的雕塑生涯，以一雙巧手，默默熔鑄生命，也深情訴說着香港的堅韌與風骨。

中大善衡書院 「熔鑄生命 朱達誠藝術作品展」

  • 日期：即日至10月5日
  • 地點：香港中文大學善衡書院陳震夏館地下及1樓展覽廳
  • 時間：7:30am至8:00pm（周六、日及公眾假期閉館）

文：葉泳心    圖：香港中文大學

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