西九國際文化高峰論壇｜定向可持續發展 鑄就國際藝文樞紐

三月香江，藝術氣息格外濃郁，國際及本地的藝文活動如春潮般湧現全城。第二屆「香港國際文化高峰論壇」於3月22日至23日舉行，作為「香港藝術周」率先揭幕的國際級盛會，以「藝創社群，無限可能」為主題，匯聚近2,000位來自世界各地的文化從業人員與愛好者，近30位重量級文化領袖，跨越14個國家與地區，帶着各自豐富的經歷與洞見，共同探討藝術如何在當下達致可持續發展。連同峰會期間的相關活動，高峰論壇吸引逾6,000名本地及中外人士親臨參與。高峰論壇亦吸引全球各地超過630,000人次在線觀看。

西九國際文化高峰論壇共商挑戰與機遇 拓展全球合作夥伴關係

隨着人類文明進步，藝術與文化的範疇及複雜性不斷擴展，當代藝術跨域不同形式的邊界，對空間、設備及靈活性帶來更高要求，如何讓藝術文化結合社群達致可持續發展則成為全球藝術從業者所關注的議題。「香港國際文化高峰論壇2026」於3月22日至23日舉行，以「藝創社群，無限可能」為主題，探討文化藝術如何在快速變化的全球環境中持續發展。

論壇以合作意向書簽署儀式與歡迎晚宴開啟序幕，西九文化區管理局與全球12間頂尖藝文機構攜手締結新合作，範疇涵蓋展覽策劃、表演藝術交流、人才培育，以及駐場藝術家計劃等。至此，管理局的國際合作擴增至46項，標誌香港在全球藝術文化交流中邁出堅實一步，以更開闊的姿態融入全球藝術對話的脈絡；同時也為即將開幕的西九演藝中心、新成立的西九文化區學院，以及整體藝術生態，注入全新活力與想像。

高峰論壇在3月23日假戲曲中心舉行開幕儀式，隨後展開首場座談討論「21世紀多元文化藝術區的挑戰與機遇」，由西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀主持，邀請四位國際講者分享經驗：英國南岸中心行政總裁Elaine Bedell OBE、Global Cultural Districts Network主席Adrian Ellis、沙特阿拉伯Royal Arts Complex行政總裁高德禮，以及美國所羅門‧R‧古根漢美術館及基金會館長兼行政總裁Mariët Westermann博士。

文化藝術區的多重角色

討論開首，馮程淑儀提出，文化藝術區為跨媒介創作提供靈活空間，但高昂營運成本帶來挑戰，故如何在實踐其凝聚社群使命的同時，達致可持續發展成為關鍵。Elaine Bedell回應，英國南岸中心秉持「人人歡迎」原則，因此場內有6個駐團樂團、大量社區使用空間及四成活動免費向公眾開放。高德禮表示，預計2027年底開幕的沙特阿拉伯Royal Arts Complex包含13個獨立功能單元，強調節目主導、夥伴關係及本土國際連結，目標成為沙特阿拉伯脈絡下的國際文化樞紐，促進社會凝聚。Mariët Westermann則強調，文化藝術區是經濟與社會發展的強大引擎，她以西班牙的畢爾包古根漢美術館為例，成功將衰退工業城市轉型為全球知名地標，更帶來顯著經濟效益。最後曾為多間文博機構擔任顧問的Adrian Ellis總結，文化區面臨六大挑戰：提早規劃可持續收入、保護地區的核心特質、有效多方治理、明確多領域目標、證明公共效益及應對非連續性快速變化，強調需靈活性與儲備。

為進一步促進國際文化交流，管理局與12間頂尖機構簽署新合作意向書，涵蓋中國內地、澳洲、捷克、法國、德國、英國及沙特阿拉伯等地，將其全球合作夥伴關係增至46項。西九表演藝術處與上海國際舞蹈中心、法國夏約宮國家劇院等機構建立策略聯盟，強化節目策劃、人才交流及培訓，為2027年西九演藝中心開幕鋪路；香港故宮文化博物館與澳洲維多利亞博物館、德國德累斯頓國家藝術收藏館合作，合辦高質素展覽，深化中外文化對話；於2025年底成立的西九文化區學院旨在推動管理局促進全球聯繫、培育人才及提升本地與國際文化藝術界專業能力。管理局將與中國拍賣行業協會合作，加強香港與內地藝術市場的人才培訓及交流，並與多間文化機構及大學簽署合作協議，推出多項專業培訓課程以及「駐場藝術家先導計劃」。

西九文化區透過高峰論壇建立重要國際交流平台，正積極轉化挑戰為機遇，並以締造更具韌性與前瞻性的文化生態為目標，書寫香港文化新篇章。

（左起）西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀、M+董事局主席龐建貽、西九文化區管理局董事局主席陳智思、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部副部長林枬、西九文化區管理局表演藝術委員會主席翟紹唐。

第二屆「香港國際文化高峰論壇2026」開幕禮於3月23日假戲曲中心舉行。

西九文化區管理局表演藝術處與法國夏約宮國家劇院簽署合作意向書。（攝影：Winnie Yeung @ Visual Voices）

（左起）沙特阿拉伯 Royal Arts Complex 行政總裁高德禮、美國所羅門． R．古根漢美術館及基金會董事兼行政總裁 Mariët Westermann博士、Global Cultural Districts Network主席Adrian Ellis。

文：葉泳心

圖：蘇正謙、西九文化區