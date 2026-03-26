LUXE STYLE│2026秋冬巴黎時裝周 Louis Vuitton自然未來主義 miumiu身體為本 多角度審視時裝初心

Louis Vuitton │ Super Nature超凡自然

在數碼年代，資訊與科技高速發展，人類必須調整生活方式與新環境共存。時裝作為世界共同語言，設計師透過服飾連接不同地域、視野與時代。Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière的最新秋冬系列以「Super Nature（超凡自然）」 為主題，從山脈、森林、平原等自然元素汲取靈感。服裝隨着人類對氣候與環境的本能反應而演化，變得更耐用、更具保護性與自由度，並最終昇華為時尚。這個系列就將概念具象化，展現服飾穿越與交融的能力，深化對自然認知。系列中帶有自然世界色彩的21世紀服裝結構，包羅極端且誇張的輪廓與細節，靈感來自風、雨與陽光，形態語言超乎想像，展現無窮生命力。重新構想的動物圖案、皮革製花朵、布料編織的拼貼設計，巧妙融合不同元素，彷彿構成身體的地形圖，也恍如承載着個人的歷史記憶。礦物般的衣鈕、鹿角造型的鞋跟、植物皮草賦予的全新質感，還有皮革鞣製後的獨特紋理，皆引領觀者從未來角度重新審視自然之美。

Miu Miu∣ Mindful Intimacy服飾親密感

「人着衫？ 還是衫着人？」從Miuccia Prada主理的Miu Miu秋冬系列來看，設計師似乎選擇了前者。整個系列以人體為本，探索身體與服飾之間的親密關係。衣服不單止是外在服飾，而是環抱身體的延伸，設計師今季將重點放在穿衣者身上，彰顯其對自身的主權與掌控，並聚焦於自我價值的展現。為凸顯這份親密感，系列大量運用緊貼肌膚的洗水面料，帶來柔和觸感。色彩選擇則以貼近肌膚的自然調子為主，搭配純粹簡約的廓形，並以棉質府綢、洗水雙面茄士咩、亞麻布、刺繡薄紗等營造隨性而懶慵的氛圍，部分連身裙領口綴以蝴蝶結，增添甜美而親密的細節。此外，羊絨皮襯裡、粗花呢，以及帽子與手套等配飾，成功將造型昇華，當中一款猶像蒙古帽、同時能包覆雙耳的設計，不但令造型搶眼，更具保暖之效，呼應本季以身體為本的創作宗旨。

Valentino∣Interferenze交擾共振

時尚是一個多重力量交織的場域，既用於身體表面，也深入身體之內。服裝就像建築般塑造近身空間，營造可居住的氛圍。Valentino秋冬系列選址巴貝里尼宮（Palazzo Barberini）上演，於充滿古典歐洲宮廷式建築內，仰望拱形天花的巴洛克壁畫，為「Interferenze交擾共振」主題提供張力十足的藝術空間。今季設計總監Alessandro Michele延續其標誌性的混搭手法，將看似風馬牛不相及的元素，如面料、廓形、色彩與細節等來一次非典型組合，碰撞出意想不到的火花。宗教感的褶襉、垂墜細節及層次疊搭，在招牌調色盤下，再次營造華麗氛圍。系列造型充分展現對比美學，如富剛陽感的寬肩外套配襯柔美的蝴蝶結腰帶；奢華皮毛配襯輕盈喱士邊緣等，透過觸感與視覺交錯，領會Michele對服裝與身體之間的深層對話。

宗教感的褶襉、垂墜細節及層次疊搭，在招牌調色盤下，再次營造華麗氛圍。

上身一件黑色貼身大Deep V喱士上衣，下襯層層Ruffles裙襬半截裙，顏色與廓形都別具張力。

奢華皮毛配襯輕盈喱士邊緣，展現觸感與視覺對比。

今季設計總監Alessandro Michele延續其標誌性的混搭手法。

Hermès∣Garde Républicaine臨界之境

光影交錯、明暗交織的舞台上， Hermès秋冬系列展現出全新輪廓的生命力。部分造型配搭由A.M. Cassandre設計的Perspective絲巾，框架圖案如同一扇天窗，

將視線引向天際。西裝、A字廓形和馬褲設計簡約而前衛；靈感源自鐵騎士的連身裙，以不對稱剪裁及亮面皮革呈現深邃色調，散發冷冽氣質。系列的色彩鋪陳細膩，從溫暖的黃昏過渡至冷調夜色，而面料則在銀光下閃爍倍增，質感尤為突出。可拆式小羊皮衣領柔軟平滑，為皮革大衣增添層次魅力；酒紅色馬海羊毛修身拉鏈短裙，搭配筆挺皮革領口，塑造自信而神秘的城市女性新形象。今季用色豐富，如天藍、森林綠、酒紅、黃色等，層遞漸進的調子，彷彿描繪暮色時分的一場隱秘夜行之旅，呼應「臨界之境」的主題。

文：E. Lam 圖：品牌提供