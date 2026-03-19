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Henderson Land×Cj Hendry Flower Market｜沉浸繽紛寄春色 繁花詩意綻放

Art Can
更新時間：10:15 2026-03-19 HKT
發佈時間：10:15 2026-03-19 HKT

春天踮着腳尖，悄然來到中環海濱。愛花人乘興而來，為了赴一場春天之約。由恒基兆業地產呈獻、澳洲超寫實藝術家Cj Hendry創作的沉浸式藝術裝置「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」由3月19日至22日首度登陸亞洲，在維港岸邊Central Yards打造一個夢幻花園，為香港藝術三月添上花團錦簇。

走進溫室般的展亭，Henderson Flower、洋紫荊、菊花、紫羅蘭、向日葵、水仙等二十六款毛絨花在眼前盛放，紅的像火，粉的像霞，白的像雪，浸潤在春日和煦的陽光下，泛着柔和的光澤。人們漫步其中，指尖拂過柔軟的花瓣，目光流連於層層疊疊的色彩。每一朵花都帶着意想不到的柔軟質感與細緻紋理，大人小朋友，都忍不住想伸手觸摸，感受花朵在掌心綻放的奇妙。

人們離開時，每個人捧着一朵屬於自己的花，像春天的使者陪伴返回城市的不同角落，錯落在某扇窗前、某張書桌上，或𨍭贈心中的那個人⋯⋯Central Yards的繁花，不再是短暫風景，而是走入尋常百姓家，讓這份色彩繽紛的奇思妙想，有了無限延續的可能。恒基地產植根香港半世紀，一直致力推動本地文化藝術發展，希望讓藝術走進日常生活中，讓這座城市因藝術而變得更多歡笑、更有溫度。是次Flower Market予市民預約免費入場，開放登記首六小時即告額滿，足見人們對這份藝術體驗的期待與喜愛。此外，每位首次到場訪客均可免費選取一朵毛絨花。這場花的盛宴，正是恒基和Cj Hendry送給香港的一份春日禮物。

 

恒基兆業50周年慶 毛絨花海夢幻國度 愉悅花色感官之旅

維港海風輕拂，中環海濱一片花海悄然降臨，奼紫嫣紅，絢爛奪目，像打翻了的調色盤，五顏六色傾瀉於此。Cj Hendry早前於外國舉行的兩場Flower Market均掀起熱潮。人們置身花海的歡笑聲、觸摸毛絨花朵時臉上驚喜的表情，成為展覽中動人的風景。

有份策展這次活動的李徐子淇說，今年是恒基兆業地產集團的50周年，集團以「取諸社會、用諸社會」的心意，送上繁花綻放的喜悅，與主辦單位不只製作（Pen & Paper），以及聯手Cj將Flower Market帶到香港，免費開放給公眾賞花。展覽反應之熱烈遠超集團預期，開放登記首六小時即滿額，足見人們對這份藝術體驗的期待與喜愛。

中環海濱就像是這座城市的客廳，見證過無數香港人的日常與節慶，恒基新地標Central Yards就坐落於此，第一期預計明年開幕。在這片開闊的空間，藝術不再束之高閣，而是一家大小、三五知己可以輕鬆走入的風景，在歡笑聲中，為城市增添幾許溫暖。在活動正式向公眾開放前，恒基邀請160位兒童及長者率先參與，成為「Flower Market」的首批訪客，共同體驗這場沉浸式藝術旅程所帶來的歡樂與跨代共融。

Cj說，香港與Flower Market的相遇，彷彿是命中注定，維港的粼粼波光是這片花海令人嘆為觀止的背景；這座城市獨有的節奏，白天喧囂繁華，夜晚流光溢彩，與毛絨花朵的柔軟質感形成了奇妙的對話。她想像着毛絨花飽滿的色彩和細膩的紋理，如何在這片充滿創意與活力的土地上，與每一位到訪者相遇，在心中激起漣漪。自然之美與都會風情，在此刻找到了一個交匯點。Flower Market不只是觀看的對象，更是一個可以走進去的夢幻國度。人們被毛絨花包圍，彷彿回到了大自然最寬厚的懷抱，令人快樂自在。

那些花朵都是人們熟悉的模樣，但它們的質感卻又如此不同：柔軟、溫暖，帶着幾分夢幻。Cj想像着，當人們在花海中漫步，在某個瞬間突然意識到「哇，這麼多花！等等，為甚麼它們都不是真的？」，那一刻的驚奇與莞爾，恍如將人帶回兒時——那個可以為一朵花、一片雲、一個小發現而歡呼雀躍的年紀。

在這片花海中，觀看之外，還有觸摸。當指尖拂過柔軟的花瓣，當毛絨的質感在掌心蔓延，藝術便不再是遙遠的存在。當人們捧着屬於自己的那朵花離開展亭時，那份輕盈的喜悅卻已埋藏心底，讓回歸現實的時刻，也因此變得溫柔而深刻。

承載港都韌性與美麗

Cj Hendry為每一次Flower Market設計專屬的花，透過捕捉一座城市的獨特氣質，讓藝術與腳下的土地產生連結。在她與恒基團隊交流後，兩款香港專屬限定作品從紙上的草圖，變成了觸手可及的毛絨花。

恒基團隊邀請Cj走進集團的旗艦項目The Henderson——這座以香港市花洋紫荊為設計概念的建築。她駐足其間，細細感受這座建築與這座城市的對話。

隨後，她步入The Henderson藝術花園，那裏有一座為紀念集團創辦人李兆基博士而設的大型繡球葱花雕塑《Allium》。恒基團隊向她娓娓道來這件雕塑背後的深意——它象徵着創辦人堅韌不屈的精神，如繡球葱花在逆境中依然茁壯綻放。

繡球葱花亦出現在Cj的創作世界中，這次，Cj特意將這朵繡球葱花轉化成集團標誌性的綠色（Henderson Green），為這款「Henderson Flower」注入恒基半個世紀的傳承與願景，讓優雅與喜慶在花瓣間流轉。這朵花，是對集團創辦人李兆基博士堅毅精神的呼應，也是對集團與香港共同成長的深情註腳。

另一款是在香港的公園裏、街道旁隨處可見的洋紫荊，幾乎全年開得一樹燦爛。Cj希望這朵花能夠承載這座城市的韌性與美麗，讓每一個看到它的人，都能想起這座城市獨有的氣質。這兩朵花，一朵致敬傳承，一朵禮讚城市。它們是藝術家創意的產物，也是恒基送給香港的一份祝福，一個屬於這座城市的春天印記。

文：龍芷莹　圖：恒基兆業地產集團

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