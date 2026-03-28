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陳祖泳 – 難忘的中世紀饗宴｜圍爐談藝

Art Can
更新時間：09:00 2026-03-28 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-28 HKT

在愛沙尼亞首都塔林之旅中，Olde Hansa餐廳絕對是最令人難忘的亮點之一。這家餐廳位於塔林世界文化遺產的老城核心，一踏進餐廳，即被濃厚的中世紀氛圍包圍：燭光搖曳、古樸家具，服務人員身穿時代服裝，彷彿穿越了五百年時光。

入口處，一位年輕男孩正認真炒着花生。孩子好奇地問他的年齡，他卻幽默回應：「我已經三百歲了」，讓孩子驚喜又開心，真以為進入了一場角色扮演。這份活潑的互動為整晚體驗加添了不少趣味和溫馨。

餐單充滿歷史韻味，囊括愛沙尼亞及北歐傳統珍饈。招牌菜包括熊肉、麋鹿和野豬香腸，還有鴨肉、鮭魚與兔肉等豐盛佳餚。食材質樸自然，味道厚實，彷彿讓人味蕾瞬間穿越至中世紀的饗宴。

我們的服務生Tahir（中世紀名字為Tahir Ezekiel，自稱僕人，象徵我們是莊園主的尊貴賓客），整晚懸疑緊繃地向孩子透露晚餐結束後，會公開保持青春與長生不老的秘密。餐末他笑言，每晚都會被關在地下室，強迫吃玫瑰花瓣，這既是青春妙方，也是他的長生詛咒。

晚餐後，他帶領我們參觀餐廳作詳盡介紹，揭示這幢建築原是14世紀商人宅邸，曾是塔林重要的倉庫與市集所在。整幢建築裝修精美，宛如身處真正的中世紀商人府邸。頂樓的招待室更展示了當時主人的尊榮，橫樑上的玫瑰花象徵這裏說的話均是秘密，不可外傳。

對喜愛探索塔林深厚歷史文化的旅人，或追求獨特聚會體驗的人來說，Olde Hansa將能提供一場難忘的文化與美食饗宴。這是一座能在每口餐點中品味歷史、每個角落都講述古老塔林故事的獨特餐廳。

作者：陳祖泳
 

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