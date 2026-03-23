佳士得香港二十及二十一世紀藝術拍賣三月底登場 環球現當代藝術對話

最近各大拍賣行又開始熱鬧起來，佳士得香港將於3月27及28日在其設於The Henderson的亞太區總部，舉行二十及二十一世紀藝術拍賣，當中匯聚一系列來自全球現當代的藝術佳作，今次亦同為慶祝佳士得亞洲成立四十周年。

鉅作《抽象畫》晚拍領銜

二十及二十一世紀藝術拍賣中的晚間拍賣，領銜作是出自傑哈德·李希特（Gerhard Richter）手筆的鉅作《抽象畫》，以藝術家最具代表性的刮板技法，採用層層疊染出遼闊的鮮紅色彩，綻放奪目光彩，此作品乃首登拍場，自然成為重中之重。這幅估價為78,000,000-98,000,000港元的《抽象畫》，出自Gerhard Richter享負盛名的「抽象畫」系列，此系列更被譽為二十世紀末最具代表性的繪畫系列之一。藝術家於1991年開始創作以紅色為主的作品，今次領銜作是當今僅存的二十七幅之一。佳士得亞太區副總裁暨二十及二十一世紀藝術部主管徐文君表示：「全球僅存極少量以紅色為核心的《抽象畫》，今次拍場所見的作品極其珍罕。於拍賣前，作品會於紐約、倫敦、台北、上海及香港巡迴展覽，好讓全球藏家一同感受作品的震撼力。」

傑哈德·李希特（1932年生） 《抽象畫》1991年作 油彩 畫布（200×180厘米） 估價： 78,000,000-98,000,000港元。

同場匯聚名師代表作

是次晚拍亦包括多幅二十世紀重要大師的精彩創作，如趙無極的《聖堂之旅 07.08.51-08.09.51》，以現代視角重述歐洲「壯游」傳統，標誌其早期風格的重要突破。馬克·夏加爾的《田園牧歌》則以如夢似幻的畫面展現藝術家抒情奔放的色彩語彙，至於常玉的《毯上的曲腿馬》來源顯赫且同樣首度亮相拍場。同場也有來自亞洲頂尖藝術家的矚目力作，包括草間彌生、村上隆、李禹煥及勒邁耶·德·莫赫普赫斯等，並薈萃如巴布羅·畢加索、克勞德·莫奈及文森特·梵高等西方巨匠的重要作品。

適逢今年是馬年，佳士得同場加映三幅來自藝壇巨匠—─常玉、馬克·夏加爾及尚·米榭·巴斯奇亞筆下的駿馬傑作，橫跨中國現代主義、歐洲印象派及美國新表現主義，各自訴說着獨特的故事，並彰顯馬匹跨越時代與流派的非凡象徵意義。

日拍涵蓋多元佳作

於3月28日舉行的日間拍賣同樣精心甄選不同藝術佳作，其中趙無極「狂草時期」的傳奇之作《18.03.63》，當然值得留意。今次藝術拍賣會中大家亦可以留意全球藝術創作的多元視野與能量。當中克麗絲汀·嬡珠備受讚譽的抽象作品《為了看白色的土地》（2012年）以鮮活色調、澎湃情感與充滿張力的筆觸領銜全場。另一重磅亮點則是尼古拉斯·帕蒂的《靜物》（2015年），看似極簡的三重水果圖像，在純粹的色彩與氛圍提煉下，蘊藏豐富的象徵意涵與心理張力。

趙無極（1920-2013） 《18.03.63》 1963年作 油彩 畫布（60×81厘米） 款識： 無極ZAO（右中）；ZAO Wou-Ki 18.3.63.（畫背） 估價：11,000,000-18,000,000港元

馬克·夏加爾 (1887-1985) <生命> 草圖, 1964年作 水彩 水粉 粉彩 黑色蠟筆 印度墨水 紙本 56.5 x 78公分 (22 1/4 x 30 3/4英寸) 估價：4,800,000-6,800,000港元

尼古拉斯·帕蒂（1980年生） 《靜物》2015年作 軟粉彩 麻布（129.5×139.7厘米） 估價：7,000,000-12,000,000港元

INFO

二十及二十一世紀藝術現場拍賣

晚間拍賣

日期：3月27日

日間拍賣

日期：3月28日

地點： 中環美利道2號The Henderson 6樓佳士得

文：E. Lam 圖：Christie's Images Ltd. 2026