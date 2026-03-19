LUXE STYLE｜2026秋冬巴黎時裝周 Dior/Chanel/Loewe/Chloé優雅得體現代新詮釋

又一季的女裝系列時裝周圓滿閉幕，去年多家頂級品牌不約而同換上新任創意總監，新曝光的秋冬系列繼續令人期待。老牌時裝屋擁有的典藏寶庫，一向是啟發設計師創作的源頭，保留品牌基因的同時，更重要的是帶來令人感覺新鮮又討好的面貌，是以對於創作主帥而言，無疑是高難度的考驗。

出自Jonathan Anderson手筆的Dior秋冬女裝系列，繼續收獲無數讚美掌聲。

Dior特意將巴黎市中心的杜樂麗花園中的噴泉變身成清雅荷花池，打造充滿詩意的騷場。

整個系列的選色悅目柔和，亦在細節中融入如園中花卉綻放的高雅細緻。（Dior）

Dior觀看與被觀賞

今天為Dior掌舵的Jonathan Anderson，再一次為品牌交出換來熱烈掌聲的漂亮功課。秋冬女裝系列的騷場選址及設計，特意將巴黎市中心的杜樂麗花園（Jardin des Tuilerie）中的噴泉變身成清雅荷花池，觀眾坐席圍繞池畔，開騷當天風和日麗，造就出絕美的天然場景。

設計師今次是從英國詩人作家Radclyffe Hall於1928年推出的作品《The Well of Loneliness》中提及的花園噴泉景致所啟發。杜樂麗花園本身是由法國王后Catherine de' Medici下令興建，後經路易十四重新設計，在1667年對外開放時，特別加入嚴謹的Habit Décent要求，訪客的衣着都必須符合其社會地位且得體莊重，也就是路易十四相當重視「觀看與被觀賞」的概念。

新系列之中，大家正可看見古今共融的華麗高雅。整個系列的選色悅目柔和，不同調子的綠色、米白、粉紅、棕色，還有金屬色彩與少不了的黑白灰。比例如縮細了的短身Bar Jacket，配以荷葉褶或加上立體花卉刺繡；層次感豐富的輕紗短裙，後幅裙襬長及足踝；絲質印花長裙飾上不規則的羽毛或流穗裙襬；呢絨外套下配短裙、闊褲或牛仔褲等等。另配合新季登場的各式鞋袋配飾，皆呈現糅合飄逸仙氣與現代浪漫的高貴氣場。

Chanel做真實的自己

昔日Gabrielle Chanel以毛毛蟲及蝴蝶的蛻變，表達突破日與夜的衣着常規，更將男裝的元素融入女性服裝之中；今天Matthieu Blazy以簡約的現代語言將這份理念詮釋。這位品牌創意總監就是以衣服作為畫布，讓每位女士都可做真實的自己，毋須妥協迎合，活出自己想成為的模樣。

新系列有如一趟跨越1920至1960年代的時光旅程，衣裝設計結合了經典元素、當代工藝，同時強調像男裝般的實用功能，與此同時又呈現浪漫而隨性的輕盈與從容。標誌性的Tweed Suit以煥然一新的剪裁設計，選材亦見多樣性，從羅紋針織到經典粗花呢，更有以合成纖維、金屬線、薄紗交織而成的輕薄面料等。這一季，設計師又特別研發出新工藝，運用珍珠編織製作無重感的輕盈套裝，好配合自由、無拘束的創作大前提。此外，部分套裝用上粗花呢襯衫取代傳統的外套，又或換上男裝風格的密織粗花呢夾克等中性外衣，皆展現出品牌專屬的新鮮感與活力。至於晚裝設計，剪裁皆以簡潔主導，整體感覺輕盈飄逸。

Loewe表達喜悅之情

Jack McCollough與Lazaro Hernandez表示，上一季，亦即他們加盟品牌的首個系列，呈現的是一種如沐浴陽光之中，充滿樂觀與正能量的感官體驗。今季則帶來進一步展現喜悅之情，更細膩、更具層次的表達。

西班牙文化基因是品牌不可或缺的特質，新系列正可感受到那份代表熱情的色彩。今季的面料處理尤其值得留意，如表面具有特別光澤的衣裙，用上3D打印技術再結合乳膠製作。部分大衣以至圍巾，則巧妙運用真空及充氣技術，製作出具立體感的外形，盡顯玩味視效。系列亦有不少以手工剪羊毛做出如皮草質感的鐘形外套、連身短裙，以及流穗Tube Dress等多樣化作品。

Chloé與生俱內的少女感，在這套Outfit之中表露無遺。

紅色格子呢絨，為冬季帶來濃濃的溫暖感。（Chloé）

斗篷是品牌一向少不了的秋冬系列造型單品，這身設計更透過和悅的色彩增加討好指數。（Chloé）

西裝褸配動感十足的長裙，完美平衡了觀賞價值與可穿性。（Chloé）

Chloé共情與奉獻

剛曝光的冬季系列以The Devotion Collection為名，創意總監Chemena Kamali指這一季的新作詮釋了對人性、共情與奉獻的一種反思。衣服上的刺繡、印花圖案、針織紋理及線條等細節，皆不單止是裝飾，更展現了創作者投注的熱忱。新系列又融入好比將過去與現在的人們連繫在一起、包含故事、儀式與工藝等豐富元素的民俗色彩，當然亦不少得品牌標誌性的波希米亞風格。無論是斗篷到厚實的外套，也可跟輕盈飄逸的裙裝配搭；刺繡喱士拼湊針織連身超短裙、荷葉褶裙裝搭配西裝外套；古典味濃的拼接襯衣配碎花半截裙，又或多層次的荷葉褶長裙等，拼湊出滿載浪漫詩意的嬌柔形象。

文：Maisie Lau 圖：品牌提供