太古地產藝術月2026｜感知暢想 流金記憶

想像力如無形的貨幣，投資於記憶的碎片、海洋的無垠與日常的步伐中，便能開啟無限的內在世界。「太古地產藝術月2026」以國際知名藝術家Coco Capitán的香港首場個人展覽「ArtisTree Selects: Imagination Investments」，將太古坊化為一場跨越攝影、繪畫與文字的沉浸式藝術裝置，以獨特的視覺語言與哲思箴言，引領觀眾探索記憶、渴望與人際連結的主題。

展覽以三重篇章展開，首章《NaÏvy》以逾50件攝影作品，讓觀眾在影像中感受到城市的海洋記憶。次章為長達近半公里的大型文本裝置，最後到達終章的互動記憶領養「辦事處」，融合個人敘事與集體回憶，讓藝術不再只是觀賞，而是成為生活的一部分。與此同時，多位跨地域的藝術名家，在太古城中心、太古廣場及星街小區，以及香港居舍和香港東隅，均呈獻一場沉浸式藝術之旅。

太古地產藝術月2026 沉浸體驗互動藝創盛宴

三月的香港，全城進入「藝術模式」。太古地產年度藝術盛事「太古地產藝術月2026」於3月盛大啟動，以多元跨媒體大型藝術裝置點亮太古坊、太古廣場、太古城中心及星街小區等地，將日常社區轉化為充滿詩意與互動的藝術場域。太古坊化作在回憶之海航行的船隻，承載人與人之間的記憶、渴望與連結，由即日至4月26日展出由西班牙藝術家Coco Capitán的香港首個個人展覽「ArtisTree Selects: Imagination Investments」。展覽分為三重篇章：首章《Naïvy》源自藝術家對海洋的長久迷戀，逾50件攝影作品、一系列畫作及文字創作於ArtisTree展出，讓觀眾在影像中感受到城市的海洋記憶。在完成首章體驗後，觀眾將獲發邀請函，化身成「遺失記憶收藏家」，開展下一階段的旅程。

第二章為大型文本藝術裝置《I Read While I Walk》，貫穿太古坊並連結ArtisTree和港島東中心兩個展場，是序章與終章的連結章節。作品由藝術家的13則手寫箴言與詩句組成，化作一段隨步伐展開的生活敘事。第三章《Memory Adoption Bureau》則位於港島東中心67樓，展覽轉化為「遺失記憶辦事處」，藝術家從超過一萬張舊照片的檔案中汲取靈感，邀請觀眾選取一張被遺忘的照片並完成「領養」登記，透過情感繼承建立連結，延續記憶的存在。

跨媒界多感官

與此同時，太古城中心搖身一變，以「IN ART WE SHARE」為主題，由即日起至4月8日呈獻「城市藝術客廳 CITY ART LOUNGE」。空間以英國藝術家Liam Gillick的大型作品「Perpetual Discussion Platforms」作為核心，利用彩虹亭被陽光投射下的繽紛色彩建構公共藝術空間：「LET'S SEE 歡朋滿座」，讓大家自由自在地作藝文交流；「LET'S INSPIRE靈感站台」則邀請各位享受慢閱讀帶來的靜謐時光；而連續兩個周六下午，「LET'S SHARE 音樂導航」請來電台DJ黃志淙擔任音樂策展人，由歌手黃妍與張進翹輪流擔任演唱嘉賓，為藝術空間注入流動節奏與情感共鳴。

太古廣場則呈獻由美國藝術家Christine Sun Kim創作的「A String of Echo Traps」，是巴塞爾藝術展香港展會「藝聚空間」（Encounters） 唯一場外項目，透過場地大型視頻立方體和沉浸式地板壁畫平台獨特裝置，將商場內的Park Court轉化為一個視覺共鳴的空間，探索迴響作為跨語言交流的隱喻。毗鄰太古廣場的星街小區則展出墨西哥藝術家Gabriel Rico的雕塑作品「I Have Anticipated You II」。雕塑以仙人掌為題材，透過看似毫不相關物體的關聯，創造出既似植物又像動物的混合個體，邀請觀眾進行心理遊戲，將自身欲望、興趣與理想投射其中，並反思人類與自然的不對稱關係。

太古地產藝術月2026其他精彩藝術節目：

《r é n @+ EAST》

日期：即日起至4月30日

地點：香港東隅

詳情：展示一系列來自香港及倫敦藝術家的作品，設有期間限定慈善零售店。

《Philip Huang in the House》

日期：即日起至3月27日

地點：香港居舍

詳情：邀請不同藝術家和合作夥伴參與，呈獻多場對談及工作坊。

文：葉泳心 圖：何健勇