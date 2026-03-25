Central Yards中環藝嚐展｜3月中環舉行 可食用藝術品打造多感官體驗 附門票詳情

Central Yards中環藝嚐展｜全新藝術展覽「Central Yards中環藝嚐展」即將於3月26日起在中環海濱活動空間舉行，這場香港首創沉浸式食藝盛會融合本地藝術家創作與精緻可食用作品，提供前所未有的沉浸式食藝體驗，絕對是香港藝術月必去的感官之旅。

十組藝術裝置配搭十款獨家可食用藝術品

展覽精心設計十個主題展廳，每廳對應一種經典藝術流派，並搭配一款專屬精緻美食，讓視覺、味覺與想像力完美融合。這些可食用作品不僅造型吸睛，更以天然食材呈現獨特風味，為不同年齡層訪客帶來難忘的感官連結。以下為各款特色美食簡介：

普普氣球狗啫喱（Jelly Dog）：於以新普普藝術為靈感的「藝術大爆發！」展廳提供；玩味十足的氣球狗造型啫喱甜點，抹茶、黑芝麻、桂花及枸杞等多種口味，口感細緻彈滑。

小鴨巧心（Choc Duck）：於以香港當代藝術為靈感的「魔法創造者」展廳提供；絲滑黑朱古力外殼包裹蓬鬆棉花糖內餡，微苦的朱古力與清甜的雲呢拿形成強烈對比，帶來柔軟的咀嚼口感。

七彩風味絲帶（Fruit Ribbons）：於以現代主義為靈感的「隨心所感」展廳提供；纖薄果味絲帶，多啤梨黑醋酸爽清新，Piña Colada熱帶果香洋溢陽光氣息。

流彩（Liquid Palette）：於以表現主義為靈感的「滴畫」展廳提供；洛神花茶與蝶豆花汁結合，酸甜花香怡人，帶來清新飲品享受。

一口脆皮香蕉（Banana）：於以概念藝術為靈感的「瘋狂「蕉」點 」展廳提供；蜂蠟包裹新鮮香蕉，鎖住吉士甜香與熱帶果韻，綿滑豐盈。

盒中寶（The Tin）：於以超現實主義為靈感的「視覺饗宴」展廳提供；椰子奶凍配黑芝麻「魚子」，椰香堅果與微鹹爆裂口感形成優雅對比。

歐普藍蛋（Eggie in Blue）：於以錯視藝術為靈感的「藍色幻象」展廳提供；牛角包撻殼注入藍莓吉士，演繹香港經典蛋撻的熟悉創新風味（聯乘Social Goods Modern Bakery）。

花漾（In Bloom）：於以印象派為靈感的「繁花盛放」展廳提供；佛卡夏麵包造型花束，浸潤橄欖油後酥脆草本香氣迷人。

寶藏朱古力（Hidden Gems）：於以空間主義為靈感的「奇珍閣」展廳提供；色彩繽紛bon bon，內藏果香、堅果、酒香等多層次驚喜夾心。

蛙餅（Froggy Biscuits）：於新水墨運動為靈感的《蛙托邦》展廳提供；蛙王造型巴馬臣芝士餅乾，邊緣酥脆、內裡細嫩，鮮味濃郁帶牛油香。

香港藝術家阮家儀打造魔法創造者沉浸裝置 蛙王蛙托邦展廳化身互動遊樂場

Central Yards 中環藝嚐展由Feste Group創辦人Arbiona Cadman策劃，並與本地知名藝術家阮家儀及蛙王（郭孟浩）合作，分別打造展覽專屬沉浸式藝術裝置。阮家儀創作《魔法創造者》展廳，延續她對香港城市風景的探索，將收集的現成物包括經典玩具及電子零件轉化為詩意敘事。 裝置喚起懷舊同時展望未來，創造感官時空膠囊，致敬香港獨特歷史並塑造城市演變身份。 她表示，此平台提供兼具思考深度與多感官的沉浸藝術體驗，讓視覺語言、物料記憶與味覺在同一空間交織。

蛙王則創作《蛙托邦》展廳，呈現新水墨運動概念，並化身《蛙趣空間》為遊樂場。 藝術不再是被保存的物件，而是一場正在發生的生活盛事，每一刻皆成創作素材。 他表示，藝術即青蛙，是一種活生生的生活哲學，頌揚即興、玩味與連結，並帶來玩味之作「蛙餅」讓藝術延伸至舌尖。

門票優惠詳情及分段入場安排 親手創作Edible Workshops延伸樂趣

每張門票已包含單人活動體驗及10款創意小食，採每30分鐘一個時段的分段入場，建議逗留45至60分鐘。2歲以下幼兒免費（需成人陪同）。平日日間成人HK$320、兒童HK$150、特惠票HK$260、家庭套票HK$800；夜間成人HK$380起。周末票價略高，日間成人HK$360、家庭套票HK$920。詳情及購票請瀏覽官方網站。

除了主展覽，訪客更可額外報名Edible Workshops，每節港幣280元，親手製作屬於自己的可食用藝術品，大大提升互動性與學習價值，適合親子或藝術迷深入體驗。

Central Yards中環藝嚐展