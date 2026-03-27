李夢 – 雲中錦書寄相思｜夢遊世界

「雲中誰寄錦書來？雁字回時，月滿西樓。」李清照筆下的相思追問，迴響千年。正在北京畫院舉辦的「雲中誰寄錦書來——花箋中的藝術世界」展覽，彙集北京故宮等八家知名文博機構百餘件珍貴藏品，從唐宋雅致到民國風華，娓娓道來一紙花箋的千年傳奇。

策展方式親切，重在打造沉浸式觀展體驗。「斑斕色彩」、「暗花疏影」及「魚雁傳情」三大板塊，追溯花箋演變脈絡，另設工藝展示區，通過視頻與實物將古老技藝直觀呈現。互動裝置及週末舉辦的親子工作坊等，亦讓觀眾親身感受古老技藝的當代魅力。

尤其讓我印象深刻的是魯迅與鄭振鐸合編的《北平箋譜》，被譽為「中國木刻史上斷代之唯一豐碑」。收錄340幅箋畫，彙聚陳師曾、齊白石等名家手筆，山水清雅，花鳥靈動，將文人意趣與木刻技藝融合無間。同場展出的明代《十竹齋箋譜》同樣驚豔，箋紙畫面層次豐富，意境清雅，堪稱木版浮水印巔峰之作。

在中國藝術的語境中，紙箋從來不止是書寫工具。它串聯造紙、雕版、書畫等多種藝術，是文人審美與情感的承載。一紙方寸間，筆意墨境，親友溫情，歷歷在目。「見字如晤」的優雅與溫煦，真真是當下喧囂忙碌中珍貴難得的慰藉。

文：李夢