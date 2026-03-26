LUXE STYLE │世界時間腕錶 全球時區盡掌握 百達翡麗Ref. 5935A-001日常佩戴之選

地球很危險，很多人想征服世界？！與其發這種春秋大夢，不如把全世界的時間掌握在手，這樣實際得多。簡簡單單買枚世界時間腕錶（Worldtimer）就可以了！皆因這類腕錶可一眼看清全球24個時區的時間。

Patek Philippe | Ref. 5935A-001 World Time Flyback Chronograph

說到世界時間腕錶，不得不提百達翡麗（Patek Philippe），因為全球首款世界時間腕錶，正是由品牌於1937年推出的515 HU（HU，heures universelles，世界時間的意思）。有趣的是，發明世界時間顯示系統的並非百達翡麗，而是一位獨立製表師Louis Cottier，他於1931年研發出世界時間顯示系統，在中央時分針以外，增加可旋轉的24小時刻度環，再配合錶盤外圍顯示不同時區的城市名稱，便能在同一錶盤上看到多個時區時間。此發明得到百達翡麗的賞識，而兩者合作的成果，正是1937年採用盾形表殼的515 HU的面世，而圓形款的96 HU則在1939年推出。1953年，品牌推出了設有兩個錶冠的2523 HU，3點位的錶冠用於調校時間，9點位的錶冠用於調校時區，整體設計可說是現代世界時間腕錶的雛形。然而真正確立百達翡麗現今世界時間腕錶設計格局的，是2000年推出Ref. 5110，時區設定直接由10點位的按鈕控制，操作更快捷簡單，且不影響時分針的運作，更方便佩戴者穿梭不同時區時調校時間。

品牌現正發售的世界時間腕錶中哪款值得入手？採用大明火琺瑯錶盤的Ref. 5531G或Ref. 5231G尤其是首選，前者更結合三問報時。若選最適合日常佩戴，非不鏽鋼製的Ref. 5935A-001莫屬，三文魚色錶盤夠時尚，錶盤中央飾有仿碳纖維方格紋亦具運動感，還有飛返計時功能，6點位設有30分鐘累計盤，實用性相當高。

Patek Philippe Ref. 5935A-001 World Time Flyback Chronograph，錶殼：41mm不鏽鋼/ 機芯：CH 28-520U自動/ 售價：$521,500。

三文魚色錶盤夠時尚，錶盤中央飾有仿碳纖維方格紋亦具運動感。

Voutilainen | 216TMZ

以手工璣鏤錶盤聞名於世的獨立製錶大師Kari Voutilainen，最新推出的216TMZ回歸傳統圓形錶殼，配置品牌標誌性的淚滴形錶耳。藍色錶盤與小時刻度圈採用不同璣鏤圖案，配合灰色城市名稱圈和黑白色24小時圈，錶盤層次豐富，色彩配搭亦時尚。錶底以頂級的手工打磨，並採用雙擒縱配大形13.5mm直徑擺輪的直驅式機芯，成為欣賞此錶的重點。

Voutilainen 216TMZ，錶殼：39mm不鏽鋼/ 機芯：216TMZ手上鏈/ 售價：183,500瑞郎。

Nomos | Club Sport Neomatik Worldtimer

以3點位的2 4小時顯示盤，結合印有24個城市名稱外圈來提供世界時間顯示的Club Sport Neomatik Worldtimer，Nomos這枚腕錶最近榮獲iF Design Award 2026設計大獎。最新款式有Roam和Reverie香檳色錶盤限量版，前者的藍調夠清新，後者的沙色調夠新潮，各限量175枚。

Nomos Club Sport Neomatik Worldtimer，錶殼：40mm不鏽鋼/ 機芯：DUW 3202自動/ 限量：各175枚/ 售價：$35,450。

另備有較新潮的沙色調，同樣限量175枚。

文：Gavin Ho 圖：品牌提供